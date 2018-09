Accueil Zone bourse > Actions > Euronext Paris > Essilor International EI FR0000121667 ESSILOR INTERNATIONAL (EI) Ajouter à ma liste Mes dernières consult. Top consult. Gérer les listes Rapport Rapport Temps réel - 28/09 17:11:52 127.85 EUR -0.89% 15:31 ESSILOR INTERNA : Mise à disposition par Essilor du prospectus relat.. GL 27/09 ESSILOR INTERNA : Décryptage AOF du palmarès du CAC 40 à la clôture .. AO 27/09 ESSILOR INTERNA : Décryptage AOF du palmarès du CAC 40 à la mi-séanc.. AO Synthèse Cotations Graphiques Actualités Analyses Agenda Société Finances Consensus Révisions Dérivés Fonds Communauté Synthèse actualité Toute l'actualité Interviews Communiqués société Publications officielles Actualités du secteur Essilor International : Mise à disposition par Essilor du prospectus relatif à l'émission d'actions ordinaires nouvelles - Réalisation de l'apport à Essilor des actions Luxottica de Delfin prévue le 1er octobre 2018 0 0 28/09/2018 | 15:31 Envoyer par e-mail :

Réalisation de l'apport à Essilor des actions Luxottica de Delfin prévue le 1er octobre 2018 Version PDF du communiqué Charenton-le-Pont, France (le 28 septembre 2018 - 15h30) - Essilor annonce aujourd'hui la mise à disposition du prospectus relatif à : l'augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription par émission de 139 703 301 actions nouvelles ordinaires d'Essilor en rémunération des actions Luxottica apportées à Essilor par Delfin (les « Actions Nouvelles Emises en Rémunération de l'Apport ») ;

l'augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription par émission d'un maximum de 81 316 189 actions nouvelles ordinaires d'Essilor en rémunération des actions Luxottica qui seront apportées à l'offre publique d'échange obligatoire soumise au droit italien devant être initiée par Essilor (renommée « EssilorLuxottica » à compter de la réalisation de l'apport à Essilor des actions Luxottica par Delfin) sur l'ensemble des actions en circulation Luxottica ainsi qu'un placement privé concomitant aux États-Unis auprès d' « acheteurs institutionnels qualifiés » (qualified institutional buyers), au sens de la règle 144A de la loi sur les valeurs mobilières des États-Unis d'Amérique (U.S. Securities Act of 1933), telle que modifiée (le « Securities Act »), dans le cadre d'opérations exemptées des obligations d'enregistrement prévues par le Securities Act (lesdites actions désignées collectivement les « Actions Nouvelles Emises en Rémunération de l'Offre d'Echange », ensemble avec les Actions Nouvelles Emises en Rémunération de l'Apport, les « Actions Nouvelles ») ;

de l'offre au public des Actions Nouvelles Emises en Rémunération de l'Offre d'Echange ; et

de l'admission aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext Paris d'un maximum de

221 019 490 Actions Nouvelles. L'Autorité des Marchés Financiers (l' « AMF ») a apposé le visa n°18-460 en date du 28 septembre 2018 sur ce prospectus (le « Prospectus »). Le Prospectus est composé : du document de référence d'Essilor déposé auprès de l'AMF le 27 mars 2018 sous le numéro D.18-0193 (le « Document de Référence 2017 ») ;

d'une actualisation du Document de Référence 2017 déposée auprès de l'AMF le 28 septembre 2018 sous le numéro D.18-0193-A01 ;

d'une note d'opération (la « Note d'Opération ») ; et

du résumé du Prospectus (inclus dans la Note d'Opération). Conformément au calendrier indicatif mentionné à la Section 5.1.3 de la Note d'Opération, la réalisation de l'apport à Essilor des actions Luxottica par Delfin devrait intervenir le 1er octobre 2018. Il est attendu que les Actions Nouvelles Emises en Rémunération de l'Apport soient admises aux négociations sur Euronext Paris le 2 octobre 2018. Pour les besoins de l'offre publique qui sera initiée par Essilor (renommée « EssilorLuxottica » à compter de la réalisation de l'apport à Essilor des actions Luxottica par Delfin) en Italie, le Prospectus sera « passeporté » en Italie conformément à l'article 18 de la Directive 2003/71/EC du Parlement Européen et du Conseil du 4 novembre 2003. La documentation italienne de l'offre d'échange incorporera par référence des extraits du Prospectus. Les informations devant être communiquées conformément aux réglementations applicables relatives à l'offre d'échange obligatoire devant être initiée par Essilor (renommée « EssilorLuxottica » à compter de la réalisation de l'apport à Essilor des actions Luxottica par Delfin) en Italie sur toutes les actions en circulation de Luxottica seront inclues dans la documentation italienne de l'offre d'échange qui sera déposée à la CONSOB le 11 octobre 2018 conformément au calendrier indicatif mentionné à la Section 5.1.3 de la Note d'Opération, qui sera ensuite, après l'approbation de la CONSOB, publiée et mise à la disposition du public sur le site Internet d'Essilor (www.essilor.com) (renommée « EssilorLuxottica » à compter de la réalisation de l'apport à Essilor des actions Luxottica par Delfin) et sur le site Internet de Luxottica (www.luxottica.com). Le Prospectus est disponible gratuitement au siège social d'Essilor (147, rue de Paris - 94220 Charenton-le-Pont, France) et sur les sites Internet d'Essilor (www.essilor.com) et de l'AMF (www.amf-france.org) ou en contactant l'équipe Relations Investisseurs d'Essilor au : +33 (0)1 49 77 42 16 / e-mail : invest@essilor.com. Essilor attire l'attention du public sur les facteurs de risques inclus dans le Prospectus. A propos d'Essilor

Essilor International (Compagnie Générale d'Optique) («Essilor») est le numéro un mondial de l'optique ophtalmique. De la conception à la fabrication, le groupe élabore de larges gammes de verres pour corriger et protéger la vue. Sa mission est d'améliorer la vision pour améliorer la vie. Ainsi, le groupe consacre plus de 200 millions d'euros par an à la recherche et à l'innovation pour proposer des produits toujours plus performants. Ses marques phares sont Varilux®, Crizal®, Transitions®, EyezenTM, Xperio®, Foster Grant®, BolonTM et Costa®. Essilor développe et commercialise également des équipements, des instruments et des services destinés aux professionnels de l'optique.

Essilor a réalisé un chiffre d'affaires net consolidé d'environ 7,5 milliards d'euros en 2017 et emploie 67 000 collaborateurs. Le groupe dispose de 34 usines, de 481 laboratoires de prescription et centres de taillage-montage ainsi que de 4 centres de recherche et développement dans le monde. Pour plus d'informations, visitez le site www.essilor.com.

L'action Essilor est cotée sur le marché Euronext Paris et fait partie des indices Euro Stoxx 50 et CAC 40.

Codes : ISIN : FR0000121667 ; Reuters : ESSI.PA ; Bloomberg : EI:FP. CONTACTS Relations Investisseurs

Véronique Gillet - Sébastien Leroy

Ariel Bauer - Alex Kleban

Tél. : +33 (0)1 49 77 42 16 Communication Corporate

Laura Viscovich







Tél. : +33 (0)1 49 77 45 02 Relations Presse

Maïlis Thiercelin







Tél. : +33 (0)1 49 77 45 02



NOTA DI SINTESI Approvazione dell'AMF n. 18-460 del 28 settembre 2018 La nota di sintesi consiste in una raccolta dei principali elementi informativi, denominati "Elementi". Tali Elementi sono elencati nelle cinque Sezioni da A a E e sono numerati da A.1 a E.7.



La presente nota di sintesi contiene tutti gli Elementi che devono essere inseriti in una nota di sintesi relativa a questa tipologia di strumenti finanziari ed emittente. Poiché non è richiesta l'indicazione di taluni Elementi, potrebbero esservi intervalli nella sequenza numerica degli Elementi.



È possibile che, anche qualora l'indicazione di un determinato Elemento sia richiesta in relazione alle caratteristiche degli strumenti finanziari e dell'emittente, non vi sia alcuna informazione rilevante da fornire al riguardo. In questo caso, la nota di sintesi contiene una sintetica descrizione di tali Elementi, con l'indicazione "non applicabile".

Sezione A - Introduzione e Avvertenze A.1 Introduzione e avvertenze per il lettore Questa nota di sintesi deve essere letta come un'introduzione al Prospetto.



Qualsiasi decisione di investimento negli strumenti finanziari che sono offerti al pubblico e/o per i quali è richiesta l'ammissione a quotazione e negoziazione su un mercato regolamentato deve basarsi sull'esame, da parte dell'investitore, dell'intero Prospetto.



Qualora sia proposta un'azione dinanzi all'autorità giudiziaria in merito alle informazioni contenute nel Prospetto, l'investitore ricorrente potrebbe essere tenuto, a norma del diritto nazionale degli stati membri dell'Unione Europea o delle parti dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo, a sostenere le spese di traduzione del Prospetto prima dell'inizio del processo.



Coloro che hanno redatto questa nota di sintesi, comprese le sue eventuali traduzioni, e richiesto la notifica della stessa ai sensi dell'art. 212-41 del Règlement Général dell'AMF possono essere soggetti a responsabilità civile soltanto se il contenuto della nota di sintesi risulti fuorviante, impreciso o incoerente se letto congiuntamente alle altre parti del Prospetto, o non offra agli investitori, se letto congiuntamente alle altre parti del Prospetto, le informazioni fondamentali per aiutare questi ultimi nel valutare l'opportunità di investire in questi strumenti finanziari.



A.2 Consenso della Società all'utilizzo del Prospetto Non applicabile.

