Esker : Algeco digitalise sa facturation clients à l'échelle européenne grâce à Esker

Lyon, le 14 octobre 2019 — Esker, un des principaux éditeurs mondiaux de solutions de dématérialisation des documents, a été choisi par Algeco, leader mondial de la construction modulaire, pour automatiser la gestion de ses factures clients. Un projet d’envergure européenne qui permet à Algeco d’envoyer ses 400 000 factures clients annuelles de manière totalement automatisée, quel que soit le canal souhaité par ses clients : courrier, e-mail, plateforme publique type Chorus ou EDI. Algeco a ainsi amélioré sa satisfaction clients et s’est doté d’un véritable avantage concurrentiel, tout en gagnant en productivité.

Client historique d’Esker depuis 2011 en Europe du Sud et en Angleterre, Algeco a naturellement fait le choix d’étendre l’utilisation de la solution, dans le cadre d’une stratégie de digitalisation globale de l’entreprise. Parmi les raisons qui ont poussé Algeco à se tourner vers la dématérialisation :

Contraintes croissantes imposées par les clients en termes de réception des factures (EDI pour certains grands comptes, plateformes pour le service public).

Volonté d’harmoniser et centraliser le processus de facturation (une partie des factures étaient envoyées par un prestataire externe et d’autres gérées directement par les agences).

Capacité d’absorber des pics de facturation liés au modèle de location (75% des factures mensuelles sont éditées le même jour).



Déployée en 3 étapes, la solution permet aujourd’hui à Algeco d’automatiser l’envoi de ses factures quel que soit le canal de diffusion :

1. Envoi des factures par courrier et e-mail (PDF en pièce jointe ou lien URL pour télécharger la facture), avec l’objectif à terme de passer à la dématérialisation de 100% des factures et d’arrêter le courrier.

2. Respect des contraintes légales liées à l’envoi de factures dans le secteur public à destination des plateformes telles que Chorus en France, SDI en Italie et FACe en Espagne.

3. Envoi des factures au format EDI, d’ici fin 2019, pour répondre aux attentes de clients grands comptes.

"Aujourd’hui, 98% du flux de factures clients d’Algeco est traité via Esker en France, et plus de 50% des factures du Groupe (France Italie, Espagne, UK et Portugal). Une dizaine de pays restent à intégrer. Maintenant que nous disposons de tous les modes d’envoi (courrier, e-mail, plateforme publique et EDI), notre objectif est de faire passer nos clients à la dématérialisation pour générer des économies d'échelles." Jean-Luc Vielmont, DSI France d’Algeco.

Des bénéfices allant de l’harmonisation des processus internes à un avantage concurrentiel majeur

Parmi les bénéfices retirés de la solution Esker, Algeco met en avant :

La centralisation et l’harmonisation de la gestion des factures dans une solution unique .

. Une meilleure visibilité sur l’activité et l’état des factures pour le Service Crédit Client à l’aide de tableaux de bord et d’indicateurs personnalisables.

à l’aide de tableaux de bord et d’indicateurs personnalisables. Une réduction des coûts de gestion lié à l’envoi de courriers que ce soit grâce à l’externalisation ou à la dématérialisation.

que ce soit grâce à l’externalisation ou à la dématérialisation. L’amélioration de sa satisfaction des clients en leur donnant la possibilité de recevoir leurs factures au format de leur choix et la possibilité d’y accéder à tout moment via un portail web dédié.

en leur donnant la possibilité de recevoir leurs factures au format de leur choix et la possibilité d’y accéder à tout moment via un portail web dédié. Un avantage concurrentiel décisif grâce à l’EDI dans le cadre d’appels d’offres de grands groupes.



À propos d’Algeco

Algeco est le leader des services aux entreprises en Europe et en Asie-Pacifique, spécialisé dans les bâtiments modulaires clés en main. L’entreprise crée des espaces intelligents pour vivre, travailler et apprendre.

Algeco est présent dans 22 pays et a un parc d’environ 235 000 modules. La société exerce ses activités sous les noms d’Algeco en Europe, d’Elliott au Royaume-Uni, d’Ausco en Australie, de Portacom en Nouvelle-Zélande et d’Algeco Chengdong en Chine.

À propos d’Esker

Esker est un des principaux éditeurs mondiaux de solutions de dématérialisation des documents en mode Cloud.

Parce que la transformation numérique est aussi cruciale pour les départements financiers et services clients des entreprises, Esker les accompagne afin d’automatiser et optimiser leurs cycles de gestion Purchase-to-Pay et Order-to-Cash (comptabilité clients, fournisseurs, achats…).

Développée sur la base de technologies innovantes d’intelligence artificielle et de robotisation, la solution Cloud d’Esker est utilisée par plus de 6000 entreprises dans le monde pour leur procurer de nombreux bénéfices (gains de productivité, visibilité accrue sur leur activité, réduction des risques de fraude, meilleure collaboration en interne, avec leurs clients et leurs fournisseurs…).

Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Asie/Pacifique et en Amérique du Sud, Esker a réalisé 87 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2018 dont 59% à l’international. Esker est cotée sur Euronext GrowthTM à Paris (Code ISIN FR0000035818) et bénéficie du label d’entreprise innovante décerné par bpifrance (N° 3684151/1).

