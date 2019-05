Données financières (€) CA 2019 100 M EBIT 2019 13,9 M Résultat net 2019 10,5 M Trésorerie 2019 21,4 M Rendement 2019 0,66% PER 2019 40,82 PER 2020 33,40 VE / CA 2019 4,19x VE / CA 2020 3,54x Capitalisation 440 M Graphique ESKER Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique ESKER Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Haussière Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 2 Objectif de cours Moyen 83,1 € Ecart / Objectif Moyen 5,9% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Jean-Michel Bérard Chairman & Chief Executive Officer Marie-Claude Bernal Chairman-Supervisory Board Emmanuel Olivier Chief Operating Officer Kléber Beauvillain Vice Chairman-Supervisory Board Thomas Wolfe Member-Supervisory Board Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) ESKER 34.19% 492 ORACLE CORPORATION 20.04% 181 409 SAP 30.20% 155 505 INTUIT 22.59% 62 517 SERVICENOW INC 48.72% 49 123 CONSTELLATION SOFTWARE INC. 38.47% 19 033