Sezione B - Società B.1 Denominazione legale e commerciale Essilor International (Compagnie Générale d'Optique), denominazione legale che sarà modificata in "EssilorLuxottica" a partire dalla Data di Esecuzione del Conferimento. B.2 Sede legale / forma giuridica / legge applicabile / paese di costituzione Sede legale: 147, rue de Paris - 94220 Charenton-le-Pont, Francia Forma giuridica: società per azioni con consiglio di amministrazione (société anonyme à conseil d'administration) Iscritta presso il Registro delle Imprese di Créteil al n. 712 049 618 Legge applicabile: francese Paese di costituzione: Francia B.3 Operazioni e attività principali Essilor: leader mondiale nel settore dell'ottica oftalmica Essilor progetta, produce e commercializza una vasta gamma di lenti per migliorare e proteggere la vista. Inoltre, Essilor sviluppa e commercializza attrezzature per laboratori di prescrizione e strumenti e servizi per i professionisti dell'ottica. Essilor è il leader del mercato nordamericano degli occhiali da lettura senza prescrizione e vende anche occhiali da sole senza prescrizione. B.4a Recenti tendenze relative al Gruppo e al settore in cui opera La mission di EssilorLuxottica La mission di EssilorLuxottica sarà quella di aiutare le persone a vedere meglio, stare meglio e così godere appieno la propria vita. Gli innovativi prodotti della Società correggono, proteggono ed esaltano la bellezza del più prezioso degli organi sensoriali - gli occhi. Combinando una comprovata esperienza nel campo della tecnologia delle lenti e della produzione di occhiali, un portafoglio di marchi apprezzati dai consumatori e una rete di distribuzione a livello globale, EssilorLuxottica permetterà a chiunque, ovunque si trovi, di imparare, lavorare, esprimersi e realizzare il proprio potenziale. La mancanza di sensibilizzazione e di accesso a strumenti visivi ha causato una crisi globale della vista, con significative ripercussioni sociali ed economiche. EssilorLuxottica sosterrà la causa di una buona visione per tutti e risponderà alle crescenti necessità visive delle popolazioni di tutto il mondo, adattandosi all'evoluzione degli stili di vita dei consumatori esistenti e sviluppando nuovi modi per raggiungere i 2,5 miliardi di persone che soffrono di problemi visivi non corretti e i 6 miliardi di persone che non proteggono i propri occhi dal sole e da altri raggi nocivi. EssilorLuxottica sarà un forte difensore della salute visiva, un appassionato sostenitore di una maggiore consapevolezza in questo campo, e un pioniere nello sviluppo di occhiali, con soluzioni e stili sempre più innovativi, così che chiunque, ovunque si trovi, possa beneficiare degli straordinari benefici derivanti da una visione ottimale. Rafforzare la vista L'80% di ciò che si impara viene processato attraverso gli occhi. Tuttavia, una persona su tre nel mondo non ha ancora accesso agli strumenti visivi di cui ha bisogno, e miliardi di altre persone rischiano il deterioramento della propria vista. EssilorLuxottica si adopererà per affrontare, oltre ai bisogni essenziali di correzione della vista, la diffusa necessità di protezione dai raggi del sole e dalla dannosa luce blu. Grazie al proprio portafoglio di tecnologie ottiche all'avanguardia, unito ad alcuni tra i marchi di occhiali più amati al mondo, EssilorLuxottica si troverà in una posizione unica per rendere l'uso degli occhiali da vista e da sole un'esperienza sia desiderabile per i consumatori che migliorativa della loro qualità di vita. La Società proseguirà le proprie numerose iniziative volte ad aumentare la consapevolezza circa l'importanza della correzione e della protezione della vista, educando i policy maker e i consumatori attraverso campagne dedicate, ma anche supportando la condivisione di informazioni tra i professionisti del settore. EssilorLuxottica sostiene già il Vision Impact Institute, la cui missione è quella di far diventare la buona capacità visiva una priorità globale, nonché svariate altre organizzazioni non-profit quali OneSight ed Essilor Vision Foundation, che offrono esami della vista e occhiali gratuiti alle persone maggiormente bisognose. Rafforzare lo stile La combinazione delle migliori lenti con montature di pregevole fattura e di marca, frutto di competenze ed eccellenza nella lavorazione, trasforma uno strumento necessario per migliorare la vista in un accessorio che funge anche da vera e propria espressione del proprio stile personale. Gli occhiali sono uno degli accessori di moda più visibili e riflettono la personalità di chi li porta. Dal momento in cui una montatura si adatta perfettamente a un viso, si percepisce un senso di autenticità, creatività e fiducia che i consumatori hanno imparato ad apprezzare. Grazie all'influenza che esercita, ogni paio di occhiali sarà considerato una piccola opera d'arte, dai primi bozzetti fino agli ultimi dettagli artigianali. Ogni montatura mostrerà la passione, l'abilità e la dedizione delle persone che compongono EssilorLuxottica, che si impegneranno per produrre i migliori occhiali possibili. B.5 Descrizione del Gruppo della Società Organigramma semplificato al 30 giugno 2018 Essilor International (Compagnie Générale d'Optique) Essilor International (Compagnie Générale d'Optique) è la holding del Gruppo Essilor. La società svolge principalmente la funzione di holding che detiene direttamente o indirettamente le partecipazioni nelle società del Gruppo. Essilor International (Compagnie Générale d'Optique) è una société anonyme (società per azioni) francese, con sede legale in rue de Paris 147, Charenton-le-Pont (94220), Francia, iscritta presso il Registro delle Imprese di Créteil al n. 712 049 618. Essilor International Essilor International (precedentemente denominata "Delamare Sovra") è la società destinataria del conferimento eseguito in data primo novembre 2017. Essilor International è una société par actions simplifiée (società per azioni semplificata) francese, con sede legale in rue de Paris 147, Charenton-le-Pont (94220), Francia, iscritta presso il Registro delle Imprese di Créteil al numero 439 769 654. Società consolidate L'elenco delle principali società integralmente consolidate del Gruppo Essilor è contenuto nella Nota 29 del bilancio consolidato di Essilor relativo all'esercizio 2017. Comitato di gestione Il comitato di gestione è presieduto da Hubert Sagnières ed è guidato da Laurent Vacherot e ha il compito di deliberare e decidere in merito agli orientamenti strategici, monitorare l'attività del Gruppo Essilor, promuovere l'interazione tra business, regioni e funzioni e assicurare lo sviluppo dei talenti. Organigramma previsto dopo il Conferimento e dopo l'Offerta di Scambio Su base fully diluted per Essilor, incluse tutte le 389.160 stock option e i 5.278.715 diritti all'assegnazione di performance share di Essilor, calcolata sul numero di azioni Essilor che Delfin riceverà al momento dell'esecuzione del Conferimento e incluse le 1.336.830 azioni proprie (0,4% del capitale sociale) Su base non diluted al 30 giugno 2018 ed escluse le 6.071.922 azioni proprie (1,3% del totale delle azioni Luxottica incluse le azioni proprie) L'azionariato dei partner indica le azioni Essilor detenute da dipendenti, senior manager e, se del caso, da ex dipendenti e senior manager di società in cui Essilor deteneva una partecipazione che è stata poi interamente ceduta Assumendo un tasso di adesione all'Offerta di Scambio del 100%, calcolato sul numero di azioni di Essilor che Delfin riceverà al momento dell'esecuzione del Conferimento ed escludendo le 6.071.922 azioni proprie di Luxottica (1,3% del totale delle azioni Luxottica incluse le azioni proprie) Su base fully diluted per Luxottica al 30 giugno 2018 (ad esclusione dei piani di performance share di Luxottica serviti da azioni proprie o denaro ai sensi dei termini del relativo piano) ed Essilor, incluse le 64.500 stock option di Luxottica e tutte le 389.160 stock option e i 5.278.715 diritti all'assegnazione di performance share di Essilor, calcolata sul numero di azioni Essilor che Delfin riceverà al momento dell'esecuzione del Conferimento e incluse le 1.336.830 azioni proprie (0,3% del capitale sociale) B.6 Principali azionisti Alla data del 30 giugno 2018, il capitale sociale della Società è pari a €39.444.759,36, suddiviso in 219.137.552 azioni ordinarie, del valore nominale di €0,18 ciascuna, interamente versato. La seguente tabella illustra la compagine sociale di Essilor al 30 giugno 2017: n. di azioni % n. di diritti

di voto % Azionariato interno

(dipendenti attuali, ex dipendenti e in pensione) FCPE Valoptec International 4.205.069 1,9% 8.410.138 3,6% FCPE a 5 e 7 anni del Gruppo Essilor 4.439.515 2,0% 8.709.967 3,7% Fondi riservati a dipendenti stranieri 1.001.995 0,5% 1.036.998 0,4% Azioni detenute da dipendenti (direttamente o tramite intermediario) 7.815.964 3,6% 14.230.314 6,1% SUBTOTALE 17.462.543 8,0% 32.387.417 13,8% Azionariato dei partner(a)

Azioni detenute da partner direttamente o tramite intermediario 344.240 0,2% 687.480 0,3% SUBTOTALE 17.806.783 8,1% 33.074.897 14,1% Azioni proprie



Contratto di liquidità 1.336.830 0,6% SUBTOTALE 1.336.830 0,6% FLOTTANTE 199.997.026 91,3% 201.238.237 85,9% TOTALE 219.140.639 100% 234.313.134 100% (a) "Azionariato dei partner" indica la porzione di azioni di Essilor International detenute da dipendenti, manager e ex dipendenti o manager di società in cui Essilor International deteneva una partecipazione che è stata poi interamente ceduta. Effetto previsto del Conferimento e dell'Offerta di Scambio (assumendo un tasso di adesione del 100%, calcolato sul numero di azioni Essilor che Delfin riceverà al momento dell'esecuzione del Conferimento ed escludendo le azioni proprie di Luxottica) sulla ripartizione del capitale sociale e dei diritti di voto di Essilor ( la cui denominazione sarà modificata in "EssilorLuxottica" a partire dall'esecuzione del Conferimento): La seguente tabella illustra l'evoluzione della struttura del capitale sociale di Essilor a seguito del Conferimento e dell'Offerta di Scambio (assumendo un tasso di adesione del 100%, calcolato sul numero di azioni di Essilor che Delfin riceverà al momento dell'esecuzione del Conferimento ed escludendo le azioni proprie di Luxottica) in base ai rispettivi assetti proprietari delle società alla data del 30 giugno 2018: Capitale Prima del Conferimento Dopo il Conferimento Dopo l'Offerta di Scambio Numero di azioni % Numero di azioni % Numero di azioni % Dipendenti e partner 17.806.783 7,9% 17.806.783 4,9% 17.806.783 4,0% Delfin 35.205 0,0% 139.738.506 38,3% 139.738.506 31,3% Flottante 199.961.821 88,9% 199.961.821 54,9% 281.278.010¹ 63,1% Azioni proprie 1.336.830 0,6% 1.336.830 0,4% 1.336.830² 0,3% Totale prima dell'impatto degli strumenti diluitivi di Essilor 219.140.639 358.843.940 440.160.129 Impatto degli strumenti diluitivi di Essilor³ 5.667.875 2,5% 5.667.875 1,6% 5.667.875 1,3% Totale delle azioni a seguito della diluizione 224.808.514 100.0% 364.511.815 100,0% 445.828.004 100,0% Inclusi gli strumenti diluitivi di Luxottica (64.500 stock option) al 30 giugno 2018 (ad esclusione dei piani di performance share di Luxottica serviti da azioni proprie o denaro ai sensi dei termini del relativo piano) Escluse le 6.071.922 azioni proprie di Luxottica al 30 giugno 2018 (1,3% del totale delle azioni Luxottica incluse le azioni proprie) Massimo impatto potenziale di tutti gli strumenti diluitivi di Essilor al 30 giugno 2018 incluse tutte le 389.160 stock option e i 5.278.715 diritti all'assegnazione di performance share di Essilor La seguente tabella illustra l'evoluzione dei diritti di voto di Essilor a seguito del Conferimento e dell'Offerta di Scambio (assumendo un tasso di adesione del 100%, calcolato sul numero di azioni di Essilor che Delfin riceverà al momento dell'esecuzione del Conferimento ed escludendo le azioni proprie di Luxottica) in base alla situazione delle società al 30 giugno 20181: Diritti di voto Prima del Conferimento Dopo il Conferimento Dopo l'Offerta di Scambio Numero di diritti di voto % Numero di diritti di voto % Numero di diritti di voto % Dipendenti e partner 33.074.897 13,8% 17.806.783 4,9% 17.806.783 4,0% Delfin 35.205 0,0% 139.738.506 38,5%2 139.738.506 31,4%2 Flottante 201.203.032 83,8% 199.961.821 55,1% 281.278.0103 63,3% Azioni proprie - - - - - - Totale prima dell'impatto degli strumenti diluitivi di Essilor 234.313.134 357.507.110 438.823.299 Impatto degli strumenti diluitivi di Essilor4 5.667.875 2,4% 5.667.875 1,6% 5.667.875 1,3% Totale delle azioni a seguito della diluizione 239.981.009 100.0% 363.174.985 100,0% 444.491.174 100,0% In data 11 maggio 2017, l'assemblea straordinaria di Essilor ha approvato la cancellazione dei diritti di voto doppi in relazione all'Operazione L'esercizio dei diritti di voto di Delfin è limitato al 31%, in applicazione di una determinata formula Inclusi gli strumenti diluitivi di Luxottica (64.500 stock option) al 30 giugno 2018 (ad esclusione dei piani di performance share di Luxottica serviti da azioni proprie o denaro ai sensi dei termini del relativo piano) Massimo impatto potenziale di tutti gli strumenti diluitivi di Essilor al 30 giugno 2018 incluse tutte le 389.160 stock option e i 5.278.715 diritti all'assegnazione di performance share di Essilor. B.7 Principali informazioni finanziarie storiche selezionate Informazioni finanziarie relative al primo semestre 2018 Milioni di € 30 giugno 2018



