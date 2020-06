Esker : complète son offre de gestion du poste client avec une solution de Credit Management

Lyon, le 9 juin 2020 – Esker, leader mondial des solutions d'automatisation des processus pilotées par l'intelligence artificielle et pionnier du cloud computing, annonce le lancement de sa solution de gestion du risque crédit pour permettre aux entreprises d'optimiser leur processus Credit-to-Cash. Venant naturellement enrichir la solution de gestion du poste client au sein du cycle Order-to-Cash d'Esker, la solution de Credit Management aide les entreprises à sécuriser leur processus d'approbation de crédit et à gérer les risques clients associés.



Selon un récent rapport d'Euler Hermes, de plus en plus de sociétés font faillite dans le monde, en grande partie à cause de la pandémie du COVID-19. Leur nombre devrait augmenter de 20 % en 2020 pour représenter un montant de 3,5 milliards de dollars. Aujourd'hui plus que jamais, les entreprises doivent minutieusement évaluer leurs risques clients en connaissant précisément les entreprises à qui elles vendent à crédit.

De la numérisation des demandes de crédit et du processus d'approbation au suivi des portefeuilles de clients existants, Esker fournit aux gestionnaires de crédit les informations nécessaires pour réduire leurs risques et sécuriser leur revenu.

Validation automatisée et sécurisée des clients

Avec Esker, les entreprises peuvent facilement automatiser l’enregistrement des nouveaux clients et sécuriser leur processus d'approbation crédit. Les modèles de demande d'ouverture de compte peuvent être facilement personnalisés en fonction du profil du client ou du secteur d'activité, et envoyés par courrier électronique ou intégrés sur une page web. Les credit managers peuvent s’appuyer sur un processus d'approbation de crédit automatisé et sécurisé grâce à des règles de validation avancées. Ils peuvent également surveiller le statut des demandes de crédit et les tâches qui y sont associées via un tableau de bord personnalisable.

Suivi en temps réel de la gestion du risque crédit

La solution de Credit Management d'Esker aide les gestionnaires crédit à anticiper les risques de leur portefeuille clients, en automatisant la revue périodique des comptes, en créant des alertes et en agrégeant des données internes et externes sur leurs situations crédits. En outre, un profil client comprenant l’ensemble des informations de crédit et des documents commerciaux offre aux credit managers une visibilité à 360° leur permettant ainsi de prendre des décisions éclairées et de s'assurer que leurs clients à risque restent sous contrôle.

Notation de crédit avec les principales agences de notation

Pour affiner le processus de gestion du crédit client, Esker travaille avec des agences de notation externes, notamment Altares - Dun & Bradstreet à l’échelle mondiale, CreditRiskMonitor® en Amérique du Nord, et Ellisphere en France et en Europe, qui partagent leurs informations. Les données de crédit sont récupérées auprès de l’agence de notation du demandeur et apparaissent directement sur le formulaire de demande de crédit ou sur le profil du client. Grâce à une intégration API transparente, ces informations sont facilement accessibles aux gestionnaires de crédit lorsqu'ils approuvent les demandes de crédit ou examinent la situation de crédit de leurs clients.

« Nous aidons les entreprises à sécuriser leur chiffre d’affaires grâce à un processus optimisé d'approbation crédit et de contrôle des risques au quotidien. Ainsi, le risque crédit clients reste en permanence sous contrôle et les départements commerciaux et Credit Management collaborent plus efficacement. Notre technologie basée sur l'Intelligence Artificielle permettra à nos clients de prendre les meilleures décisions et d’optimiser l'ensemble de leur processus, de sécuriser leur chiffre d'affaires et d’augmenter leurs ventes. » – Maud Berger, chef de produit chez Esker

La solution Credit Management d'Esker est actuellement disponible pour les clients et les prospects aux États-Unis, en France et en Australie et sera déployée à l'échelle mondiale d'ici la fin de l'année 2020.



À propos d’Esker

Leader mondial des solutions de digitalisation des processus métiers, Esker accompagne les départements financiers et services clients des entreprises dans leur transformation digitale en automatisant leurs cycles de gestion Procure-to-Pay et Order-to-Cash.

Basées sur l’Intelligence Artificielle (IA), les solutions d’Esker permettent à 6000 clients dans le monde de gagner en productivité, d’améliorer la visibilité sur leur activité et de réduire les risques de fraude tout en renforçant la collaboration avec leurs clients, leurs fournisseurs et leurs collaborateurs.

ETI française dont le siège social se situe à Lyon, Esker est présente en Europe, en Amérique du Nord, en Asie/Pacifique et en Amérique du Sud. Cotée sur Euronext GrowthTM à Paris (Code ISIN FR0000035818), l’entreprise a réalisé 104 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2019 dont 2/3 à l’international.





