Esker nommée dans le Top FL100+ 2018 des éditeurs de solutions par Food Logistics

Lyon - le 17 décembre 2018 - Esker, un des principaux éditeurs mondiaux de solutions de dématérialisation basées sur les technologies d’Intelligence Artificielle, maintient sa position dans le TOP FL100+ des éditeurs de solutions organisé par Food Logistics, une publication dédiée à la Supply Chain dans le secteur agroalimentaire.

Ce classement annuel FL100+ des éditeurs de solutions, sert de guide référençant les éditeurs dont les produits et services sont essentiels à la gestion de la Supply Chain dans le secteur agroalimentaire.

"La digitalisation de la Supply Chain connaît une forte croissance, apportant avec elle une amélioration de l’efficacité, de la conformité, de la sécurité et de la visibilité. Chaque aspect de la Supply Chain du secteur de l’agroalimentaire doit tirer profit des technologies innovantes pour être optimisé." explique Lara L. Sowinski, Directrice de la rédaction des magazines Food Logistics et Supply & Demand Chain Executive.

Alors que l’industrie agroalimentaire connaît un développement régulier, la mise en place de processus back office efficaces, précis et évolutifs est cruciale pour pouvoir suivre des volumes de commandes de plus en plus importants. En raison du court délai entre la réception d’une commande et sa prise en compte au niveau de la Supply Chain, il est nécessaire d’assurer un traitement très rapide des commandes pour respecter des délais extrêmement courts.

La solution d’automatisation de gestion des commandes clients d’Esker permet de se prémunir de toutes les erreurs liées à un traitement manuel. En automatisant la gestion de leurs commandes, les entreprises gagnent en efficacité, réduisent leur temps de traitement et les tâches répétitives. Le Service Clients peut ainsi se concentrer sur des missions à plus forte valeur ajoutée.

"Année après année, Esker s’efforce d’améliorer ses solutions. Nous sommes honorés d’être à nouveau reconnu en tant que leader des éditeurs de logiciels dans le secteur agroalimentaire. Nous comprenons les challenges rencontrés par les acteurs de ce marché et recherchons sans cesse à améliorer la gestion de ces processus afin de permettre aux entreprises de réduire leurs coûts et d’améliorer leurs relations clients." Steve Smith, Directeur de la filiale d’Esker aux Etats-Unis.

Les entreprises retenues dans le Top FL100+ des éditeurs de logiciels de l'année 2017 seront présentées sur le site www.foodlogistics.com.

À propos de Food Logistics

Food Logistics est un magazine du groupe américain de médias BtoB AC Business Media, qui édite des magazines et des sites d’information en ligne et propose des services d’insertions publicitaires et de promotion pour des marques BtoB parmi les plus reconnues au monde.

Ses différentes publications sont destinées aux acteurs de la construction, de la logistique, de la chaîne d'approvisionnement et d’autres secteurs industriels à travers des supports papier, numériques et personnalisés, des événements ainsi qu’une présence sur les médias sociaux.

À propos d’Esker

Esker est un des principaux éditeurs mondiaux de solutions de dématérialisation des documents en mode Cloud.

Parce que la transformation numérique est aussi cruciale pour les départements financiers et services clients des entreprises, Esker les accompagne afin d’automatiser et optimiser leurs cycles de gestion Order-to-Cash et Purchase-to-Pay (comptabilité clients, fournisseurs, achats…).

Développée sur la base de technologies innovantes d’intelligence artificielle et de robotisation, la solution Cloud d’Esker est utilisée par plus de 6 000 entreprises dans le monde avec de nombreux bénéfices (gains de productivité, visibilité accrue sur leur activité, réduction des risques de fraude, meilleure collaboration en interne, avec leurs clients et leurs fournisseurs…).

Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Asie/Pacifique et en Amérique du Sud, Esker a réalisé 76,1 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2017 dont 61% à l’international. Esker est cotée sur Euronext GrowthTM à Paris (Code ISIN FR0000035818) et bénéficie du label d’entreprise innovante décerné par bpifrance (N° 3684151/1).

