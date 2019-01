Esker : accréditation PEPPOL à Singapour

11/01/2019 | 09:11

Esker annonce son autorisation en tant que point d'accès PEPPOL (Pan-European Public Procurement Online) par l'agence gouvernementale singapourienne IMDA (Info-communications Media Development Authority).



Cette accréditation permet à Esker d'envoyer et de recevoir des factures électroniques pour toute entreprise utilisant la plateforme PEPPOL, réseau ouvert destiné à simplifier et à standardiser les échanges de documents entre entreprises (factures, commandes...).



'Singapour est en passe de devenir l'un des noeuds les plus importants du réseau PEPPOL et nous sommes ravis de contribuer à développer la facturation électronique et l'économie numérique dans ce pays', commente Jean-Michel Bérard, président du directoire.



