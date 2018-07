ESSILOR/LUXOTTICA : la Chine autorise la fusion sous conditions, vers une finalisation à la fin du troisième trimestre

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv ESSILOR INTERNATIONAL 2.06% 126.35 7.83% LUXOTTICA GROUP -0.04% 56.64 10.77%

Essilor et Luxottica annoncent que l’autorité de la concurrence de la République populaire de Chine (la SAMR) a autorisé leur projet entre les deux sociétés après qu’elles aient pris certains engagements relatifs à la conduite de leurs affaires en Chine. Les deux groupes d'optique se sont engagés à, d’une part, informer la SAMR à propos de leurs futures acquisitions et, d’autre part, à mettre les produits et services des deux sociétés à la disposition de l’ensemble des acteurs en Chine de façon équitable.L'autorisation des autorités chinoises lève la dernière condition suspensive à la réalisation du projet de rapprochement entre les deux sociétés et ouvre ainsi la voie à la conclusion de la transaction. En parallèle, les deux groupes progressent également dans leurs discussions avec l'autorité de la concurrence en Turquie et visent une finalisation du rapprochement à la fin du troisième trimestre.