Esker : certifiée point d'accès pour la plateforme PEPPOL par l'IMDA à Singapour

Lyon, le 10 janvier 2019 — Esker, un des principaux éditeurs mondiaux de solutions de dématérialisation des documents, annonce son autorisation en tant que point d’accès PEPPOL* par l’agence gouvernementale singapourienne IMDA (Info-communications Media Development Authority). Cette accréditation permet à Esker d’envoyer et de recevoir des factures électroniques pour toute entreprise utilisant la plateforme PEPPOL.

Singapour est le premier pays d’Asie à instaurer l’envoi de factures électroniques sur la base du standard PEPPOL d'origine européenne. C'est un réseau ouvert destiné à simplifier et à standardiser les échanges de documents entre entreprises (factures fournisseurs, commandes clients…).

Certifié comme point d’accès PEPPOL, Esker est en capacité de traiter, d'envoyer et de recevoir les factures électroniques de tous les utilisateurs du réseau PEPPOL. Les clients d’Esker sont ainsi considérés comme « PEPPOL ready ». Les entreprises utilisant les solutions d’automation d’Esker pour l’échange de factures via PEPPOL bénéficient ainsi d’une plateforme unique tant pour leurs factures clients que fournisseurs leur permettant de :

Envoyer ou recevoir leurs factures vers d'autres membres du réseau PEPPOL ou via tout autre canal (courrier, mail, fax…),

Traiter les données d’un PDF ou d’autres documents structurés,

Avoir une visibilité sur l’ensemble de la chaine de traitement de leurs factures,

Fournir des factures fournisseurs compatibles avec les ERP des clients,

Assurer la validation des factures via un workflow optimisé.

"Esker renforce sa capacité d’interopérabilité mondiale en devenant point d’accès PEPPOL certifié à Singapour. Singapour est en passe de devenir l’un des nœuds les plus importants du réseau PEPPOL et nous sommes ravis de contribuer à développer la facturation électronique et l’économie numérique dans ce pays." Jean- Michel Bérard, Président du Directoire d’Esker

* PEPPOL : Pan-European Public Procurement Online

À propos d’Esker

Esker est un des principaux éditeurs mondiaux de solutions de dématérialisation des documents en mode Cloud.

Parce que la transformation numérique est aussi cruciale pour les départements financiers et services clients des entreprises, Esker les accompagne afin d’automatiser et optimiser leurs cycles de gestion Order-to-Cash et Purchase-to-Pay (Comptabilité clients, fournisseurs, achats…).

Développée sur la base de technologies innovantes d’intelligence artificielle et de robotisation, la solution Cloud d’Esker est utilisée par plus de 6 000 entreprises dans le monde avec de nombreux bénéfices (gains de productivité, visibilité accrue sur leur activité, réduction des risques de fraude, meilleure collaboration en interne, avec leurs clients et leurs fournisseurs…).

Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Asie/Pacifique et en Amérique du Sud, Esker a réalisé 76,1 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2017 dont 61% à l’international. Esker est cotée sur Euronext GrowthTM à Paris (Code ISIN FR0000035818) et bénéficie du label d’entreprise innovante décerné par bpifrance (N° 3684151/1).

