Esker : recrute une centaine de collaborateurs pour répondre à sa croissance

Lyon, le 27 mai 2019 — Esker, un des principaux éditeurs mondiaux de solutions de dématérialisation des documents, poursuit la croissance de ses effectifs avec un plan de recrutement de 100 nouveaux collaborateurs en 2019. Depuis plus de 30 ans, l’ETI lyonnaise a toujours mis ses équipes et leur bien-être au cœur de sa stratégie : sa performance sociale conditionnant sa performance économique.



En croissance de 14% par rapport à 2017, Esker a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires de 87 millions d’euros, dont 59% à l’international. En 2019, Esker souhaite à nouveau renforcer ses effectifs grâce à sa politique RH innovante.



Face à la pénurie de profils IT, nous développons de nouvelles méthodes de recrutement pour attirer les meilleurs candidats en phase avec notre méthode de travail Agile et notre culture d'entreprise. Convaincus que le bien-être de nos collaborateurs est la clef de notre croissance, nous mettons tout en œuvre pour qu’ils aient les meilleures conditions de travail : cela va du mode de management à la qualité des locaux ou encore au plan d’intéressement. » Jean-Michel Bérard, Président du Directoire d’Esker



Un plan de recrutement associé à un process d’onboarding efficace

Pour accompagner sa croissance économique, l’ETI annonce un plan de recrutement de 100 nouveaux collaborateurs en 2019. Une campagne déjà bien engagée puisque près de 60 nouveaux Eskeriens ont déjà intégré les équipes en France et à l’étranger. Quarante postes restent encore à pourvoir, majoritairement pour des profils de Développeurs et de Consultants intégration.

Afin de faciliter l’intégration de ses nouveaux collaborateurs, l’éditeur a mis en place un processus d’onboarding efficace : un plan d'intégration préparé en amont avec chaque équipe, un package de bienvenue avec des accessoires estampillés aux valeurs d’Esker, une formation sur 3 semaines pour les aider à mieux connaitre l’entreprise et ses solutions et un parrain désigné pour les accompagner dans l’entreprise. Une approche appréciée des collaborateurs qui se sentent pleinement intégrés à l’entreprise en seulement 3 mois.



Profil principal : ingénieur en informatique

Moyenne d’âge : 36 ans

Ancienneté moyenne : 7 ans

620 collaborateurs dont 320 en France



Une politique RH fortement axée sur le bien-être au travail

Plusieurs fois récompensé pour sa politique RH, l’éditeur continue de se développer en veillant à la qualité de l’environnement de travail, à l’équilibre personnel de ses salariés et faisant de leur bien-être un vecteur de croissance. Ainsi, en 2019, Esker, se hisse dans le Top 15 du classement Great Place to Work des entreprises où il fait bon travailler en France dans la catégorie 50 - 500 salariés et à la 3ème place du classement Happy at Work 2018 dans la catégorie des entreprises de 200 à 499 salariés.

Parmi les aspects de l'entreprise plébiscités par les salariés lors de ces enquêtes, on trouve notamment :

Une organisation Agile pour favoriser la communication et éliminer les barrières : Esker responsabilise ses collaborateurs et réduit le contrôle managérial en favorisant l’autonomie, la prise d’initiatives et la créativité ;

pour favoriser la communication et éliminer les barrières : Esker responsabilise ses collaborateurs et réduit le contrôle managérial en favorisant l’autonomie, la prise d’initiatives et la créativité ; Un partage des bénéfices grâce à un plan d’intéressement égalitaire : tous les collaborateurs bénéficient d’une prime d’intéressement qui se situe régulièrement entre 5 000 € et 7 000 € ;

: tous les collaborateurs bénéficient d’une prime d’intéressement qui se situe régulièrement entre 5 000 € et 7 000 € ; Des locaux favorisant le bien-être : open spaces, bureaux assis-debout, nombreuses salles de réunions fonctionnelles, espaces de détente conviviaux, proximité du parc de la Tête d’Or, douches, box vélos et trottinettes ;

: open spaces, bureaux assis-debout, nombreuses salles de réunions fonctionnelles, espaces de détente conviviaux, proximité du parc de la Tête d’Or, douches, box vélos et trottinettes ; Un comité dédié « Fun@Work » qui organise des événements internes ludiques et fréquents permettant de mélanger les équipes tout en assurant la cohésion des salariés ;

qui organise des événements internes ludiques et fréquents permettant de mélanger les équipes tout en assurant la cohésion des salariés ; L’implication dans des projets environnementaux ou sociétaux avec la possibilité pour les salariés de dédier une journée de travail par an à une action solidaire dans le cadre de la démarche RSE de la société.



Remédier à une pénurie de talents grâce à une implication dans l’enseignement

En plus d’attirer de nouveaux talents grâce à un ’environnement de travail de qualité, Esker est engagée dans l’écosystème éducatif de la région Auvergne-Rhône-Alpes. L’entreprise s'est rapprochée des écoles et des centres de formation d’enseignement supérieurs. Son implication a pour objectif de dynamiser la formation de profils talentueux, quels que soient leurs parcours académiques. Mécène de l’école de code Le 101, parrain de la promotion 2021 IF de l’INSA-Lyon et fondateur de la Chaire de recherche “Digital et Innovation” de l'INSEEC U, Esker intervient régulièrement dans ces établissements pour sensibiliser les étudiants aux métiers du numérique, offrir des stages pouvant déboucher sur une embauche et apporter son expertise sur des sujets comme l'Agilité ou l’Intelligence Artificielle.





À propos d’Esker

Esker est un des principaux éditeurs mondiaux de solutions de dématérialisation des documents en mode Cloud.

Parce que la transformation numérique est aussi cruciale pour les départements financiers et services clients des entreprises, Esker les accompagne afin d’automatiser et optimiser leurs cycles de gestion Order-to-Cash et Purchase-to-Pay (comptabilité clients, fournisseurs, achats…).

Développée sur la base de technologies innovantes d’intelligence artificielle et de robotisation, la solution Cloud d’Esker est utilisée par plus de 6 000 entreprises dans le monde pour leur procurer de nombreux bénéfices (gains de productivité, visibilité accrue sur leur activité, réduction des risques de fraude, meilleure collaboration en interne, avec leurs clients et leurs fournisseurs…).



Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Asie/Pacifique et en Amérique du Sud, Esker a réalisé 86,9 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2018 dont 59% à l’international. Esker est cotée sur Euronext GrowthTM à Paris (Code ISIN FR0000035818) et bénéficie du label d’entreprise innovante décerné par bpifrance (N° 3684151/1).





Pièce jointe