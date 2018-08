Esker : partenaire de la 18ème Biennale de la Danse

Lyon, le 27 août 2018 - Déjà engagée en 2015 et 2017 avec la Biennale d'Art Contemporain, Esker étend, cette année, son partenariat à la 18ème Biennale de la Danse qui placera la métropole de Lyon et la région Auvergne-Rhône-Alpes au coeur de la scène culturelle internationale du 11 au 30 septembre 2018. Ce partenariat s'inscrit dans la stratégie de mécénat d'Esker visant à contribuer au rayonnement de son territoire et au développement économique de sa région.

"Nous sommes ravis d'étendre notre partenariat à la Biennale de la Danse, qui explore cette année le dialogue entre danse et nouvelles technologies. En tant que société lyonnaise très présente à l'étranger, nous soutenons activement les initiatives locales d'envergure internationale qui font rayonner notre région. La Biennale de la Danse, sans équivalent dans le monde, est un de ces événements qui nous rendent fiers d'être à Lyon." Jean-Michel Bérard, Président du Directoire d'Esker

"La danse véhicule des valeurs de cohésion, d'ouverture, de confiance et de partage, proches de celles que nous nous efforçons de promouvoir en interne comme en externe. C'est pourquoi nous avons souhaité soutenir l'action de la Biennale favorisant l'accès à la culture pour tous et rassembler nos collaborateurs autour de cet événement et de cet art qui leur est parfois étranger." Eric Bussy, Directeur Marketing d'Esker

Dans le cadre de ce partenariat, Esker offre la possibilité à ses collaborateurs de prendre part à des événements tels que :

Un atelier d'initiation à l'art chorégraphique avec une anthropologue de la danse,

Une soirée réservée au spectacle de Mourad Merzouki « Vertikal »,

Un spectacle en réalité virtuelle de Yoann Bourgeois « Fugue VR »,

Des afterworks.





Retour d'expérience de 2 collaborateurs après l'atelier chorégraphique

"J'ai trouvé ça génial! En tant que non-danseur pathologique, ça m'a révélé que la danse peut être accessible à tous, avec un bon intervenant. Ça m'a franchement donné envie d'approfondir." Simon, Développeur R&D

"Cet atelier d'initiation à la danse m'a beaucoup plu. L'intervenante s'est exprimée avec une passion permettant de nous emporter facilement tout en nous mettant à l'aise. L'atelier était très dynamique et tout le monde a joué le jeu. Ses points de vue artistiques étaient très intéressants et l'ensemble a bien répondu à mes attentes." Sophie, Consultante Services Professionnels

La Biennale de la danse de Lyon, du 11 au 30 septembre présente 42 spectacles dont 27 créations et premières françaises, et se déploie dans 43 villes de la Métropole lyonnaise et dans la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

À propos d'Esker

Esker est un des principaux éditeurs mondiaux de solutions de dématérialisation des documents en mode Cloud.

Parce que la transformation numérique est aussi cruciale pour les départements financiers et services clients des entreprises, Esker les accompagne afin d'automatiser et optimiser leurs cycles de gestion Order-to-Cash et Purchase-to-Pay (comptabilité clients, fournisseurs, achats.).

Développée sur la base de technologies innovantes d'intelligence artificielle et de robotisation, la solution Cloud d'Esker est utilisée par plus de 6 000 entreprises dans le monde et leur offre de nombreux bénéfices (gains de productivité, visibilité accrue sur leur activité, réduction des risques de fraude, meilleure collaboration en interne, avec leurs clients et leurs fournisseurs.).

Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Asie/Pacifique et en Amérique du Sud, Esker a réalisé 76,1 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2017 dont 61% à l'international. Esker est cotée sur Euronext GrowthTM à Paris (Code ISIN FR0000035818) et bénéficie du label d'entreprise innovante décerné par bpifrance (N° 3684151/1).