Rettificato6 30 giugno 20178



Rettificato6 Variazione % 30 giugno 2018



Pubblicato A cambio costante A cambio effettivo Ricavi 3.726 3.859 +4,4% -3,5% 3.726 Margine operativo2

(% dei ricavi) 684

18,4% 718

18,6% +2,4% -4,8% 684

18,4% Utile operativo 630 667 +1,9% -5,5% 583 Utile attribuibile agli azionisti del Gruppo 421 431 +4,8% -2,4% 349 Utile per azione (in €) 1,93 1,99 +4,5% -3,0% 1,60 (6) I conti economici al 30 giugno 2018 e al 30 giugno 2017 sono rettificasti per le spese contabilizzate nei bilanci in relazione alla prospettata combinazione con Luxottica. (8) Il gruppo ha applicato l'IFRS 15 in relazione al rilevamento dei ricavi dal 1° gennaio 2018. La situazione patrimoniale al primo semestre del 2017 è stata rettificata di conseguenza, con un impatto negativo di circa Euro 50 milioni sui ricavi e di circa Euro 3 milioni sul margine operativo2. (2) Ricavi meno i costi della produzione e i costi operativi (costi di ricerca e sviluppo, costi di vendita e distribuzione e altri costi operativi). Ricavi consolidati relativi al primo trimestre 2018 * Milioni di € T1 2018 T1 2017 Variazione % (dati pubblicati) Variazione %

(su basi omogenee*) Effetto Variazione del perimetro di consolidamento Effetto

cambio Lenti e strumenti ottici 1.592 1.688 -5,7% +2,9% +0,7% -9,4% Nord America 692 761 -9,1% +3,4% +0,9% -13,4% Europa 491 495 -0,7% +0,7% +0,2% -1,6% Asia / Pacifico / Medio Oriente / Africa 297 306 -2,8% +6,2% +0,6% -9,6% Sud America 112 126 -11,3% +1,2% +1,9% -14,4% Occhiali da sole e da lettura 190 199 -4,9% +6,6% 0% -11,5% Macchinari 43 50 -12.4% -3.1% 0% -9,4% TOTALE 1.825 1.937 -5,8% +3,2% +0,6% -9,6% Il gruppo ha applicato l'IFRS 15 in relazione al rilevamento dei ricavi dal primo gennaio 2018. I ricavi del primo trimestre del 2017 sono stati rideterminati di conseguenza, con un impatto negativo di circa €25 milioni. Come di consueto, i dati trimestrali non sono soggetti a revisione. Informazioni finanziarie relative all'esercizio 2017 Conto economico consolidato relativo all'esercizio 2017 Milioni di €, esclusi i dati per azione Note Anno 2017 Anno 2016 Ricavi 3 7.490 7.115 Costo del venduto (3.144) (2.934) MARGINE LORDO 4.346 4.181 Costi di ricerca e sviluppo (217) (214) Costi di vendita e distribuzione (1.845) (1.750) Altri costi operativi (923) (896) MARGINE OPERATIVO(a) 1.361 1.321 Altri ricavi operativi 5 12 18 Altri costi operativi 5 (299) (109) UTILE OPERATIVO 3 1.074 1.230 Oneri finanziari su finanziamenti (70) (71) Proventi finanziari da disponibilità liquide 18 17 Altri proventi finanziari 6 2 Altri oneri finanziari 6 (14) (12) Quota risultati società collegate 1 UTILE ANTE IMPOSTE 1.010 1.165 Imposte sul reddito 7 (132) (285) UTILE NETTO 878 880 Di cui attribuibile agli azionisti del Gruppo 789 813 Di cui attribuibile agli azionisti di minoranza 89 67 Utile netto per azione attribuibile agli azionisti del Gruppo (€) 3,64 3,79 Numero medio di azioni (migliaia) 8 216.604 214.614 Utile netto diluito per azione attribuibile agli azionisti del Gruppo (€) 3,57 3,71 Numero medio di azioni diluito (migliaia) 9 221.298 219.203 (a) Il margine operativo corrisponde ai ricavi meno i costi della produzione e i costi operativi (costi di ricerca e sviluppo, costi di vendita e distribuzione e altri costi operativi).



Le note di accompagnamento formano parte integrante del bilancio consolidato Conto economico complessivo consolidato relativo all'esercizio 2017 Anno 2017 Anno 2016 Milioni di € Attribuibile agli azionisti

del Gruppo Attribuibile agli azionisti di minoranza Totale Attribuibile agli azionisti

del Gruppo Attribuibile agli azionisti di minoranza Totale UTILE NETTO DEL PERIODO (A) 789 89 878 813 67 880 Componenti di conto economico complessivo che non saranno successivamente riclassificate a conto economico Variazioni attuariali su fondi pensione e altri benefici ai dipendenti 1 1 (31) (31) Effetti fiscali su componenti che non saranno successivamente riclassificate 2 2 1 1 Componenti di conto economico complessivo che potrebbero essere riclassificate successivamente a conto economico Adeguamento al fair value di strumenti derivati designati come cash flow hedge (porzione efficace) 1 1 2 2 Adeguamento al fair value di strumenti derivati su partecipazioni non consolidate (porzione efficace) Variazioni del fair value delle attività finanziarie non correnti Riserve di conversione (760) (29) (789) 212 (3) 209 Effetti fiscali su componenti che potrebbero essere successivamente riclassificate TOTALE ALTRI COMPONENTI DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO, AL NETTO DELL'EFFETTO FISCALE (B) (756) (29) (785) 184 (3) 181 UTILE COMPLESSIVO DEL PERIODO, AL NETTO DELL'EFFETTO FISCALE (A) + (B) 33 60 93 997 64 1.061 Le note di accompagnamento formano parte integrante del bilancio consolidato. Stato patrimoniale consolidato al 31 dicembre 2017 Attivo Milioni di € Note 31 dicembre 2017 31 dicembre 2016 Avviamento 10 5.583 6.191 Altre immobilizzazioni immateriali 11 1.682 1.825 Immobilizzazioni materiali 12 1.116 1.214 Partecipazioni 20 8 Attività finanziarie non correnti 13 111 136 Attività fiscali differite 7 211 187 Crediti a lungo termine 41 37 Altre attività non correnti 47 56 TOTALE ATTIVITÀ NON CORRENTI 8.811 9.654 Rimanenze di magazzino 14 1.097 1.125 Anticipi ai fornitori 30 31 Crediti a breve termine 15 1.685 1.618 Crediti fiscali 74 81 Altri crediti 3 25 Strumenti finanziari derivati contabilizzati nell'attivo 20 29 45 Risconti attivi 87 67 Disponibilità liquide 16 484 517 TOTALE ATTIVITÀ CORRENTI 3.489 3.509 TOTALE ATTIVITÀ 12.300 13.163 Le note di accompagnamento formano parte integrante del bilancio consolidato. Passivo Milioni di € Note 31 dicembre 2017 31 dicembre 2016 Capitale sociale 39 39 Riserva sovrapprezzo azioni 635 591 Riserve consolidate 5.432 4.936 Azioni proprie (111) (168) Riserve di copertura e di rivalutazione (155) (159) Riserva di conversione (125) 636 Utile netto attribuibile agli azionisti del Gruppo 789 813 Patrimonio netto di Gruppo 6.504 6.688 Patrimonio netto attribuibile agli azionisti di minoranza 423 366 TOTALE PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO 6.927 7.054 Passività per fondi pensioni e altri benefici ai dipendenti 17 337 344 Finanziamenti a lungo termine 19 1.674 1.364 Passività per imposte differite 7 257 383 Altre passività non correnti 21 153 300 TOTALE PASSIVITÀ NON CORRENTI 2.421 2.391 Fondi rischi 18 394 393 Finanziamenti a breve termine 19 491 1.246 Anticipi e acconti ricevuti dai clienti 44 33 Debiti a breve termine 15 1.515 1.431 Debiti fiscali 81 73 Altre passività correnti 21 378 509 Strumenti finanziari derivati contabilizzati tra le passività 20 15 22 Risconti passivi 34 11 TOTALE PASSIVITÀ CORRENTI 2.952 3.718 TOTALE PASSIVITÀ 12.300 13.163 Le note di accompagnamento formano parte integrante del bilancio consolidato. Rendiconto finanziario consolidato relativo all'esercizio 2017 Milioni di € Note 2017 2016 RISULTATO NETTO CONSOLIDATO (a) 878 880 Rettifiche per riconciliare l'utile (perdita) netto con i flussi di cassa generati dalle attività operative Ammortamenti e altre poste non monetarie 549 360 Accantonamenti (utilizzo fondi) per rischi e oneri (23) (50) Plusvalenze e minusvalenze nette su cessioni di attività (4) (6) Oneri finanziari netti (b) 49 54 Oneri fiscali (comprese imposte differite) (a) 132 285 Altri flussi di cassa netti in uscita Quota di utili delle partecipate, al netto dei dividendi ricevuti (1) Imposte versate (234) (264) Interessi netti (pagati) e ricevuti (56) (56) Variazione del capitale circolante (58) (8) FLUSSO DI CASSA NETTO GENERATO DA ATTIVITÀ OPERATIVE 1.233 1.194 Acquisti di immobilizzazioni materiali e immateriali (308) (294) Acquisizioni di società controllate, al netto della liquidità acquisita (334) (706) Variazione di altre attività non finanziarie 18 (43) Proventi derivanti dalla vendita di altre attività finanziarie, immobilizzazioni materiali e immateriali 26 21 FLUSSO DI CASSA NETTO ASSORBITO DA ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO (598) (1.022) Aumento di capitale (c) 44 41 Distribuzione di capitale verso azionisti di minoranza (c) (10) Vendita netta (riacquisto netto) di azioni proprie (c) (31) Dividendi pagati: agli azionisti di Essilor (c) (325) (79) agli azionisti di minoranza delle società controllate consolidate (c) (39) (40) Incremento / (Decremento) debiti finanziari diversi dalle passività derivanti da leasing 19 (303) (31) Rimborso di passività derivanti da leasing (2) (3) FLUSSO DI CASSA NETTO ASSORBITO DA ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO (635) (143) INCREMENTO (DECREMENTO) NETTO DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE 29 Disponibilità liquide al 1° gennaio 460 431 Effetto delle variazioni dei tassi di cambio (34) DISPONIBILITÀ LIQUIDE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO 426 460 Disponibilità liquide 19 484 517 Linee di credito bancarie 19 (58) (57) Si veda il Conto Economico. Gli oneri finanziari netti sono definiti come il costo del debito lordo meno i proventi generati dalle disponibilità liquide. Si veda il prospetto delle variazioni del patrimonio netto. Le note di accompagnamento formano parte integrante del bilancio consolidato. B.8 Principali informazioni finanziarie pro-forma selezionate Società risultante dalla Combinazione STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO SINTETICO PRO-FORMA NON SOGGETTO A REVISIONE al 31 dicembre 2017 Rettifiche pro-forma non soggette a revisione (Milioni di €) Essilor

