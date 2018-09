Esker : nouveaux locaux inaugurés à Villeurbanne

07/09/2018 | 09:21

Esker annonce inaugurer ses nouveaux locaux de 6.500 m2, une surface deux fois plus importante que ses anciens locaux de la place des Charpennes, pour répondre à la forte croissance de son activité et de ses effectifs.



Situés à Villeurbanne (boulevard de la bataille de Stalingrad), ces bureaux accueillent les 300 collaborateurs du siège social (R&D, finance, marketing, support) et de la filiale France de la société spécialisée dans la dématérialisation des documents.



'Ces nouveaux bureaux s'inscrivent dans nos perspectives de développement et nous permettent de répondre à un accroissement de nos effectifs de l'ordre de 30 à 40 personnes supplémentaires par an', indique Jean-Michel Bérard, le président du directoire.



