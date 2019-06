Esker : Logista Pharma traite ses commandes 3 fois plus vite grâce à Esker

Lyon, le 25 juin 2019 — Esker, un des principaux éditeurs mondiaux de solutions de dématérialisation des documents, a été choisi par Logista Pharma, distributeur indépendant de produits pharmaceutiques en Espagne et au Portugal, pour digitaliser la gestion de ses commandes clients grâce à sa solution basée sur des technologies d’Intelligence Artificielle. Celle-ci permet au service clients de Logista Pharma d’améliorer son temps de réponses aux clients, de diminuer les erreurs liées à la gestion manuelle et garantir un contrôle et une visibilité optimale sur la chaîne de traitement des commandes quel que soit le canal de réception.

La solution Esker offre de nombreuses fonctionnalités spécifiquement adaptées au secteur pharmaceutique tels que :

La conversion automatique des unités de ventes conditionnées (UVC) au format des laboratoires (unité, comprimés, sacs…)

(unité, comprimés, sacs…) Le respect des processus spécifiques liés aux envois de médicaments à destination des prisons

Le regroupement automatique des lignes de commandes. Plusieurs lignes de la commande originale sont regroupées pour créer une nouvelle commande selon la typologie de produits (dangereux, réfrigérés, réglementés) ou encore de leur destination

Plusieurs lignes de la commande originale sont regroupées pour créer une nouvelle commande selon la typologie de produits (dangereux, réfrigérés, réglementés) ou encore de leur destination Un rapprochement automatique des données entre SAP® et les informations de l’hôpital, le code national ou le numéro EAN

La classification automatique par typologie de clients (hôpital, grossiste, pharmacie)

(hôpital, grossiste, pharmacie) La gestion des commandes hospitalières (commandes quotidiennes contenant peu de lignes)

(commandes quotidiennes contenant peu de lignes) La gestion des commandes de grossistes (commandes hebdomadaires contenant de nombreuses lignes)

(commandes hebdomadaires contenant de nombreuses lignes) La gestion des commandes de pharmacies (commandes reçues par les commerciaux ou les centrales d’achats et transmises par e-mail au service clients de Logista Pharma)

"Le plus impressionnant dans ce projet a été la remarquable capacité d’Esker à ajouter et gérer de nouveaux comptes clients sans aucune interruption de nos opérations. Nous connaissons une croissance mensuelle constante que nous absorbons sans problème, et pouvons intégrer un nouveau client en moins de deux jours." Irene Ballestreros, Responsable du service clients Logista Pharma

Après seulement quelques mois, la solution Esker permet déjà à Logista Pharma :

Des réductions de coûts de gestion grâce à l’optimisation et l’automatisation des processus

grâce à l’optimisation et l’automatisation des processus Une diminution des erreurs liées à la saisie manuelle

liées à la saisie manuelle Une accélération de la gestion des commandes : grâce à l’automatisation, la gestion des commandes est trois fois plus rapide

: grâce à l’automatisation, la gestion des commandes est trois fois plus rapide Une amélioration de la relation clients : la suppression des tâches à faible valeur ajoutée permet aux membres du service clients d’accorder plus de temps aux clients

: la suppression des tâches à faible valeur ajoutée permet aux membres du service clients d’accorder plus de temps aux clients Une capacité de traitement accrue : l’agilité avec laquelle sont réparties les tâches en temps réel permet à Logista Pharma de réagir rapidement en cas d’urgence (commandes spéciales, absence de collaborateurs…)

: l’agilité avec laquelle sont réparties les tâches en temps réel permet à Logista Pharma de réagir rapidement en cas d’urgence (commandes spéciales, absence de collaborateurs…) Une croissance soutenue : avec plus de temps disponible et une intégration rapide des clients, le service clients peut répondre à davantage de demandes

À propos de Logista Pharma

Logista Pharma est un distributeur indépendant de produits pharmaceutiques en Espagne et au Portugal. La société fait partie du groupe Logista, qui fournit des services logistiques pour des produits tels que les produits liés au tabac, les dépanneurs, les transactions électroniques, les produits pharmaceutiques, les livre, les publications et les loteries.

Logista Pharma propose aux acteurs de l’industrie pharmaceutique la possibilité de gérer la réception, le traitement et la livraison des commandes.

À propos d’Esker

Esker est un des principaux éditeurs mondiaux de solutions de dématérialisation des documents en mode Cloud.

Parce que la transformation numérique est aussi cruciale pour les départements financiers et services clients des entreprises, Esker les accompagne afin d’automatiser et optimiser leurs cycles de gestion Order-to-Cash et Purchase-to-Pay (comptabilité clients, fournisseurs, achats…).

Développée sur la base de technologies innovantes d’intelligence artificielle et de robotisation, la solution Cloud d’Esker est utilisée par plus de 6 000 entreprises dans le monde pour leur procurer de nombreux bénéfices (gains de productivité, visibilité accrue sur leur activité, réduction des risques de fraude, meilleure collaboration en interne, avec leurs clients et leurs fournisseurs…).

Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Asie/Pacifique et en Amérique du Sud, Esker a réalisé 86,9 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2018 dont 59% à l’international. Esker est cotée sur Euronext GrowthTM à Paris (Code ISIN FR0000035818) et bénéficie du label d’entreprise innovante décerné par bpifrance (N° 3684151/1).

©2019 Esker S.A. Tous droits réservés. Esker et le logo Esker sont des marques de commerce ou des marques déposées de Esker S.A. aux États-Unis et dans d'autres pays. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Pièce jointe