(dati storici) Luxottica

(dati storici) Riclassifiche Rettifiche derivanti dalla combinazione delle società Altre rettifiche Dato pro-forma della Società risultante dalla Combinazione non soggetto a revisione Nota 1 Nota 1 Nota 2 Nota 3 Nota 4 Disponibilità liquide 484 1.159 - - - 1.643 Crediti verso clienti 1.685 944 (232) - (72)(a) 2.324 Rimanenze di magazzino 1.097 832 - 120(a) - 2.049 Altre attività correnti 223 233 232 - - 688 Totale attività correnti 3.489 3.167 - 120 (72) 6.704 Immobilizzazioni materiali 1.116 1.809 - - - 2.925 Avviamento 5.583 3.622 - 13.715(b) - 22.921 Immobilizzazioni immateriali 1.682 1.225 - 7.978(a) - 10.885 Altre attività non correnti 430 219 - - (4)(b) 645 Totale attività non correnti 8.811 6.875 - 21.693 (4) 37.376 TOTALE ATTIVITÀ 12.300 10.043 - 21.813 (76) 44.080 Finanziamenti a breve termine 491 228 - - - 719 Altre passività correnti 2.461 1.863 - - (23)(c) 4.301 Totale passività correnti 2.952 2.091 - - (23) 5.020 Finanziamenti a lungo termine 1.674 1.671 - - - 3.345 Altre passività a non correnti 747 474 - 1.827(c) - 3.049 Totale passività non correnti 2.421 2.146 - 1.827 - 6.394 Patrimonio netto del Gruppo 6.504 5.801 - 19.986(d) (53)(d) 32.238 Patrimonio netto attribuibile agli azionisti di minoranza 423 5 - - (0) 428 Totale patrimonio netto 6.927 5.807 - 19.986 (53) 32.666 TOTALE PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO 12.300 10.043 - 21.813 (76) 44.080 Le informazioni di cui sopra devono leggersi congiuntamente alle note di accompagnamento alle informazioni finanziarie consolidate sintetiche pro-forma non soggette a revisione Società risultante dalla Combinazione CONTO ECONOMICO SINTETICO PRO-FORMA NON SOGGETTO A REVISIONE per l'esercizio 2017 Rettifiche pro-forma non soggette a revisione (Milioni di €) Essilor

(dati storici) Luxottica

(dati storici) Riclassifiche Rettifiche derivanti dalla combinazione delle società Altre rettifiche Dato pro-forma della Società risultante dalla Combinazione non soggetto a revisione Nota 5 Nota 5 Nota 6 Nota 7 Nota 8 Ricavi netti 7.490 9.157 - - (397)(a) 16.251 Costo del venduto (3.144) (3.282) 110 (120)(a) 384(a) (6.052) Utile lordo 4.346 5.875 110 (120) (13) 10.199 Totale costi operativi (3.272) (4.575) (110) (586)(b) (38)(b) (8.580) Utile operativo 1.074 1.301 - (706) (50) 1.618 Altri ricavi/(costi) (64) (44) - - (1)(c) (109) Utile ante imposte 1.010 1.256 - (706) (51) 1.509 Imposte sul reddito (132) (216) - 75(c) 11(d) (261) Utile netto 878 1.040 - (631) (40) 1.248 Le informazioni di cui sopra devono leggersi congiuntamente alle note di accompagnamento alle informazioni finanziarie consolidate sintetiche pro-forma non soggette a revisione B.9 Previsioni o stime degli utili La Società ha reso pubblici in data 26 luglio 2018 i suoi più recenti obiettivi nel contesto della relazione finanziaria relativa al primo semestre 2018. Alla data del Prospetto, non è stato deciso alcun piano di ristrutturazione. Non è previsto alcun cambiamento significativo per quanto riguarda la tipologia di attività esercitate da Essilor e Luxottica B.10 Rilievi contenuti nelle relazioni di revisione relative alle informazioni finanziarie degli esercizi passati Non applicabile. B.11 Capitale circolante netto Essilor dichiara che, a proprio giudizio, il capitale circolante netto del Gruppo Essilor è sufficiente per far fronte ai propri fabbisogni finanziari attuali per un periodo di 12 mesi dalla data del Prospetto e che, tenendo conto dell'esecuzione del Conferimento e dell'Offerta di Scambio, il capitale circolante a disposizione di EssilorLuxottica è sufficiente per far fronte ai propri fabbisogni finanziari attuali per un periodo di 12 mesi dalla data del Prospetto.



Sezione C - Azioni C.1 Tipo, classe e numero identificativo delle Nuove Azioni offerte o ammesse alla quotazione



L'ammissione alle negoziazioni sul mercato regolamentato Euronext di Parigi ("Euronext Paris") (Comparto A) è richiesta per n. 139.703.301 nuove azioni ordinarie della Società, costituenti il corrispettivo delle azioni Luxottica conferite da Delfin a Essilor (le "Nuove Azioni Emesse quale Corrispettivo per il Conferimento").



L'offerta al pubblico e l'ammissione alle negoziazioni sull'Euronext Paris (Comparto A) è richiesta per un massimo di n. 81.316.189 nuove azioni ordinarie della Società quale corrispettivo per un massimo di 176.276.154 azioni Luxottica (incluse le 42.000 nuove azioni di Luxottica da emettere in caso di tempestivo esercizio di tutte le 42.000 stock option di Luxottica in circolazione) apportate all'offerta pubblica di scambio obbligatoria, ai sensi della legge italiana, che Essilor (la cui denominazione sarà modificata in "EssilorLuxottica" a partire dall'esecuzione del Conferimento) avrà l'obbligo di promuovere sulla totalità delle azioni di Luxottica Group S.p.A., unitamente a un contestuale collocamento privato negli Stati Uniti d'America riservato a investitori istituzionali qualificati (qualified institutional buyers), ai sensi della Rule 144A promulgata ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933, come modificato (il "Securities Act"), condotto ai sensi di un'esenzione dagli obblighi di registrazione di cui al Securities Act (tali azioni, collettivamente, le "Nuove Azioni Emesse quale Corrispettivo per l'Offerta di Scambio"; unitamente alle Nuove Azioni Emesse quale Corrispettivo per il Conferimento, le "Nuove Azioni").



Tutte le Nuove Azioni saranno azioni ordinarie, della stessa categoria e con il medesimo valore nominale (€0,18). Le Nuove Azioni avranno il medesimo ISIN delle azioni esistenti.



Le Nuove Azioni attribuiranno il diritto di ricevere dividendi e, in particolare, (i) le Nuove Azioni Emesse quale Corrispettivo per il Conferimento attribuiranno il diritto di ricevere, a partire dalla data di emissione, tutti i dividendi pagati dalla Società a partire da tale data e (ii) le Nuove Azioni Emesse quale Corrispettivo per l'Offerta di Scambio attribuiranno il diritto di ricevere, a partire dalla data di emissione, tutti i dividendi pagati dalla Società successivamente alla Data di Esecuzione del Conferimento.



Codice ISIN: FR0000121667



Codice Ticker: EI (e, a partire dalla Data di Esecuzione del Conferimento, EL)



Comparto: Comparto A



Classificazione ICB: 4000, Sanità / 4500, Sanità / 4530, Strumenti & Servizi Sanitari / 4537, Dispositivi Medici



Codice LEI: 549300M3VH1A3ER1TB49 C.2 Valuta Euro. C.3 Numero di azioni emesse e valore nominale Al 30 giugno 2018, il capitale sociale della Società, interamente sottoscritto e versato, è pari a €39.444.759,36, suddiviso in n. 219.137.552 azioni ordinarie, ciascuna con valore nominale pari a €0,18.



Nell'ambito dell'esecuzione del Conferimento, saranno emesse n. 139.703.301 Nuove Azioni, ciascuna con valore nominale pari a €0,18.



Nell'ambito dell'Offerta di Scambio, saranno emesse massimo n. 81.316.189 Nuove Azioni, ciascuna con valore nominale pari a €0,18. C.4 Descrizione dei diritti connessi alle Nuove Azioni Ai sensi delle vigenti norme francesi e dello statuto della Società come modificato, adottato dall'assemblea degli azionisti di Essilor tenutasi in data 11 maggio 2017 ed efficace a partire dalla Data di Esecuzione del Conferimento (lo "Statuto"), i principali diritti connessi alle Nuove Azioni sono i seguenti:



diritto di ricevere i dividendi e di partecipare agli utili della Società;

diritto di voto, restando intenso che lo Statuto, derogando espressamente all'art. L. 225-123, comma 3 del Codice di Commercio francese, non consente diritti di voto doppi;

diritto di sottoscrizione preferenziale per gli strumenti finanziari della stessa classe;

diritto a una quota dell'eventuale eccedenza di liquidazione;

diritto di voto limitato al 31%, in base a una formula prevista dallo Statuto. Forma:



In relazione alle Nuove Azioni Emesse quale Corrispettivo per il Conferimento, Delfin scambierà le sue azioni Luxottica in regime di dematerializzazione, ai sensi della legge italiana, a fronte della consegna di tali Nuove Azioni Emesse quale Corrispettivo per il Conferimento, per le quali Delfin richiederà la registrazione in forma nominativa presso un intermediario (forme nominative administrée) entro cinque (5) giorni di mercato aperto dalla Data di Esecuzione del Conferimento.

In relazione alle Nuove Azioni Emesse quale Corrispettivo per l'Offerta di Scambio, a discrezione del titolare, queste possono essere in forma nominativa o al portatore. Data di efficacia e ammissione alla negoziazione. Le Nuove Azioni attribuiranno il diritto di ricevere dividendi e, in particolare, (i) le Nuove Azioni Emesse quale Corrispettivo per il Conferimento attribuiranno il diritto di ricevere, a partire dalla data di emissione, tutti i dividendi pagati dalla Società a partire da tale data e (ii) le Nuove Azioni Emesse quale Corrispettivo per l'Offerta di Scambio attribuiranno il diritto di ricevere, a partire dalla data di emissione, tutti i dividendi pagati dalla Società successivamente alla Data di Esecuzione del Conferimento.



