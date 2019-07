ESPERITE : ESP) AVEC CRYOSAVE CONFIRME LA SÉCURITÉ DE TOUS LES ÉCHANTILLONS STOCKÉS ET REMERCIE LES 260'000 FAMILLES POUR LEUR CONFIANCE.

ESPERITE NV (ESP) AVEC CRYOSAVE CONFIRME LA SÉCURITÉ DE TOUS LES ÉCHANTILLONS STOCKÉS ET REMERCIE LES 260'000 FAMILLES POUR LEUR CONFIANCE.

CryoSave a choisi PBKM comme sous-traitant approprié pour le stockage sécurisé à long terme et entend garder le contrôle total des opérations.

Amsterdam, The Netherlands - 1st July 2019





CryoSave tient à remercier les +260'000 familles déjà clientes d'avoir fait confiance à notre société. CryoSave, établi depuis 19 ans, est la référence dans l'industrie des banques de sang ombilical avec plus de 330'000 échantillons stockés. Au cours de ces années, CryoSave a maintenu sans compromis les services de traitement et de stockage de haute qualité qui assurent la meilleure sécurité pour nos clients et leur famille.

Les cellules souches du sang de cordon ombilical sont la propriété des patients. Ceux-ci restent stockés en toute sécurité sous la supervision de CryoSave.

Les cellules souches du cordon ombilical ont été entièrement traitées dans nos laboratoires en Belgique ou à Genève conformément aux réglementations les plus strictes et aux normes de qualité les plus strictes.

CryoSave, afin de maximiser la sécurité de ses clients, a récemment conclu un accord avec le sous-traitant PBKM dont le laboratoire européen est à Varsovie, pour les services de stockage à long terme. En effet, PBKM, officiellement reconnue par les autorités de santé publique, a été sélectionnée par CryoSave, The Family Stem Cell Bank et possède toutes les accréditations requises, pour nos normes de qualité et pour votre tranquillité d'esprit.

De plus, CryoSave a audité le Système Qualité et le fera régulièrement afin de confirmer qu'il répond toujours parfaitement aux exigences suisses, sur la base des directives SwissMedic et de la certification NetCord-Fact.

Le stockage des cellules souches du sang de cordon ombilical reste sous le contrôle et la supervision de CryoSave. En effet, CryoSave est le point d'entrée et gardera ses meilleurs efforts pour leur Safe Guard.

Le professionnalisme et l'expertise de CryoSave dans le domaine des banques de cellules souches sont reconnus par la communauté médicale.



A propos d'ESPERITE

Le Groupe ESPERITE, coté sur Euronext Amsterdam et Paris, est une société internationale leader en médecine régénérative et de précision fondée en 2000.

Pour en savoir plus sur le Groupe ESPERITE, ou pour réserver une interview avec Frédéric Amar, Président Directeur Général : +31 575 548 998 - ir@esperite.com.