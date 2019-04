Esker : HighCo dématérialise 100% de ses factures fournisseurs avec Esker

Lyon, le 8 avril 2019 — Esker, un des principaux éditeurs mondiaux de solutions de dématérialisation des documents, a été choisi par le Groupe HighCo, société spécialisée dans les solutions marketing intelligentes, pour dématérialiser le traitement de ses factures fournisseurs. Ce projet qui s’inscrit dans sa stratégie de transformation digitale, lui permet aujourd’hui de gagner en efficacité interne, de bénéficier d’une piste d’audit fiable et d’absorber la croissance du groupe pour les années à venir.

De par son métier dans le marketing digital, HighCo a entamé un virage numérique depuis quelques années. La forte croissance du Groupe et une organisation décentralisée avec 14 entités réparties dans toute la France n’ont fait que conforter son choix de digitaliser ses processus de gestion pour gagner en productivité.

Avec un nombre important de fournisseurs et en l’absence de service Achats, le traitement des factures fournisseurs faisait clairement partie des processus à optimiser. Les 40 000 factures fournisseurs reçues par an, par e-mail et courrier, transitaient à partir des différents sites vers le siège par courrier ou par transporteur. Les comptabilités étaient dispersées avec des processus différents, ce qui se traduisait par des traitements fastidieux et contraignants qui engendraient une grande perte de temps, des factures payées tardivement ou perdues, des pressions importantes sur le service comptabilité et des tensions en interne…

"La notoriété d’Esker mais aussi sa solution structurante nous ont rapidement convaincus. Véritable colonne vertébrale, elle nous a permis d’harmoniser nos processus internes entre toutes nos entités et filiales, tout en s’intégrant à notre ERP et à des coûts raisonnables." Stéphanie Gaillard, Chef Comptable au sein d’HighCo

Grâce à la mise en place d’un comité de pilotage incluant à la fois des comptables et des opérationnels, le déploiement et l’adhésion à la solution en interne ont été rapides et fluides.

Aujourd’hui, la solution Esker est utilisée au quotidien par une vingtaine de comptables et par plus de 300 valideurs, et le traitement des factures fournisseurs de HighCo est dématérialisé à 100% !

Des bénéfices aussi bien quantitatifs que qualitatifs pour HighCo

Quantitatifs Qualitatifs Gain de temps et de productivité sur le workflow de validation tant pour le service comptabilité, que les valideurs ou les opérationnels. Les classeurs de factures à valider ont été remplacées un simple clic Harmonisation et structuration des processus internes qui ont permis de gagner en fluidité et en sérénité entre les services Temps de traitement des paiements divisé par deux passant d’une journée à 1/2 journée par semaine Piste d’audit fiable en cas de contrôle fiscal ou interne : l'outil Esker permet à HighCo d’optimiser sa conformité à la réglementation anti-corruption Suppression des coûts liés aux envois courriers Meilleure traçabilité des factures fournisseurs de leur réception, à leur archivage. Les opérationnels peuvent également les consulter à tout moment. Amélioration du contrôle des dépenses Valorisation des comptables qui ne sont plus que des opérateurs de saisie mais peuvent apporter une vraie valeur ajoutée Capacité à absorber la croissance du groupe pour les années à venir Gains de place et réorganisation du service comptabilité qui a divisé par deux sa surface d'occupation. A présent sur un plateau ouvert, le service est beaucoup mieux intégré aux autres équipes. Amélioration de la relation fournisseurs avec un meilleur suivi de leurs factures et des règlements.

"La solution Esker a apporté de la sérénité dans le travail des comptables et plus d'agilité. Aujourd’hui, nous sommes fiers de ce projet qui nous a permis de revaloriser l’humain, en cohérence avec notre stratégie interne, et de supprimer des tensions entre les services. C’est un véritable projet d’entreprise, et pas uniquement un projet comptable, qui implique tant la direction que le service comptable et les opérationnels." Stéphanie Gaillard

À propos de HighCo



Depuis sa création, HighCo a placé l’innovation au cœur de ses valeurs pour proposer à ses clients, marques et retailers, des Solutions Marketing Intelligentes pour influencer le comportement du Shopper avec la bonne offre, au bon moment, au bon endroit et sur le bon canal.

Cotée sur le compartiment C d’Euronext Paris, et éligible au SRD « Long-seulement », HighCo compte plus de 750 collaborateurs et fait partie depuis 2010 du Gaïa Index, sélection de 70 PME-ETI responsables.

À propos d’Esker

Esker est un des principaux éditeurs mondiaux de solutions de dématérialisation des documents en mode Cloud.

Parce que la transformation numérique est aussi cruciale pour les départements financiers et services clients des entreprises, Esker les accompagne afin d’automatiser et optimiser leurs cycles de gestion Order-to-Cash et Purchase-to-Pay (comptabilité clients, fournisseurs, achats…).

Développée sur la base de technologies innovantes d’intelligence artificielle et de robotisation, la solution Cloud d’Esker est utilisée par plus de 6 000 entreprises dans le monde pour leur procurer de nombreux bénéfices (gains de productivité, visibilité accrue sur leur activité, réduction des risques de fraude, meilleure collaboration en interne, avec leurs clients et leurs fournisseurs…).

Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Asie/Pacifique et en Amérique du Sud, Esker a réalisé 86,9 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2018 dont 59% à l’international. Esker est cotée sur Euronext GrowthTM à Paris (Code ISIN FR0000035818) et bénéficie du label d’entreprise innovante décerné par bpifrance (N° 3684151/1).

Pièce jointe