È previsto che le Nuove Azioni Emesse quale Corrispettivo per il Conferimento saranno ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Paris a partire dal giorno successivo alla Data di Esecuzione del Conferimento, prevista il 1° ottobre 2018.



Le Nuove Azioni Emesse quale Corrispettivo per l'Offerta di Scambio saranno ammesse alla negoziazione sull'Euronext Paris alla data di pagamento dell'Offerta di Scambio. Sulla base di un calendario indicativo, la data di pagamento dell'Offerta di Scambio è prevista intorno al 4 dicembre 2018 (salvo proroga del periodo di adesione dell'Offerta di Scambio). C.5 Restrizioni alla libera trasferibilità delle Nuove Azioni Nessuna disposizione dello Statuto limita la trasferibilità delle azioni costituenti il capitale sociale della Società.



Ai sensi del combination agreement sottoscritto tra Essilor e Delfin il 15 gennaio 2017 (come successivamente modificato, integrato e/o attuato, tra le altre cose, da una lettera del 25 maggio 2018, avente efficacia dalla Data di Esecuzione del Conferimento, che specifica in dettaglio taluni aspetti relativi all'esecuzione di tale accordo, il "Combination Agreement"), Delfin si è impegnata a non lanciare alcuna offerta pubblica di acquisto avente ad oggetto azioni di EssilorLuxottica per un periodo di dieci (10) anni a partire dalla data di sottoscrizione del Combination Agreement, a condizione che nessun soggetto terzo (che agisca da solo o in concerto con altri) venga a detenere, direttamente o indirettamente, più del venti percento (20%) del capitale sociale o dei diritti di voto di EssilorLuxottica o annunci la propria intenzione di lanciare un'offerta pubblica di acquisto avente ad oggetto la totalità delle azioni di EssilorLuxottica (impegno di standstill). C.6 Ammissione



In relazione alle Nuove Azioni sarà presentata una domanda di ammissione a negoziazione sull'Euronext Paris (Comparto A), con il medesimo ISIN delle azioni della Società esistenti (codice ISIN FR0000121667).



Gli azionisti di Luxottica che apporteranno le loro azioni all'Offerta di Scambio potranno negoziare le loro Nuove Azioni sull'Euronext Paris a seguito del pagamento dell'Offerta di Scambio e dell'ammissione alle negoziazioni delle Nuove Azioni. C.7 Politica dei dividendi



Prima dell'esecuzione del Conferimento, l'assemblea degli azionisti di Essilor, tenutasi il 24 aprile 2018, ha deliberato la fissazione del dividendo con riferimento all'esercizio 2017 a €1,53 per azione. Con riferimento agli esercizi futuri, e a condizione che il Conferimento sia eseguito, la politica dei dividendi sarà decisa dal Consiglio di Amministrazione di EssilorLuxottica, tenendo in considerazione gli utili, la generazione di cash flow e le necessità finanziarie di EssilorLuxottica.



Si prevede che il Consiglio di Amministrazione di EssilorLuxottica stabilirà la politica dei dividendi della società risultante dalla Combinazione in linea con le prospettive finanziarie e le strategie di quest'ultima, restando inteso che l'approccio condiviso dalle parti del Combination Agreement è che, a meno che il Consiglio di Amministrazione di EssilorLuxottica decida altrimenti ai sensi di quanto sopra, i dividendi non saranno superiori al 50% dell'utile netto consolidato della società risultante dalla Combinazione, al netto degli effetti economici derivanti dal processo contabile di allocazione del costo di acquisizione ("purchase price allocation" (PPA)) e, se del caso, qualsiasi altra voce individuata dal Consiglio di Amministrazione di EssilorLuxottica.



Sezione D - Rischi D.1 Principali rischi relativi alla Società e al settore in cui opera I principali fattori di rischio relativi alla Società e al settore in cui opera sono i seguenti :







Rischi operativi



Qualora il Gruppo Essilor non riesca a innovare in modo sufficiente i propri prodotti, a sviluppare nuovi trattamenti di correzione della vista e ad adattarsi alle mutevoli esigenze dei clienti, ciò potrebbe portare a una riduzione della domanda dei suoi prodotti;

Qualora il Gruppo Essilor non riesca a prevedere correttamente i cambiamenti delle tendenze in merito ai prodotti del fashion e retail, le vendite di taluni prodotti nonché la propria redditività potrebbero subire conseguenze negative;

L'impegno del Gruppo Essilor nell'ambito della ricerca e sviluppo potrebbe non riuscire a portare alla realizzazione di nuovi prodotti o tecnologie di successo;

Qualora il Gruppo Essilor non riesca a completare acquisizioni e integrare con successo le società acquisite per espandere o completare le proprie attività, potrebbero verificarsi conseguenze negative sulla redditività e sulla crescita del Gruppo;

Il Gruppo Essilor potrebbe avere un controllo limitato sulle attività, i risultati e la situazione finanziaria delle joint venture in cui non è in una posizione di controllo e delle società in cui è azionista di minoranza;

Qualora il Gruppo Essilor non riesca a mantenere le proprie relazioni con i professionisti dell'ottica, inclusi oftalmologi, optometristi, ottici, laboratori di prescrizione e catene di negozi di ottica integrati, i clienti potrebbero non acquistare i prodotti del Gruppo, con una conseguente diminuzione delle vendite e della redditività del Gruppo;

Eventuali interruzioni nell'approvvigionamento di materie prime o la perdita di un fornitore chiave del Gruppo Essilor potrebbero perturbare i processi produttivi di quest'ultimo o portare a un aumento dei costi;

Eventuali malfunzionamenti della complessa catena logistica del Gruppo Essilor potrebbero avere effetti negativi sulle attività, i risultati e la posizione finanziaria del Gruppo;

Eventuali cambiamenti del mercato dell'ottica potrebbero influenzare negativamente le vendite e la redditività del Gruppo Essilor;

Eventuali modifiche delle politiche di rimborso delle cure mediche potrebbero influire negativamente sulla domanda dei prodotti del Gruppo Essilor;

Eventuali periodi di recessione economica potrebbero influire negativamente sulla domanda dei prodotti del Gruppo Essilor;

La natura globale delle operazioni del Gruppo Essilor lo espone a svariate tipologie di rischi;

Qualsiasi guasto, inadeguatezza, interruzione, carenza dei sistemi di sicurezza o violazione dei sistemi informatici del Gruppo Essilor potrebbe comportare costi di riparazione, riduzione delle vendite dovuta all'incapacità di elaborare correttamente le informazioni e maggiori costi operativi; Rischi di mercato



Rischio di liquidità;

Rischio di cambio;

Rischio di tasso di interesse;

Rischio di controparte;

Rischio legato alle azioni e ad altri strumenti finanziari; Rischi legali



Qualora il Gruppo Essilor non fosse in grado di proteggere i propri diritti di proprietà intellettuale, le vendite potrebbero risentirne e il Gruppo Essilor potrebbe incorrere in significativi costi aggiuntivi per far valere tali diritti;

Talune modifiche a leggi o regolamenti potrebbero avere un significativo impatto negativo sulle attività del Gruppo Essilor;

Le attività del Gruppo Essilor sono soggette a varie leggi e regolamenti in materia di concorrenza, la cui violazione potrebbe comportare gravi danni per il Gruppo Essilor e avere effetti negativi sulle attività e gli utili del Gruppo;

Le attività del Gruppo Essilor sono soggette a varie leggi e regolamenti in materia ambientale e di salute e sicurezza; il rispetto di tali leggi e regolamenti potrebbe aumentare i costi di compliance o imporre ingenti oneri in capo al Gruppo;

Significative azioni legali, procedimenti giudiziali e arbitrali. Rischio assicurativo



I principali rischi legati all'Operazione sono i seguenti: Rischi legati all'assetto azionario - a seguito dell'esecuzione del Conferimento e dell'Offerta di Scambio, Delfin deterrà tra il 31% e il 38% circa del capitale sociale di EssilorLuxottica (calcolato sul numero di azioni Essilor che Delfin riceverà al momento dell'esecuzione del Conferimento e in base al tasso di adesione all'Offerta di Scambio e su base fully diluted) con diritto di voto limitato al 31% (soggetto a una formula contenuta nello statuto di EssilorLuxottica) e tale partecipazione potrebbe consentire a Delfin di esercitare un'influenza significativa sulle decisioni sottoposte al voto da parte dell'assemblea degli azionisti della Società;

L'emissione di nuove azioni, anche in relazione al Conferimento e all'Offerta di Scambio, diluirà le partecipazioni degli azionisti esistenti;

L'integrazione delle attività operative del Gruppo Essilor e del Gruppo Luxottica potrebbe non realizzarsi, compromettendo le stesse o generando costi non previsti;

La Combinazione potrebbe non portare al raggiungimento di alcune o tutte le sinergie attese nel medio termine;

L'incertezza associata all'Operazione proposta potrebbe avere un impatto negativo sui rapporti delle società con i propri partner strategici, fornitori, clienti e dipendenti;

Il gruppo risultante dalla Combinazione potrebbe non essere in grado di trattenere dirigenti e personale chiave o di attuare la governance proposta;

Alcuni dei contratti commerciali e di finanziamento del Gruppo Essilor contengono clausole di change of control che potrebbero essere attivate dalle varie controparti;

Essilor non ha avuto l'opportunità di svolgere un'accurata attività di due diligence; eventuali passività sconosciute di Luxottica potrebbero avere un impatto negativo sulle sue attività e i suoi risultati operativi;

I risultati dell'Offerta di Scambio sono incerti e la società risultante dalla Combinazione potrebbe dover impegnare somme significative al fine di acquisire tutte le azioni Luxottica;

La struttura del Gruppo Essilor e del Gruppo Luxottica sarà influenzata dalla Combinazione, che comporterà determinati rischi fiscali e potrà avere conseguenze fiscali avverse;

Il mancato completamento della Combinazione in seguito alla risoluzione del Combination Agreement potrebbe avere un effetto negativo sul prezzo di mercato delle azioni di Essilor e sulle sue operazioni e risultati finanziari;

Il prezzo di mercato delle azioni Essilor (la cui denominazione sarà modificata in EssilorLuxottica a partire dalla Data di Esecuzione del Conferimento) è soggetto a volatilità;

Il valore delle azioni Luxottica e delle azioni Essilor oggetto di scambio nell'ambito del Conferimento e dell'Offerta di Scambio può oscillare, pertanto il valore di mercato del corrispettivo oggetto di scambio è soggetto a variazione;

Il rating di Essilor, la cui denominazione sarà modificata in EssilorLuxottica a partire dalla Data di Esecuzione del Conferimento, potrebbe essere modificato in futuro. Attualmente, Essilor ha un rating a lungo termine "A2" con outlook positivo attribuito da Moody's e Luxottica "A-" con outlook positivo, attribuito da Standard & Poor's;

