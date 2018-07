Essilor International : Mise à disposition du rapport financier semestriel 2018

Rapport financier semestriel 2018

Mise à disposition du rapport financier semestriel 2018

Charenton-le-Pont, France (le 26 juillet 2018-06h30)-Essilor International (Compagnie Généraled'Optique)publie ce matin son rapport financier semestriel 2018.

Le Conseil d'administration d'Essilora arrêté les comptes du premier semestre 2018 lors de sa réunion du 25 juillet 2018.

Le rapport financier semestriel comprend les comptes semestriels consolidés, un rapport semestrield'activité, une déclaration du responsable du rapport financier semestriel et le rapport descommissaires aux comptes sur l'examen des comptes consolidés semestriels.

Ce document est disponible sur le sitewww.essilor.com, rubrique « Investisseurs / Publications », ou en cliquant directement sur le lien suivant :https://www.essilor.com/fr/investisseurs/publications/

A propos d'Essilor

Essilor International (Compagnie Généraled'Optique) («Essilor») est le numéro un mondial de l'optique ophtalmique.De la conception à la fabrication, le groupe élabore de larges gammes de verres pour corriger et protéger la vue. Samission est d'améliorer la vision pour améliorer la vie. Ainsi, le groupe consacre plus de 200 millions d'euros par an à la recherche et à l'innovation pour proposer des produits toujours plus performants.Ses marques phares sont Varilux®, Crizal®, Transitions®, EyezenTM, Xperio®, Foster Grant®, BolonTMet Costa®. Essilor développe et commercialise également des équipements, des instruments et des services destinés aux professionnels de l'optique.

Essilor a réalisé un chiffre d'affaires net consolidé d'environ 7,5 milliards d'euros en 2017 et emploie 67 000collaborateurs. Le groupe dispose de 34 usines, de 481 laboratoires de prescription et centres de taillage-montageainsi que de 4 centres de recherche et développement dans le monde. Pour plus d'informations, visitez le sitewww.essilor.com.

L'action Essilor est cotée sur le marché Euronext Paris et fait partie des indices Euro Stoxx 50 et CAC 40.

Codes : ISIN : FR0000121667 ; Reuters : ESSI.PA ; Bloomberg : EI:FP.

------------------------

Relations Investisseurs et Communication Financière

Tél. : +33 (0)1 49 77 42 16

Information réglementée

Page 1 sur 1