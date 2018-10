Esker : Cerapedics choisit la solution d'automatisation des commandes clients d'Esker pour l'intégrer à SAP® S/4HANA Cloud

Lyon, le 29 octobre 2018 - Esker, un des principaux éditeurs mondiaux de solutions de dématérialisation des documents, annonce que Cerapedics, société spécialisée dans l'orthobiologie, a choisi sa solution basée sur des technologies d'Intelligence Artificielle pour automatiser le traitement de ses commandes clients en intégration avec SAP® S/4HANA Cloud.





En quête d'une solution d'automatisation pour optimiser et sécuriser le traitement de ses commandes clients, Cerapedics a rapidement identifié Esker.





"Nous avons adoré la solution Esker dès que nous l'avons vue. Il était essentiel pour nous de trouver une solution fiable offrant une transparence totale, exactement ce qu'Esker propose." Karen Minniear, Directrice du Service Clients Cerapedics





L'expertise d'Esker dans le domaine des sciences de la vie et l'intégration de la solution à SAP a été confirmée par NIMBL (Techedge Group), partenaire SAP Gold & Lighthouse. NIMBL a géré la migration de Cerapedics de SAP Business One vers SAP® S/4HANA Cloud. Expert de SAP® S/4HANA Cloud, NIMBL s'est imposé comme le principal acteur de l'implémentation de SAP S/4/HANA Cloud.

Surmonter les challenges du traitement manuel

Cerapedics a choisi Esker pour lever certains freins liés au traitement manuel des commandes. Edward Sawyer, Directeur Général de Cerapedics et chef du projet, explique ces enjeux :

Absorber la croissance : la solution d'Esker permet à Cerapedics de répondre à la croissance avec des effectifs constants ;

: la solution d'Esker permet à Cerapedics de répondre à la croissance avec des effectifs constants ; Implication du Service Clients sur l'activité : avec moins de temps passé aux tâches manuelles, les 5 collaborateurs du Service Clients peuvent s'impliquer davantage dans des missions à plus forte valeur ajoutée,

: avec moins de temps passé aux tâches manuelles, les 5 collaborateurs du Service Clients peuvent s'impliquer davantage dans des missions à plus forte valeur ajoutée, Priorisation des commandes : la solution Esker marque automatiquement les commandes urgentes afin qu'elles soient bien identifiées ;

: la solution Esker marque automatiquement les commandes urgentes afin qu'elles soient bien identifiées ; Traitement des commandes complexes : le traitement des commandes complexes en conformité avec la FDA (Food & Drug Administration) ne sera plus une tâche fastidieuse grâce à la saisie automatique des commandes basée sur des technologies de Machine Learning.

Mobilité et gestion des commandes

Cerapedics prévoit d'utiliser l'application mobile Esker Anywhere(TM), pour permettre à ses équipes commerciales de gérer plus facilement les commandes clients sur le terrain. Plutôt que de réutiliser l'historique de ventes pour saisir les commandes le lendemain, ils pourront désormais scanner les codes-barres pour commander les produits et ajouter les explications sur le produit en temps réel.

À propos de Cerapedics

Cerapedics est une entreprise spécialisée dans l'orthobiologie, plus particulièrement dans le développement et la commercialisation de sa plateforme technologique biomimétique brevetée pour les petits peptides (P-15). i-FACTORE Peptide Enhanced Bone Graft est la seule greffe osseuse biologique utilisant des petits peptides pour stimuler et faciliter le processus naturel de guérison des os. Ce nouveau principe actif est conçu pour favoriser une formation osseuse plus sûre que d'autres produits disponibles sur le marché.

À propos de NIMBL

NIMBL est un partenaire nord-américain de SAP. Fort de son succès depuis 2009, NIMBL conseille et accompagne la conduite du changement et notamment sur les parties techniques tels que SAP® S/4HANA privé, public, SAP Cloud Platform ; Analytics ; Leonardo ; et SAP Solution manager. ainsi que Denver-based Application Management Services (AMS), et ceci tant à destination des PME que de grands comptes.

Récemment racheté par Techedge, NIMBL fait désormais parti d'un groupe qui compte plus de 1 700 salariés à travers le monde, répartis dans 20 bureaux et 3 continents.

À propos d'Esker

Esker est un des principaux éditeurs mondiaux de solutions de dématérialisation des documents en mode Cloud.

Parce que la transformation numérique est aussi cruciale pour les départements financiers et services clients des entreprises, Esker les accompagne afin d'automatiser et optimiser leurs cycles de gestion Order-to-Cash et Purchase-to-Pay (comptabilité clients, fournisseurs, achats.).

Développée sur la base de technologies innovantes d'intelligence artificielle et de robotisation, la solution Cloud d'Esker est utilisée par plus de 6 000 entreprises dans le monde avec de nombreux bénéfices (gains de productivité, visibilité accrue sur leur activité, réduction des risques de fraude, meilleure collaboration en interne, avec leurs clients et leurs fournisseurs.).

Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Asie/Pacifique et en Amérique du Sud, Esker a réalisé 76,1 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2017 dont 61% à l'international. Esker est cotée sur Euronext GrowthTM à Paris (Code ISIN FR0000035818) et bénéficie du label d'entreprise innovante décerné par bpifrance (N° 3684151/1).

This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: ESKER via Globenewswire



Cerapedics choisit la solution d'automatisation des commandes clients d'Esker pour l'intégrer à SAP® S/4HANA Cloud