Le leggi lussemburghesi relative ai diritti dei creditori potrebbero ritardare il completamento del Conferimento e della Combinazione;

Nel contesto dell'Operazione, sono state adottate alcune modifiche ai diritti di voto delle azioni di Essilor: in particolare, a partire dalla Data di Esecuzione del Conferimento, i diritti di voto doppi esistenti saranno annullati e i diritti di voto saranno limitati al 31% (in base a una formula prevista dallo statuto di EssilorLuxottica);

I risultati operativi e la situazione finanziaria di EssilorLuxottica potrebbero essere sostanzialmente diversi da quelli presentati o impliciti nell'informativa finanziaria pro-forma non soggetta a revisione contabile;

Il trattamento contabile della Combinazione potrebbe incidere negativamente sui risultati operativi futuri di EssilorLuxottica;

L'avviamento previsto in via preliminare in relazione alla Combinazione è soggetto a svalutazione: l'avviamento stimato nel contesto della preparazione dell'informativa finanziaria pro-forma non soggetta a revisione contabile per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 è pari a €19 miliardi. D.3 Principali rischi relativi alle Nuove Azioni I principali fattori di rischio legati alle Nuove Azioni sono i seguenti: Diluizione degli attuali azionisti della Società a seguito dell'emissione delle Nuove Azioni;

La volatilità e la liquidità delle azioni della Società possono oscillare significativamente;

Gli strumenti finanziari che potranno essere scambiati durante l'Offerta di Scambio o successivamente alla sua chiusura potrebbero avere un impatto negativo sul prezzo di mercato delle azioni della Società;

Significativo rischio relativo all'Offerta di Scambio;

Differenze tra il diritto societario francese e il diritto societario italiano e modifiche ai diritti di voto delle azioni di EssilorLuxottica adottate nel contesto dell'Operazione;

Le operazioni aventi ad oggetto le azioni della Società diverse dalla sottoscrizione di Nuove Azioni possono essere soggette all'imposta francese sulle operazioni finanziarie (con talune eccezioni);

Le operazioni aventi ad oggetto le azioni della Società, escluse le operazioni concluse sul mercato primario, potrebbero essere soggette all'imposta europea sulle operazioni finanziarie, qualora questa sia adottata.

Sezione E - Offerta E.1 Proventi netti totali e stima delle spese in relazione all'emissione Proventi netti totali: non applicabile. Si stima che le spese relative ai consulenti che saranno sostenute da Essilor (la cui denominazione sarà modificata in "EssilorLuxottica" a partire dalla Data di Esecuzione del Conferimento) in relazione all'Operazione saranno pari a circa €150 milioni. E.2a Ragioni dell'offerta e impiego dei proventi In data 15 gennaio 2017, Essilor e Delfin hanno sottoscritto il Combination Agreement che definisce i termini dell'Operazione. Delfin è la holding lussemburghese facente capo alla famiglia Del Vecchio. Delfin è stata costituita in Lussemburgo nel 2006, a seguito del trasferimento della sede sociale della precedente holding italiana Delfin S.r.l. I principali investimenti di Delfin hanno ad oggetto azioni Luxottica, Foncière des Régions S.A., Assicurazioni Generali S.p.A. e Unicredit S.p.A. In data 22 marzo 2017, a seguito del completamento del processo di informazione e consultazione de (i) il Comitato Aziendale di Essilor (comité central d'entreprise) e il Comitato Aziendale Europeo (comité d'entreprise européen) e (ii) il Comitato Aziendale di BB GR, Essilor ha comunicato a Delfin il proprio consenso a perseguire l'Operazione contemplata dal Combination Agreement. L'accordo di conferimento che stabilisce i termini e le condizioni del Conferimento (l'"Accordo di Conferimento") è stato stipulato tra Delfin ed Essilor nella stessa data. In data 7 aprile 2017, Essilor ha depositato presso l'AMF la versione francese del documento E, con numero di protocollo E. 17-014 (il "Documento E"). Il Documento E è stato pubblicato, distribuito e reso disponibile al pubblico un mese prima dell'assemblea degli azionisti di Essilor convocata per approvare l'Operazione. In particolare, è stato pubblicato sul sito internet di Essilor. In data 11 maggio 2017, l'assemblea degli azionisti di Essilor ha approvato l'Operazione, e, in particolare, (i) l'approvazione del Conferimento (soggetto al regime dell'apport-scission) da Delfin in Essilor e la delega di poteri conferita al Consiglio di Amministrazione della Società per la realizzazione del Conferimento e (ii) la delega di poteri conferita al Consiglio di Amministrazione per decidere in merito all'aumento di capitale di Essilor (la cui denominazione sarà modificata in "EssilorLuxottica" dalla Data di Esecuzione del Conferimento) mediante l'emissione di azioni con esclusione del diritto di opzione quale corrispettivo per le azioni apportate all'Offerta di Scambio promossa da EssilorLuxottica. In data 1 novembre 2017, Data di Esecuzione dell'Hive-Down, è stato eseguito il conferimento delle attività e partecipazioni di Essilor a una società interamente controllata, Essilor International, approvato dall'assemblea ordinaria degli azionisti di Essilor in data 11 maggio 2017. A partire da tale data, Essilor International svolge le attività operative precedentemente svolte da Essilor. Detto conferimento era una delle condizioni sospensive del Conferimento. Tra novembre 2017 e luglio 2018, l'Operazione è stata autorizzata in cinque giurisdizioni (Canada, Stati Uniti d'America, Brasile, Europa e Cina), le cui approvazioni antitrust erano una condizione sospensiva all'esecuzione dell'Operazione. In data 1 ottobre 2018 è prevista l'esecuzione del Conferimento e Delfin conferirà a Essilor n. 302.846.957 azioni ordinarie di Luxottica con valore nominale pari a €0,06 ciascuna, corrispondenti al 62,42% del capitale sociale di Luxottica, in cambio di n. 139.703.301 Nuove Azioni Emesse quale Corrispettivo per il Conferimento con valore nominale pari a €0,18 ciascuna, sulla base del rapporto di cambio di 0,4613 azioni di Essilor per 1 azione di Luxottica. Si precisa che il Rapporto di Cambio, inizialmente fissato a 0,4610, sarà modificato da 0,4610 a 0,4613 in base al rapporto dividendi/utili per l'esercizio 2017 pari al 42% per Essilor e al 50% per Luxottica, ai sensi della formula di aggiustamento del Rapporto di Cambio prevista nel Combination Agreement e nell'Accordo di Conferimento. Alla Data di Esecuzione del Conferimento, Essilor (la cui denominazione sarà modificata in "EssilorLuxottica" in tale data) diventerà la holding di Luxottica ed Essilor International, detenendo la totalità del capitale sociale di Essilor International e il 62,42% del capitale sociale di Luxottica. Poiché, a seguito dell'acquisizione di n. 302.846.957 azioni ordinarie di Luxottica alla Data di Esecuzione del Conferimento, la Società deterrà più del 25% del capitale sociale di Luxottica, ai sensi dell'art. 106, comma 1-bis, del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come modificato (il "TUF"), la Società avrà l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria su tutte le azioni di Luxottica in circolazione non già da essa detenute. Come consentito dalle disposizioni dell'art. 106, commi 2 e 2-bis, del TUF, tale offerta pubblica obbligatoria da parte della Società assumerà la forma di un'offerta di scambio, nella quale la Società offrirà ai restanti azionisti Luxottica la stessa tipologia e ammontare di corrispettivo per azione di Luxottica che sarà attribuito a Delfin nel Conferimento, ossia un numero di azioni Essilor di nuova emissione calcolato secondo lo stesso Rapporto di Cambio (0,4613 azioni di Essilor per 1 azione di Luxottica). L'Offerta di Scambio includerà un collocamento privato che Essilor intende svolgere contemporaneamente negli Stati Uniti d'America, riservato a investitori istituzionali qualificati (qualified institutional buyers), ai sensi della Rule 144A promulgata ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933, come modificato (il "Securities Act"), condotto ai sensi di un'esenzione dagli obblighi di registrazione di cui al Securities Act. E.3 Termini e condizioni delle Nuove Azioni Termini e Condizioni delle Nuove Azioni Emesse quale Corrispettivo per il Conferimento A titolo di corrispettivo per il Conferimento, Essilor emetterà a favore di Delfin n. 139.703.301 nuove azioni ordinarie, ciascuna con un valore nominale di €0,18, sulla base del Rapporto di Cambio (0,4613 nuove azioni ordinarie di Essilor per 1 azione ordinaria di Luxottica conferita). Si precisa che il Rapporto di Cambio, inizialmente fissato a 0,4610, sarà modificato da 0,4610 a 0,4613 in base al rapporto dividendi/utili per l'esercizio 2017 pari al 42% per Essilor e al 50% per Luxottica, ai sensi della formula di aggiustamento del Rapporto di Cambio prevista nel Combination Agreement e nell'Accordo di Conferimento. A seguito del Conferimento, il valore nominale totale dell'aumento di capitale sociale di Essilor sarà pari a €25.146.594,18. Il capitale sociale di Essilor, pertanto, sarà aumentato da €39.444.759,36 a €64.591.353,54, e sarà suddiviso in n. 358.840.853 azioni ordinarie, ciascuna con un valore nominale pari a €0,18. La differenza tra il valore del Conferimento (i.e., €13.173.842.629,50) e il valore nominale dell'aumento di capitale (i.e., €25.146.594,18) rappresenterà un sovrapprezzo pari a €13.148.696.035,32, in base a un valore di €43,5 attribuito a ciascuna azione Luxottica (soggetto a possibile aggiustamento). Tale sovrapprezzo sarà rilevato nello stato patrimoniale di Essilor (e, a seguito del contemplato Conferimento, di EssilorLuxottica) nella riserva da sovrapprezzo azioni (compte "prime d'apport"), a cui tutti gli azionisti nuovi e attuali di Essilor (e, a seguito del contemplato Conferimento, di EssilorLuxottica) avranno diritto. Ai fini della registrazione delle azioni di Luxottica nelle scritture contabili obbligatorie di Essilor, in linea con un approccio conservativo e tenendo conto del fatto che il Conferimento diverrà efficace solo alla Data di Esecuzione del Conferimento, si ricorda che il Contratto di Conferimento prevede che il valore delle azioni Luxottica sarà pari al minore tra (i) il valore contrattualmente concordato tra le parti, pari a €43,5, e (ii) i prezzi medi di chiusura ponderati delle azioni di Luxottica nei tre mesi precedenti la Data di Esecuzione del Conferimento. Il sovrapprezzo dell'aumento di capitale sociale di Essilor sarà modificato di conseguenza. Termini e condizioni dell'offerta delle Nuove Azioni Emesse quale Corrispettivo per l'Offerta di Scambio Nell'ambito dell'Offerta di Scambio, Essilor offrirà agli azionisti di Luxottica, come corrispettivo per il Conferimento di un massimo di 176.276.154 azioni ordinarie Luxottica (incluse le 42.000 nuove azioni di Luxottica da emettere in caso di tempestivo esercizio di tutte le 42.000 stock option di Luxottica in circolazione), fino a un massimo di 81.316.189 nuove azioni della Società, ciascuna con un valore nominale pari a €0,18, sulla base del Rapporto di Cambio (0,4613 nuove azioni ordinarie di Essilor per 1 azione ordinaria di Luxottica conferita). Si precisa che il Rapporto di Cambio, inizialmente fissato a 0,4610, sarà modificato da 0,4610 a 0,4613 in base al rapporto dividendi/utili per l'esercizio 2017 pari al 42% per Essilor e al 50% per Luxottica, ai sensi della formula di aggiustamento del Rapporto di Cambio prevista nel Combination Agreement e nell'Accordo di Conferimento. Il numero massimo di Nuove Azioni Emesse quale Corrispettivo per l'Offerta di Scambio è il risultato del numero di azioni di Luxottica esistenti alla data della presente Nota Informativa (ossia n. 485.153.033 azioni), più n. 42.000 nuove azioni di Luxottica da emettere in caso di esercizio tempestivo di tutte le n. 42.000 stock option di Luxottica in circolazione, meno n. 302.846.957 azioni di Luxottica che saranno acquisite dalla Società attraverso il Conferimento, meno n. 6.071.922 azioni proprie di Luxottica che non saranno oggetto dell'Offerta di Scambio. I termini dell'Offerta di Scambio Italiana che sarà promossa dalla Società successivamente al, e solo in caso di, completamento del Conferimento saranno indicati in un documento italiano relativo all'offerta di scambio che sarà approvato dalla CONSOB e quindi pubblicato e reso disponibile al pubblico sul sito di Essilor (la cui denominazione sarà modificata in "EssilorLuxottica" dalla Data di Esecuzione del Conferimento) (www.essilor.com) e di Luxottica (www.luxottica.com/it) (il "Documento Italiano di Offerta di Scambio"). Poiché si tratterà di un'offerta pubblica obbligatoria ai sensi dell'art. 106 del TUF, l'Offerta di Scambio Italiana promossa dalla Società non sarà soggetta ad alcuna condizione. Calendario indicativo dell'Operazione 23 luglio 2018 Pubblicazione dei risultati semestrali 2018 di Luxottica 26 luglio 2018 Pubblicazione dei risultati semestrali 2018 di Essilor 28 settembre 2018 Approvazione del Prospetto da parte dell'AMF 28 settembre 2018 Comunicato stampa che annuncia le modalità con le quali il Prospetto è stato reso disponibile al pubblico 1° ottobre 2018 "Passaportazione" del Prospetto in Italia 1° ottobre 2018 Esecuzione del Conferimento 1° ottobre 2018 Pubblicazione di un comunicato stampa che annuncia l'esecuzione del Conferimento



