Esker : Oddo BHF reste à 'achat', relève sa cible

14/09/2018 | 09:44

Oddo BHF réaffirme son opinion 'achat' sur Esker et relève légèrement son objectif de cours à 73 euros, suite à une publication 'très solide, Esker ayant réalisé une très belle progression de sa rentabilité dans un environnement de changes défavorable'.



'A priori, le second semestre devrait être moins difficile sur ce plan, et le groupe confirme clairement s'attendre à une marge opérationnelle autour de 15% sur l'année', pointe l'analyste, qui remonte son scénario pour cette année, à 14,9% contre 14,3% précédemment.



Le bureau d'études ajoute que la croissance d'Esker devrait également rester solide, avec une guidance de croissance normative de 20% sur les prochaines années. Le titre figure dans sa liste de valeurs favorites Small caps.



