Esker : 11ème édition du Forum Annuel des Clients Esker sous le signe de l’Intelligence Artificielle

Lyon, le 7 décembre 2018 – Esker a réuni à l’occasion de la 11ème édition du Forum des Clients Esker (FACE), près de 200 clients au Châteauform Les Jardins de Saint Dominique (Paris 7ème) sur le thème de l'Intelligence Artificielle et de la digitalisation des processus métiers Purchase-to-Pay et Order-to-Cash.

Depuis plus de 10 ans, le Forum des Clients Esker permet aux utilisateurs de se réunir pour partager leurs retours d’expérience des solutions Esker et échanger avec ses équipes.



"Cet événement est avant tout celui de nos clients ! Nous sommes heureux de rassembler nos utilisateurs pour qu’ils puissent partager entre eux les meilleures pratiques relatives à nos solutions. Nos Club Solutions ont été créés pour recueillir et travailler conjointement sur l’expérience utilisateurs. Grâce à ces échanges nous améliorons sans cesse notre offre et co-construisons ainsi nos solutions pour répondre toujours mieux aux besoins de ceux qui les utilisent." – Thomas Honegger, Directeur de la filiale France d’Esker

Cette année, l’événement sera marqué par :

Un focus sur l’Intelligence Artificielle avec les interventions de : Rand Hindi - Data Scientist, expert du sujet Intelligence Artificielle sur « L’impact de l’Intelligence Artificielle sur les métiers de l’entreprise » Jean-Jacques Bérard - Vice-Président R&D d’Esker sur « Intelligence Artificielle, Machine Learning, Deep Learning, etc. : Comment cela se traduit chez un éditeur de logiciels métier ? »

La présentation de la stratégie d’Esker et des nouveautés de ses solutions

Les retours d’expériences de clients parmi lesquels le Groupe Lapeyre, Akka, Editis sur la transformation digitale du processus Purchase-to-Pay ou Weber Saint Gobain et Nestlé HealthScience sur le cycle Order-to-Cash

"L’Intelligence Artificielle fait partie intégrante de nos solutions. Grâce au Machine Learning et notamment au Deep Learning, nous améliorons sans cesse nos solutions et ainsi l’automatisation des processus de gestion de nos clients. Nous obtenons, par exemple, des résultats extrêmement encourageants dans la reconnaissance automatique de documents." – Jean-Jacques Bérard, Vice-Président de la Recherche & Développement Esker "Cette journée était extrêmement intéressante pour rencontrer d'autres clients et prospects d'Esker. Les interventions sur l'Intelligence Artificielle ont permis de rendre accessible et humaniser cette technologie pour remettre l'homme au cœur des process à valeur ajoutée.” - Sandra Corby, Responsable Service Clients de Weber Saint Gobain



À propos d’Esker

Esker est un des principaux éditeurs mondiaux de solutions de dématérialisation des documents en mode Cloud.

Parce que la transformation numérique est aussi cruciale pour les départements financiers et services clients des entreprises, Esker les accompagne afin d’automatiser et optimiser leurs cycles de gestion Order-to-Cash et Purchase-to-Pay (comptabilité clients, fournisseurs, achats…).

Développée sur la base de technologies innovantes d’intelligence artificielle et de robotisation, la solution Cloud d’Esker est utilisée par plus de 6 000 entreprises dans le monde avec de nombreux bénéfices (gains de productivité, visibilité accrue sur leur activité, réduction des risques de fraude, meilleure collaboration en interne, avec leurs clients et leurs fournisseurs…).

Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Asie/Pacifique et en Amérique du Sud, Esker a réalisé 76,1 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2017 dont 61% à l’international. Esker est cotée sur Euronext GrowthTM à Paris (Code ISIN FR0000035818) et bénéficie du label d’entreprise innovante décerné par bpifrance (N° 3684151/1).

Pièce jointe