Modifica della denominazione sociale da "Essilor International (Compagnie Générale d'Optique)" a "EssilorLuxottica"



Pubblicazione di un comunicato stampa che annuncia il conseguente lancio dell'Offerta di Scambio Italiana e le sue principali condizioni



Conseguente comunicazione relativa al superamento di una soglia rilevante da parte di Delfin e, se del caso, comunicazione della discesa sotto una soglia rilevante da parte degli azionisti di EssilorLuxottica 2 ottobre 2018 Ammissione a quotazione e negoziazione sull'Euronext Paris delle Nuove Azioni Emesse quale corrispettivo per il Conferimento 11 ottobre 2018 Deposito del Documento Italiano di Offerta Scambio presso la CONSOB 22 ottobre 2018 Pubblicazione dei risultati circa le vendite relative al terzo trimestre 2018 di Essilor e Luxottica, rispettivamente 23 ottobre 2018 Approvazione del supplemento al Prospetto da parte dell'AMF 24 ottobre 2018 Comunicato relativo alla procedura attraverso la quale il supplemento al Prospetto è stato messo a disposizione del pubblico 24 ottobre 2018 "Passaportazione" del supplemento al Prospetto in Italia Entro il 26 ottobre 2018 Approvazione del Documento Italiano di Offerta di Scambio da parte della CONSOB 29 ottobre 2018 Apertura del periodo di adesione all'Offerta di Scambio 20 novembre 2018 Termine entro il quale EssilorLuxottica, qualora avesse già raggiunto una partecipazione superiore ai due terzi del capitale sociale di Luxottica durante il periodo di adesione all'Offerta di Scambio, potrebbe scegliere di rendere nota tale circostanza al mercato così da evitare la riapertura del periodo di adesione all'Offerta di Scambio, ai sensi dell'art. 40-bis del regolamento CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 (come modificato) 27 novembre 2018 Chiusura del periodo di adesione all'Offerta di Scambio 29 novembre 2018 Assemblea degli azionisti di EssilorLuxottica che sarà convocata dal primo Consiglio di Amministrazione di EssilorLuxottica che si terrà alla Data di Esecuzione del Conferimento 4 dicembre 2018 Data di pagamento dell'Offerta di Scambio e, se del caso, comunicazione relativa al superamento di una soglia rilevante da parte degli azionisti di EssilorLuxottica 4 dicembre 2018 Ammissione a quotazione e negoziazione sull'Euronext Paris delle Nuove Azioni Emesse quale Corrispettivo per l'Offerta di Scambio 5 dicembre 2018 Inizio della riapertura del periodo di adesione all'Offerta di Scambio, ove applicabile 11 dicembre 2018 Fine della riapertura del periodo di adesione all'Offerta di Scambio, ove applicabile 18 dicembre 2018 Data di pagamento della riapertura del periodo di adesione all'Offerta di Scambio, ove applicabile 19 dicembre 2018 Inizio dell'eventuale procedura di sell-out 24 gennaio 2019 Chiusura dell'eventuale procedura di sell-out, inclusa la data di pagamento e, se del caso, comunicazione relativa al superamento di una soglia rilevante da parte degli azionisti di EssilorLuxottica 28 gennaio 2019 - 4 marzo 2019 Squeeze-out, se del caso, inclusa la data di pagamento E.4 Interessi significativi per l'offerta delle Nuove Azioni Non applicabile. E.5 Persone o enti che offrano di vendere le Nuove Azioni / accordi di lock-up Ai sensi del Combination Agreement sottoscritto tra Essilor e Delfin il 15 gennaio 2017, Delfin si è impegnata a non lanciare alcuna offerta pubblica di acquisto avente ad oggetto azioni di EssilorLuxottica per un periodo di dieci (10) anni a partire dalla data di sottoscrizione del Combination Agreement, a condizione che nessun soggetto terzo (che agisca da solo o in concerto) venga a detenere, direttamente o indirettamente, più del venti percento (20%) del capitale sociale o dei diritti di voto di EssilorLuxottica o annunci la propria intenzione di lanciare un'offerta pubblica di acquisto avente ad oggetto la totalità delle azioni di EssilorLuxottica (impegno di standstill). E.6 Ammontare e percentuale della diluizione derivante dall'offerta delle Nuove Azioni Impatto del Conferimento e dell'Offerta di Scambio sul patrimonio netto consolidato (al netto della quota attribuibile alle partecipazioni di minoranza) per il detentore di una azione di Essilor prima del Conferimento e dell'Offerta di Scambio La seguente tabella mostra l'impatto del Conferimento e dell'Offerta di Scambio (assumendo un tasso di adesione del 100%, calcolato sul numero di azioni Essilor che Delfin riceverà al momento dell'esecuzione del Conferimento ed escludendo le azioni proprie di Luxottica) sul patrimonio netto consolidato (al netto della quota attribuibile alle partecipazioni di minoranza) sulla base del numero di azioni e del patrimonio netto (al netto della quota attribuibile alle partecipazioni di minoranza) al 30 giugno 2018: In milioni di € Prima del Conferimento Dopo il Conferimento Dopo l'Offerta di Scambio1 Patrimonio netto (al netto della quota attribuibile alle partecipazioni di minoranza) (€m) 6.586 19.760 27.428 Numero di azioni2 217.803.809 357.507.110 438.823.299 Patrimonio netto (al netto della quota attribuibile alle partecipazioni di minoranza) per azione (€) 30,2 55,3 62,5 Assumendo un tasso di adesione del 100% ed escludendo le 6.071.922 azioni proprie di Luxottica (1,3% del totale delle azioni Luxottica incluse le azioni proprie) Su base non-diluted per Essilor, escludendo le azioni proprie al 30 giugno 2018. Impatto del Conferimento e dell'Offerta di Scambio (assumendo un tasso di adesione del 100%, calcolato sul numero di azioni Essilor che Delfin riceverà al momento dell'esecuzione del Conferimento ed escludendo le azioni proprie) sulla partecipazione di un azionista che detiene l'1% del capitale azionario di Essilor prima del Conferimento e dell'Offerta di Scambio La seguente tabella mostra l'impatto del Conferimento e dell'Offerta di Scambio sulla partecipazione in base al numero di azioni al 30 giugno 2018: Percentuale di partecipazione Su base non-diluted Su base diluted¹ Prima del Conferimento 1,00% 0,97% Dopo il Conferimento 0,61% 0,60% Dopo l'Offerta di Scambio² 0,50% 0,49% Massimo impatto potenziale di tutti gli strumenti diluitivi Essilor al 30 giugno 2018 incluse tutte le stock option (389.160) e i diritti all'assegnazione di performance share (5.278.715) di Essilor Assumendo un tasso di adesione del 100% ed escludendo le 6.071.922 azioni proprie di Luxottica E.7 Stima delle spese addebitate agli investitori dalla Società Non applicabile.

RESUME DU PROSPECTUS Visa n°18-460 en date du 28 septembre 2018 de l'AMF Le résumé se compose d'une série d'informations clés, désignées sous le terme d'« Éléments ». Ces Éléments sont présentés en cinq sections intitulées Sections A à E et numérotées de A.1 à E.7.



Ce résumé contient l'ensemble des Éléments devant figurer dans le résumé d'un prospectus relatif à cette catégorie de valeurs mobilières et à ce type d'émetteur. Tous les Éléments n'ayant pas à être renseignés, la numérotation des Éléments dans le présent résumé peut ne pas être continue.



Il est possible qu'aucune information pertinente ne puisse être fournie au sujet d'un Élément donné devant figurer dans le présent résumé du fait de la catégorie des valeurs mobilières et du type d'émetteur concerné. Dans ce cas, une description sommaire de l'Élément concerné figure dans le résumé avec la mention « Sans objet ».





Section A - Introduction et avertissements



A.1 Introduction et avertissement au lecteur Ce résumé doit être lu comme une introduction au Prospectus.







Toute décision d'investir dans les titres financiers qui font l'objet de l'offre au public et/ou dont l'admission aux négociations sur un marché réglementé est demandée doit être fondée sur un examen exhaustif du Prospectus par l'investisseur.







Lorsqu'une action concernant l'information contenue dans le Prospectus est intentée devant un tribunal, l'investisseur plaignant peut, selon la législation nationale des États membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace Économique Européen, avoir à supporter les frais de traduction du Prospectus avant le début de la procédure judiciaire.







