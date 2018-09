Esker poursuit son développement international avec l'ouverture d'une nouvelle filiale à Hong Kong

Lyon, le 3 septembre - Esker, un des principaux éditeurs mondiaux de solutions de dématérialisation des documents en mode Cloud, annonce l'ouverture d'une nouvelle filiale à Hong Kong. Une implantation qui s'inscrit dans la stratégie de développement international d'Esker depuis sa création.

Esker fait partie des ETI françaises ayant réussi le pari de l'international avec 61 % de son chiffre d'affaires réalisé à l'international, 13 filiales à travers le monde (Etats-Unis, Allemagne, Royaume-Uni, Espagne, Italie, Australie, Malaisie, Singapour.) et plus de 20 nationalités au sein de ses équipes. Un positionnement remarquable dans un secteur d'activité dans lequel les acteurs majeurs sont américains ou nordiques.

Déjà présent en Asie du Sud-Est avec deux filiales en Malaisie et à Singapour, Esker se dote aujourd'hui d'un nouveau bureau à Hong Kong pour répondre à plusieurs objectifs :

Assurer une présence auprès de ses clients de plus en plus nombreux sur place , notamment dans le domaine du luxe, parmi lesquels Kering, Esquel, QNet, ou encore LVMH Horlogerie & Joaillerie.

, notamment dans le domaine du luxe, parmi lesquels Kering, Esquel, QNet, ou encore LVMH Horlogerie & Joaillerie. Renforcer sa présence en Asie de manière globale ; Hong Kong et Singapour étant les deux places de marché disposant du plus grand nombre de centres de décision en Asie.

Deux consultants installés dans les locaux d'Esker sur place travaillent déjà pour les clients d'Esker à Hong-Kong et accueilleront bientôt de nouveaux collaborateurs dont la plupart seront sinophones.

"Depuis la création d'Esker, nous portons notre regard vers l'international. Aujourd'hui, notre objectif est d'anticiper l'émergence de nouveaux marchés internationaux à forte croissance. Hong-Kong, comme Singapour, sont, à ce titre, des implantations clefs qui nous permettent de rayonner sur toute la zone Asie. Cette nouvelle filiale nous permettra également d'approcher le marché chinois." Jean-Michel Bérard, Président du Directoire d'Esker.

