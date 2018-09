Esker : en hausse à Paris, poussé par des analystes

14/09/2018 | 12:45

Le titre du groupe Esker s'affiche en hausse de près de 2% à Paris, porté par des résultats semestriels qualifiés de solides et par plusieurs analystes.



Ainsi, Oddo BHF, en plus de réaffirmer son opinion 'achat' sur le titre du spécialiste français de la gestion documentaire, relève légèrement son objectif de cours à 73 euros. Le broker salue une publication 'très solide, Esker ayant réalisé une très belle progression de sa rentabilité dans un environnement de changes défavorable'.



'A priori, le second semestre devrait être moins difficile sur ce plan, et le groupe confirme clairement s'attendre à une marge opérationnelle autour de 15% sur l'année', pointe l'analyste, qui remonte son scénario pour cette année, à 14,9% contre 14,3% précédemment.



Le bureau d'études ajoute que la croissance d'Esker devrait également rester solide, avec une guidance de croissance normative de 20% sur les prochaines années. Le titre figure dans sa liste de valeurs favorites Small caps.



Par ailleurs, les analystes de Portzamparc ont relevé leur opinion sur l'action : de 'conserver', leur conseil sur le titre passe à 'renforcer'. Il est assorti d'un objectif de cours de 65,2 euros.



Les comptes publiés par le groupe sont conformes aux attentes des analystes, ce qui comprend un CA en forte hausse (+ 18% hors devises) et une marge opérationnelle stable de 15,7%. Une performance jugée 'remarquable' par Portzamparc car elle est intervenue malgré d'importants recrutements, un effet devises défavorable et des décalages de facturation. En outre, le groupe se montre optimiste, en visant une accélération de la croissance organique vers 20%.



'Les prises de commandes (+ 52% en valeur au 1er semestre) et un 'pipe' commercial fourni assurent une poursuite de la forte croissance organique', argumente Portzamparc, d'autant que l'évolution récente du dollar, devise dans laquelle environ 40% du CA est libellé, devient moins pénalisante.





