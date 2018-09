Esker : emménage dans de nouveaux locaux pour répondre à la croissance de ses effectifs

Esker emménage dans de nouveaux locauxpour répondre à la croissance de ses effectifs

Lyon, le 6 septembre 2018 - Esker, un des principaux éditeurs mondiaux de solutions de dématérialisation des documents en mode Cloud, inaugure ses nouveaux locaux à Lyon / Villeurbanne. D'une surface deux fois plus importante que ses anciens locaux de la place des Charpennes, ces bureaux ont été l'occasion pour Esker d'innover et de repenser son cadre de travail afin d'allier agilité et bien-être au travail.

Pour répondre à la forte croissance de son activité et de ses effectifs, Esker a emménagé dans de nouveaux locaux de 6 500 m2. Situés à Villeurbanne (boulevard de la bataille de Stalingrad), ces bureaux accueillent aujourd'hui les 300 collaborateurs du siège social (R&D, Finance, Marketing, Support.) et de la filiale France de la société.

"Avec la croissance que nous connaissons ces dernières années, nous étions arrivés aux limites de l'espace disponible dans nos anciens locaux. Ces nouveaux bureaux s'inscrivent dans nos perspectives de développement et nous permettent de répondre à un accroissement de nos effectifs de l'ordre de 30 à 40 personnes supplémentaires par an, tout en offrant à nos collaborateurs un cadre de travail innovant et motivant, en phase avec les valeurs et la culture de l'entreprise." Jean-Michel Bérard, Président du Directoire d'Esker

Des locaux aménagés pour favoriser l'agilité et le bien-être au travail

Réalisé de manière collaborative par le Service Marketing et les Services Généraux en interactions avec tous les collaborateurs, l'aménagement de ces nouveaux locaux a été l'occasion de repenser entièrement le cadre de travail de la société pour favoriser la collaboration, l'agilité et le bien-être des salariés : proximité de la gare de la Part-Dieu, accès rapide au parc de la Tête d'Or, open space, bureaux assis-debout, cloisons en tableaux blancs magnétiques, éclairages à intensité réglable par zone, nombreux espaces de détente conviviaux, cafétéria dans chaque aile, places de parking en libre-service, vestiaires équipés de douches et salle multi-activités...

Les aspects environnementaux ont également fait l'objet d'une attention particulière : éclairages basse consommation, détecteurs de présence, poubelles dédiées au recyclage et consignes de tri, mise en veille automatique des postes de travail, garages à vélos sécurisés et rangements dédiés aux trottinettes.

"Le projet d'aménagement est le résultat d'un travail collectif et d'une concertation avec l'ensemble des départements d'Esker. L'agilité a été au coeur de la démarche, y compris dans la mise en place de solutions techniques pour rendre les locaux eux-mêmes agiles afin qu'ils puissent se transformer et s'adapter rapidement à de nouveaux besoins et usages. Les nouveaux aménagements ont été très appréciés par nos collaborateurs et les témoignages recueillis dès les premiers jours ont été très positifs." Nicolas Bragard, Directeur des Systèmes d'Information d'Esker

"L'équipe graphique s'est mobilisée pour insuffler l'identité d'Esker aux nouveaux locaux. L'objectif étant de créer un environnement de travail agréable, chaleureux et fonctionnel, qui retranscrit l'image de la société à travers le design d'espace, le graphisme (signalétique, décoration, peinture) ou le choix d'un mobilier contemporain et coloré. Les retours sont excellents, si bien que nous déclinons aujourd'hui ce travail de décoration d'intérieur dans nos filiales !" Delphine Colom, Responsable Création Graphique au sein d'Esker

Pour fêter son emménagement, Esker a ouvert ses portes à ses partenaires et aux acteurs économiques de la région pour venir découvrir les coulisses de sa réussite à travers un parcours commenté en 6 étapes : Histoire d'Esker, Gamification de la formation, Bien-être au travail & Culture d'entreprise, Traitement de la demande clients, Agilité et Intelligence Artificielle.

À propos d'Esker

Esker est un des principaux éditeurs mondiaux de solutions de dématérialisation des documents en mode Cloud.

Parce que la transformation numérique est aussi cruciale pour les départements financiers et services clients des entreprises, Esker les accompagne afin d'automatiser et optimiser leurs cycles de gestion Order-to-Cash et Purchase-to-Pay (comptabilité clients, fournisseurs, achats.).

Développée sur la base de technologies innovantes d'intelligence artificielle et de robotisation, la solution Cloud d'Esker est utilisée par plus de 6 000 entreprises dans le monde avec de nombreux bénéfices (gains de productivité, visibilité accrue sur leur activité, réduction des risques de fraude, meilleure collaboration en interne, avec leurs clients et leurs fournisseurs.).

Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Asie/Pacifique et en Amérique du Sud, Esker a réalisé 76,1 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2017 dont 61% à l'international. Esker est cotée sur Euronext GrowthTM à Paris (Code ISIN FR0000035818) et bénéficie du label d'entreprise innovante décerné par bpifrance (N° 3684151/1).

