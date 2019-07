Esker : s'associe à B/2BNOW et devient compatible SAP S/4HANA

Lyon, le 15 juillet 2019 — Esker, un des principaux éditeurs mondiaux de solutions de dématérialisation des documents, annonce un partenariat stratégique avec la société américaine B/2BNOW, leader dans les solutions EDI compatibles avec la suite ERP SAP S/4HANA. Ce partenariat vise à améliorer l’automatisation et l’expérience sur S/4HANA et à accompagner les clients dans la transition de la suite logicielle ERP actuelle de SAP, dont le support cessera d’ici 2025.

"L’écosystème SAP est très important pour notre activité ainsi que pour nos clients qui en dépendent, et nous sommes convaincus du potentiel de la nouvelle plateforme S/4HANA. En tant que leader dans les solutions de digitalisation des processus métiers, l’objectif de ce partenariat et de notre investissement dans B/2BNOW est de contribuer au succès de l’écosystème SAP et faciliter l’adoption de la solution S/4HANA par les utilisateurs SAP." Steve Smith, Directeur de la filiale d’Esker aux Etats-Unis.

Start-up créée récemment, B/2BNOW vient de réaliser une première levée de fonds, Esker a contribué à hauteur de 40%. Dans le cadre de cette prise de participation, Steve Smith rejoindra le conseil d’administration de B/2BNOW.

B/2BNOW est l’un des pionniers dans l’intégration de la nouvelle plateforme S/4HANA. Alors que la plupart des fournisseurs historiques attendent que la solution soit plus établie, B/2BNOW est la première entreprise au monde proposant une solution EDI pleinement compatible avec S/4HANA. B/2BNOW offre ainsi un avantage aux entreprises déjà prêtes à basculer sur la plateforme S/4HANA, en leur proposant une solution compatible avec la version actuelle et celles à venir.

"Nous tirons pleinement parti de la puissance des données expérimentales. Nous convertissons des flux de données difficiles à traiter, traditionnellement exploitées par les services IT, en un format utilisable par tous les acteurs de l’entreprise. Ce partenariat nous permet de bénéficier de l’interface utilisateur d’Esker pour adapter la présentation des données à chaque service et permettre aux entreprises de prendre leurs décisions en s’appuyant sur des rapports et des tableaux de bords en temps réel." Mike Kersels, PDG et fondateur de B/2BNOW

Ce partenariat bénéficie également à la communauté de Madison (Wisconsin, USA), où Esker Inc et B/2BNOW ont chacun leur siège. B/2BNOW est enregistrée comme une Nouvelle Entreprise Qualifiée auprès de la Wisconsin Economic Development Corporation visant à développer les talents régionaux et encourager les entreprises à embaucher localement. La croissance attendue pour les deux partenaires permettra de renforcer la réputation grandissante de Madison comme communauté technologique et de promouvoir la « renaissance technologique » du MidWest.

"Notre objectif est de collaborer étroitement avec B/2BNOW dans l’écosystème SAP HANA afin de proposer une solution complète de digitalisation des processus métiers, intégrée à la solution cloud de SAP. Nous nous associerons également aux opportunités commerciales et marketing de façon à étendre notre présence. Nos deux entreprises évoluant sur le même marché, chacune dans son domaine d’expertise, la combinaison de nos expériences respectives renforcera notre capacité de croissance." Steve Smith

À propos de B/2BNOW

B/2BNOW propose une solution Cloud B2B ciblant particulièrement les utilisateurs des solutions SAP S/4HANA. La société automatise, intègre et gère les échanges de données critiques entre les systèmes S/4HANA et les partenaires commerciaux externes.

En tant que premier et unique fournisseur de solutions B2B S/4HANA sur le marché, B/2BNOW est reconnu comme l’expert par SAP et les intégrateurs de systèmes qui recommandent sa solution aux clients recherchant des solutions cloud B2B.



À propos d’Esker

Esker est un des principaux éditeurs mondiaux de solutions de dématérialisation des documents en mode Cloud.

Parce que la transformation numérique est aussi cruciale pour les départements financiers et services clients des entreprises, Esker les accompagne afin d’automatiser et optimiser leurs cycles de gestion Order-to-Cash et Purchase-to-Pay (comptabilité clients, fournisseurs, achats…).

Développée sur la base de technologies innovantes d’intelligence artificielle et de robotisation, la solution Cloud d’Esker est utilisée par plus de 6 000 entreprises dans le monde pour leur procurer de nombreux bénéfices (gains de productivité, visibilité accrue sur leur activité, réduction des risques de fraude, meilleure collaboration en interne, avec leurs clients et leurs fournisseurs…).

Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Asie/Pacifique et en Amérique du Sud, Esker a réalisé 86,9 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2018 dont 59% à l’international. Esker est cotée sur Euronext GrowthTM à Paris (Code ISIN FR0000035818) et bénéficie du label d’entreprise innovante décerné par bpifrance (N° 3684151/1).

