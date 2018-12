Esker renforce sa présence en Asie Pacifique en signant un partenariat avec IBIZ Consulting Services

Lyon, le 3 décembre 2018 — Esker, un des principaux éditeurs de solutions d’automatisation des processus basées sur des technologies d’Intelligence Artificielle, annonce la signature d’un partenariat avec IBIZ Consulting Services, société de services spécialisée dans les solutions de Business Management. Ce rapprochement permettra à Esker de développer sa présence en Asie Pacifique et à IBIZ d’étendre son offre de solutions de digitalisation des processus de gestion.

En tant que partenaire revendeur, IBIZ proposera les solutions Esker à ses clients notamment ceux équipés des ERP de la gamme Microsoft Dynamics™ à Singapour, en Malaisie et en Indonésie. En complément des solutions déjà utilisées par les clients d’IBIZ, Esker leur permettra de supprimer l’utilisation du papier et de digitaliser entièrement leurs processus de gestion. Ce partenariat pourra également être étendu à d’autres pays gérés par le support IBIZ.

"Dans le cadre de notre développement international, notamment sur les marchés en forte croissance tels que l’Asie, nous cherchons des partenaires de confiance pour identifier de nouvelles opportunités commerciales. En tant que spécialiste des solutions Microsoft, IBIZ Consulting Services était un partenaire évident pour nous. Ensemble, nous serons capables d’améliorer la productivité et la visibilité des entreprises sur l’ensemble de leurs processus de gestion." Jean-Michel Bérard, Président du Directoire d’Esker

Grâce à leurs capacités technologiques et opérationnelles, ainsi qu’à leurs valeurs communes, les deux entreprises ambitionnent d’accélérer leur croissance et d’apporter les meilleures solutions pour satisfaire les besoins de leurs clients.



"Ce partenariat avec Esker nous permet d’élargir notre offre de services pour mieux répondre aux besoins de nos clients. Les solutions Order-to-Cash et Purchase-to-Pay d’Esker, basées sur des technologies d’Intelligence Artificielle, complètent parfaitement nos offres et nous permettent d’ajouter une brique supplémentaire pour accompagner nos clients dans leur transformation digitale."» Gunalan Kalairajan, PDG du groupe IBIZ Consulting Services



À propos d’IBIZ Consulting Services

IBIZ Consulting Services est une entreprise spécialisée dans les solutions de gestion commerciale en Asie. IBIZ aide les entreprises à forte croissance à améliorer leur visibilité et leur productivité grâce à l’automatisation et l’optimisation de leur processus. La solution englobe à la fois, ERP, CRM, le point de vente, une solution mobile de gestion de distribution, Business intelligence, une offre de service commercial et une solution Cloud.

IBIZ est présent en Asie, en Afrique et en Océanie. Filiale de R Systems International Ltd, IBIZ Group est présent à Singapour, en Malaisie, en Indonésie, en Inde, en Chine et représente R systems à travers le monde.

IBIZ s’est vu décerné plusieurs récompense pour ses performances, parmi elles Microsoft Dynamics Inner Circle (monde), Présidence du Club Microsoft Dynamics (monde). IBIZ a également reçu 5 fois le prix du Meilleur partenaire ERP de l’année par Microsoft Singapour.

À propos d’Esker

Esker est un des principaux éditeurs mondiaux de solutions de dématérialisation des documents en mode Cloud.

Parce que la transformation numérique est aussi cruciale pour les départements financiers et services clients des entreprises, Esker les accompagne afin d’automatiser et optimiser leurs cycles de gestion Order-to-Cash et Purchase-to-Pay (comptabilité clients, fournisseurs, achats…).

Développée sur la base de technologies innovantes d’intelligence artificielle et de robotisation, la solution Cloud d’Esker est utilisée par plus de 6 000 entreprises dans le monde avec de nombreux bénéfices (gains de productivité, visibilité accrue sur leur activité, réduction des risques de fraude, meilleure collaboration en interne, avec leurs clients et leurs fournisseurs…).

Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Asie/Pacifique et en Amérique du Sud, Esker a réalisé 76,1 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2017 dont 61% à l’international. Esker est cotée sur Euronext GrowthTM à Paris (Code ISIN FR0000035818) et bénéficie du label d’entreprise innovante décerné par bpifrance (N° 3684151/1).

