Esker devient mécène de l'école de code Le 101

Lyon, le 2 octobre 2018 - Esker, un des principaux éditeurs mondiaux de solutions de dématérialisation des documents, a signé une convention de mécénat avec l'école de code Le 101, première formation en informatique entièrement gratuite, ouverte à tous et accessible aux 18-30 ans sans condition de diplôme, dans la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Ce soutien témoigne de la volonté d'Esker de renforcer son implication dans le monde éducatif local avec un objectif : alimenter le marché particulièrement tendu du recrutement de développeurs informatiques.

Digital League, l'Espace Numérique Entreprises, Imaginove et Minalogic avec le soutien de la Région, ont souhaité se rassembler et créer une structure associative dont l'objet est de mettre en place puis d'opérer une école de code, selon le modèle et les méthodes de « l'école 42 », ouverte à Paris en 2013.

L'école Le 101 a ouvert ses portes en novembre 2017. Hébergée sur le Campus-Région du Numérique, elle forme près de 120 apprenants par an sur la base d'une pédagogie innovante, gamifiée / ludifiée, basée sur le « peer-to-peer learning », avec un cursus personnalisé, sans référentiel sachant ni temps imposé.





"Nous souhaitons soutenir l'école Le 101, dont les valeurs d'innovation, d'agilité et de diversité sont communes aux nôtres. Nous sommes confrontés au quotidien à un manque de talents sur le territoire. Notre implication a donc pour objectif d'aider à la formation de profils talentueux, quelques soient leurs parcours académiques, souvent sans diplôme, sans connaissance préalable voire sans emploi. Ce mécénat s'inscrit dans notre politique de responsabilité sociale qui va de l'éducation à l'environnement et au rayonnement de notre territoire." - Jean Michel Bérard, Président du Directoire d'Esker.

"Toute l'équipe remercie chaleureusement Esker de l'avoir choisie parmi les causes à soutenir. Notre pédagogie offre des résultats impressionnants tant dans la maîtrise technique que la maturité en qualités de ses apprenants. Pour attirer les talents, notre formation doit rester gratuite. Esker aide son territoire à investir dans ce qu'il a de plus précieux : le capital humain. Outre le soutien financier vital pour notre structure, avoir les expertises de l'entreprise à ses côtés est une grande chance pour nos étudiants. Plus les acteurs de la filière se mobiliseront, plus nous parviendront à répondre à leurs besoins croissants de compétences." Cyril Ihssan, directeur Le 101.





Engagé sur une durée de 3 ans renouvelable, Esker apportera à l'école Le 101 un soutien non seulement financier à hauteur de 50 000 euros sur la première année avec la possibilité de renouveler le même montant sur les deux années suivantes, mais également pédagogique. L'éditeur animera ainsi des conférences thématiques comme par exemple, sur l'agilité et l'Intelligence Artificielle, organisera des sessions de coaching pour la préparation aux entretiens d'embauche et à la rédaction de son profil LinkedIn et proposera des offres de stages et d'emplois aux étudiants et diplômés de l'école.

Esker est un des principaux éditeurs mondiaux de solutions de dématérialisation des documents en mode Cloud.

Parce que la transformation numérique est aussi cruciale pour les départements financiers et services clients des entreprises, Esker les accompagne afin d'automatiser et optimiser leurs cycles de gestion Order-to-Cash et Purchase-to-Pay (comptabilité clients, fournisseurs, achats.).

Développée sur la base de technologies innovantes d'intelligence artificielle et de robotisation, la solution Cloud d'Esker est utilisée par plus de 6 000 entreprises dans le monde avec de nombreux bénéfices (gains de productivité, visibilité accrue sur leur activité, réduction des risques de fraude, meilleure collaboration en interne, avec leurs clients et leurs fournisseurs.).

Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Asie/Pacifique et en Amérique du Sud, Esker a réalisé 76,1 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2017 dont 61% à l'international. Esker est cotée sur Euronext GrowthTM à Paris (Code ISIN FR0000035818) et bénéficie du label d'entreprise innovante décerné par bpifrance (N° 3684151/1).

