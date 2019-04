Esker : se hisse à la 14e place du Palmarès Great Place to Work 2019

Lyon, le 3 avril 2019 — Esker, un des principaux éditeurs mondiaux de solutions de dématérialisation de documents, se classe 14e au Palmarès de l’Institut Great Place to Work®, qui publie le classement des Best Workplaces France 2019. Pour sa seconde participation, Esker progresse de 15 places et se place dans le top 15 des entreprises où il fait bon travailler en France, dans la catégorie 50 à 500 salariés.

A travers l'enquête menée par l'Institut Great Place to Work® qui évalue le bien-être au travail des salariés, les Eskériens se sont exprimés autour de 5 grandes dimensions: convivialité, fierté, équité, respect et crédibilité.

L'ambiance de travail chaleureuse, l'esprit d'équipe ou encore le partage des bénéfices sont les principaux aspects mis en avant par les collaborateurs d'Esker comme participant à leur satisfaction au quotidien.

95% des salariés estiment qu'il fait bon travailler chez Esker, soit un score de 5 points de plus que la moyenne du palmarès

96% affirment qu’il règne une ambiance conviviale chez Esker et que chaque nouveau collaborateur y est bien accueilli, dans un cadre de travail favorisant l'entraide et la collaboration.

84% déclarent vouloir travailler longtemps au sein d’Esker, à l'heure où la rétention des salariés est devenue un enjeu stratégique dans le secteur informatique.

82% estiment que le partage des bénéfices de l’entreprise est équitable grâce à une prime d'intéressement égalitaire, plaçant Esker à 16 points au-dessus de la moyenne des lauréats sur cette question.

95% considèrent que les locaux et les équipements offerts par Esker contribuent à créer un cadre de travail agréable, avec par exemple la mise à disposition de salles de repos, d'espaces de réunion innovants et de vestiaires avec douches.

« A travers notre Palmarès de l’Institut Great Place to Work®, nous nous distinguons pour notre engagement quotidien, concret et durable en faveur du bien-être de nos collaborateurs. Ce classement est une grande fierté car au-delà d’une ambiance de travail toujours conviviale, c’est notre vision de l’entreprise qui est récompensée. Je tiens à remercier l'ensemble de nos collaborateurs, car chacun d'eux contribue à notre réussite. » Jean-Michel Bérard, Président du directoire d’Esker « C’est la 2e fois qu’Esker est lauréat du Palmarès Best Workplaces France. Esker illustre parfaitement le lien entre performance sociale et performance économique, au sortir d’une année 2018 qui a vu l’entreprise battre tous ses records ! Encore une très belle pépite française qui se positionne aujourd’hui comme un leader mondial dans le domaine de l’édition de logiciels. » Patrick Dumoulin, Président de Great Place To Work® France

Un turnover inférieur à 9%, témoin du bien-être au travail

Grâce à une approche agile et collaborative, Esker place l’humain au cœur de ses préoccupations et permet à ses salariés de s'épanouir pleinement dans leur métier. Les collaborateurs soulignent notamment un management ouvert au dialogue, qui fait confiance à ses salariés et qui accorde le droit à l’erreur.

Avec une croissance annuelle de 14% en 2018, Esker vise à nouveau un plan de recrutement ambitieux pour l’année 2019 pour soutenir son développement en France et à l’international, avec l’intégration de près de 90 nouveaux collaborateurs.

Profil principal : ingénieur en informatique

Moyenne d’âge : 36 ans

Ancienneté moyenne : 7 ans

Turnover : 9%

13 nationalités représentées parmi l’effectif France



À propos de l’Institut Great Place to Work®

Fondé aux Etats-Unis en 1992, l’Institut Great Place to Work® est présent dans 60 pays et s’installe en France en 2002 à la faveur d’un appel d’offres de la Commission Européenne, qu’il remporte. Chaque année, il publie le Palmarès des entreprises où il fait bon travailler « Best Workplaces ».

La méthodologie rigoureuse et transparente de Great Place to Work® permet d’évaluer toutes les entreprises quel que soit leur secteur d’activité, leur taille ou leur statut. Elle comporte deux outils uniques : le Trust Index©, une enquête auprès des salariés et le Culture Audit©, qui évalue la qualité et diversité des pratiques managériales mises en place au sein de l’entreprise.

À propos d’Esker

Esker est un des principaux éditeurs mondiaux de solutions de dématérialisation des documents en mode Cloud.

Parce que la transformation numérique est aussi cruciale pour les départements financiers et services clients des entreprises, Esker les accompagne afin d’automatiser et optimiser leurs cycles de gestion Order-to-Cash et Purchase-to-Pay (comptabilité clients, fournisseurs, achats…).

Développée sur la base de technologies innovantes d’intelligence artificielle et de robotisation, la solution Cloud d’Esker est utilisée par plus de 6 000 entreprises dans le monde pour leur procurer de nombreux bénéfices (gains de productivité, visibilité accrue sur leur activité, réduction des risques de fraude, meilleure collaboration en interne, avec leurs clients et leurs fournisseurs…).

Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Asie/Pacifique et en Amérique du Sud, Esker a réalisé 86,9 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2018 dont 59% à l’international. Esker est cotée sur Euronext GrowthTM à Paris (Code ISIN FR0000035818) et bénéficie du label d’entreprise innovante décerné par bpifrance (N° 3684151/1).

