Esker : choisi par EDF ENR pour ses factures fournisseurs

Données financières (€) CA 2018 86,7 M EBIT 2018 12,9 M Résultat net 2018 9,04 M Trésorerie 2018 13,0 M Rendement 2018 0,68% PER 2018 37,35 PER 2019 32,32 VE / CA 2018 3,94x VE / CA 2019 3,39x Capitalisation 355 M Graphique ESKER Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique ESKER Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Neutre Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 2 Objectif de cours Moyen 71,2 € Ecart / Objectif Moyen 11% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Jean-Michel Bérard Chairman & Chief Executive Officer Marie-Claude Bernal Chairman-Supervisory Board Emmanuel Olivier Chief Operating Officer Kléber Beauvillain Vice Chairman-Supervisory Board Thomas Wolfe Member-Supervisory Board Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) ESKER 24.93% 399 ORACLE CORPORATION 7.04% 186 477 SAP -3.91% 124 026 INTUIT 40.81% 55 063 SERVICENOW INC 32.20% 30 906 CONSTELLATION SOFTWARE INC. 16.73% 14 231