Esker : Portzamparc plus offensif après les semestriels

14/09/2018 | 10:57

Les analystes de Portzamparc ont relevé leur opinion sur l'action du spécialiste français de la gestion documentaire Esker : de 'conserver', leur conseil sur le titre passe à 'renforcer'. Il est assorti d'un objectif de cours de 65,2 euros.



Les comptes publiés par le groupe sont conformes aux attentes des analystes, ce qui comprend un CA en forte hausse (+ 18% hors devises) et une marge opérationnelle stable de 15,7%. Une performance jugée 'remarquable' par Portzamparc car elle est intervenue malgré d'importants recrutements, un effet devises défavorable et des décalages de facturation. En outre, le groupe se montre optimiste, en visant une accélération de la croissance organique vers 20%.



'Les prises de commandes (+ 52% en valeur au 1er semestre) et un 'pipe' commercial fourni assurent une poursuite de la forte croissance organique', argumente Portzamparc, d'autant que l'évolution récente du dollar, devise dans laquelle environ 40% du CA est libellé, devient moins pénalisante.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.