Les personnes qui ont présenté le résumé, y compris le cas échéant sa traduction et en ont demandé la notification au sens de l'article 212-41 du règlement général de l'AMF, n'engagent leur responsabilité civile que si le contenu du résumé est trompeur, inexact ou contradictoire par rapport aux autres parties du Prospectus ou s'il ne fournit pas, lu en combinaison avec les autres parties du Prospectus, les informations essentielles permettant d'aider les investisseurs lorsqu'ils envisagent d'investir dans ces titres financiers.



A.2 Consentement de la Société concernant l'usage du Prospectus Sans objet.













Section B - Emetteur



B.1 Raison sociale et nom commercial Essilor International (Compagnie Générale d'Optique), dont la dénomination sociale deviendra « EssilorLuxottica » à compter de la Date de Réalisation de l'Apport.



B.2 Siège social/ Forme juridique/ Droit applicable/

Pays d'origine Siège social : 147, rue de Paris - 94220 Charenton-le-Pont, France







Forme juridique : société anonyme à conseil d'administration







Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le numéro 712 049 618







Droit applicable : droit français







Pays d'origine : France



B.3 Nature des opérations et principales activités Essilor : numéro un mondial de l'optique ophtalmique



De la conception à la fabrication, Essilor élabore de larges gammes de verres pour corriger et protéger la vue. Essilor développe et commercialise également des équipements pour les laboratoires de prescription, ainsi que des instruments et des services destinés aux professionnels de l'optique. Par ailleurs, Essilor est le leader des lunettes prémontées en Amérique du Nord et commercialise également des lunettes solaires sans prescription. B.4a Principales tendances récentes ayant des répercussions sur le Groupe de la Société et ses secteurs d'activité Description de la mission d'EssilorLuxottica



La mission d'EssilorLuxottica sera d'aider chacun à mieux voir, mieux être et ainsi profiter pleinement de la vie.



Les innovations de la Société corrigent, protègent et subliment la beauté des yeux, nos organes sensoriels les plus précieux. EssilorLuxottica rassemblera une expertise inégalée dans la conception des verres et la fabrication de lunettes, un portefeuille de marques plébiscitées et un réseau de distribution international. Grâce à cette combinaison unique, EssilorLuxottica aidera des milliards de personnes dans le monde à apprendre, à travailler, à se révéler et à réaliser leur plein potentiel.



Le manque de sensibilisation et d'accès à des équipements optiques est à l'origine d'un problème de santé global, aux conséquences économiques et sociales graves. EssilorLuxottica plaidera la cause d'une bonne vision pour tous et répondra aux besoins visuels croissants des populations, tout en s'adaptant à l'évolution des modes de vie. Pour cela, EssilorLuxottica inventera de nouvelles solutions pour les 2,5 milliards de personnes souffrant d'une mauvaise vision non corrigée et les 6 milliards qui ne protègent pas leurs yeux du soleil et d'autres rayons nocifs.



EssilorLuxottica défendra ardemment la santé visuelle. Nous militerons avec passion pour sensibiliser davantage à cette cause et continuerons d'inventer des lunettes aux verres et aux styles toujours plus innovants, afin que, partout, chacun puisse profiter des bénéfices d'une bonne vision.











Améliorer la vision



80% de ce que nous apprenons passe par nos yeux. Pourtant, une personne sur trois dans le monde n'a toujours pas accès à l'équipement visuel dont elle a besoin et des milliards d'autres risquent une détérioration de leur vision. Au-delà d'apporter une correction visuelle, EssilorLuxottica aura également pour objectif de protéger des rayons du soleil et des effets nocifs de la lumière bleue.



En associant ses technologies de pointe en optique à un portefeuille de marques parmi les plus appréciées au monde, EssilorLuxottica sera idéalement positionné pour transformer le port de lunettes de vue et de soleil en une expérience de mode capable de changer la vie des consommateurs.



La Société continuera d'activer de nombreuses initiatives pour sensibiliser aux enjeux d'une correction et d'une protection visuelles adaptées, en informant les décideurs et les consommateurs par des campagnes spécifiques et en favorisant l'échange de connaissances entre experts de la vision. EssilorLuxottica soutient déjà le Vision Impact Institute dont la mission est de faire de la bonne vision une priorité mondiale, ainsi que d'autres organismes à but non lucratif tels que OneSight et Essilor Vision Foundation qui proposent des examens visuels gratuits et donnent des lunettes à ceux qui en ont le plus besoin.



Exprimer son style



En associant le meilleur de la technologie des verres correcteurs et un savoir-faire d'excellence pour la conception des montures de marque, EssilorLuxottica fera des équipements optiques de véritables accessoires parfaitement adaptés aux besoins et au style personnel de chacun.



Les lunettes sont un des accessoires de mode les plus visibles. Elles sont le reflet de la personnalité de ceux qui les portent. Lorsque des lunettes épousent parfaitement un visage, le sentiment tant recherché, d'authenticité, de créativité et de confiance surgit alors. Consciente de son impact, chaque paire sera considérée comme une pièce d'artisanat précieuse, depuis les premières esquisses jusqu'aux dernières pièces réalisées à la main. Chaque monture exprimera la passion, la compétence et l'engagement des équipes d'EssilorLuxottica qui mettront tout en oeuvre pour créer les meilleures lunettes.



B.5 Description du Groupe auquel la Société appartient Organigramme simplifié au 30 juin 2018 :











Essilor International (Compagnie Générale d'Optique) Essilor International (Compagnie Générale d'Optique) est la société mère du Groupe Essilor. La Société exerce essentiellement une fonction de holding détenant directement ou indirectement les sociétés composant le Groupe Essilor. Essilor International (Compagnie Générale d'Optique) est une société anonyme de droit français, dont le siège social est situé au 147, rue de Paris, 94220 Charenton-le-Pont, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le numéro 712 049 618.







Essilor International Essilor International (anciennement dénommée « Delamare Sovra ») est la société bénéficiaire de l'Apport-Scission dont la réalisation est effective depuis le 1er novembre 2017. Essilor International est une société par actions simplifiée de droit français, dont le siège social est situé au 147, rue de Paris, 94220 Charenton-le-Pont, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le numéro 439 769 654.







Filiales consolidées La liste des principales sociétés et filiales du Groupe Essilor consolidées par intégration globale figure à la note 29 des notes aux états financiers consolidés 2017 d'Essilor.







Le Management Committee Présidé par Hubert Sagnières et animé par Laurent Vacherot, il a pour mission de délibérer et de décider des orientations stratégiques, de suivre l'activité du Groupe Essilor, de promouvoir l'interconnexion entre business, régions et fonctions, et d'assurer la promotion des talents.



















Organigramme indicatif après l'Apport et après l'Offre d'Echange : Sur une base entièrement diluée pour Essilor, qui inclut tous les stock-options (389.160) et les droits à actions de performance (5.278.715) émises par Essilor, sur la base du nombre d'actions Essilor que Delfin recevra immédiatement lors de la réalisation de l'Apport et incluant 1.336.830 actions auto-détenues (0,4% du capital social) Sur une base non diluée, au 30 juin 2018, et excluant 6.071.922 actions auto-détenues (1,3% du nombre total d'actions Luxottica incluant les actions auto-détenues) L'actionnariat des partenaires désigne les actions Essilor détenues par les salariés, cadres et, le cas échéant, les anciens salariés et cadres des sociétés dans lesquelles Essilor a détenu une participation ayant ensuite été intégralement cédée Sur la base d'un taux d'acceptation de l'Offre d'Echange de 100%, sur la base du nombre d'actions Essilor que Delfin recevra immédiatement lors de la réalisation de l'Apport et excluant 6.071.922 actions auto-détenues de Luxottica (1,3% du nombre total d'actions Luxottica incluant les actions auto-détenues) Sur une base entièrement diluée pour Luxottica au 30 juin 2018 (à l'exclusion des plans d'actions de performance Luxottica qui se dénouent, conformément aux conditions du plan, en actions auto-détenues ou en numéraire) et Essilor, incluant 64.500 stock-options Luxottica et tous les stock-options (389.160) et droits à actions de performance (5.278.715) émis par Essilor, sur la base du nombre d'actions Essilor que Delfin recevra immédiatement lors de la réalisation de l'Apport et incluant 1.336.830 actions auto-détenues (0,3% du capital social)

B.6

Principaux actionnaires

Au 30 juin 2018, le capital social statutaire de la Société s'élève à 39.444.759,36 euros, divisé en 219.137.552 actions ordinaires entièrement libérées de 0,18 euro de valeur nominale chacune. Le tableau suivant présente la composition de l'actionnariat d'Essilor au 30 juin 2018 : Nombre d'actions % Nombre de droits de vote % Actionnariat interne

(Salariés actifs, anciens salariés et retraités) FCPE Valoptec International 4.205.069 1,9% 8.410.138 3,6% FCPE groupe Essilor cinq et sept ans 4.439.515 2,0% 8.709.967 3,7% Fonds réservé aux salariés étrangers 1.001.995 0,5% 1.036.998 0,4% Actions au nominatif pur ou administré détenues par les salariés 7.815.964 3,6% 14.230.314 6,1% SOUS-TOTAL 17.462.543 8,0% 32.387.417 13,8% Actionnariat partenaire(a)

Actions en nominatif pur ou administré détenues par les partenaires 344.240 0,2% 687.480 0,3% SOUS-TOTAL 17.806.783 8,1% 33.074.897 14,1% Autodétention

Actions propres

Contrat de liquidité 1.336.830 0,6% SOUS-TOTAL 1.336.830 0,6% PUBLIC 199.997.026 91,3% 201.238.237 85,9% TOTAL 219.140.639 100% 234.313.134 100% (a) L'actionnariat partenaire désigne la part des actions d'Essilor International détenues par les salariés, dirigeants, et, le cas échéant, les anciens salariés et les anciens dirigeants de sociétés dans lesquelles Essilor International a détenu une participation ayant été ensuite intégralement cédée. Effet attendu de l'Apport et de l'Offre d'Echange (sur la base d'un taux d'acceptation de 100%, sur la base du nombre d'actions Essilor que Delfin recevra immédiatement lors de la réalisation de l'Apport et excluant les actions Luxottica auto-détenues) sur la composition du capital social et des droits de vote d'Essilor (qui sera renommée « EssilorLuxottica » à compter de la réalisation de l'Apport) : Le tableau suivant présente la structure du capital d'Essilor après réalisation de l'Apport et de l'Offre d'Echange (en supposant un taux d'acceptation de 100%, sur la base du nombre d'actions Essilor que Delfin recevra immédiatement lors de la réalisation de l'Apport et excluant les actions Luxottica auto-détenues) sur la base de la structure actionnariale des sociétés au 30 juin 2018 : Capital Avant l'Apport Après l'Apport Après l'Offre d'Echange Nombre d'actions % Nombre d'actions % Nombre d'actions % Salariés et partenaires 17.806.783 7,9% 17.806.783 4,9% 17.806.783 4,0% Delfin 35.205 0,0% 139.738.506 38,3% 139.738.506 31,3% Public 199.961.821 88,9% 199.961.821 54,9% 281.278.010¹ 63,1% Auto-détention 1.336.830 0,6% 1.336.830 0,4% 1.336.830² 0,3% Total avant impact des instruments dilutifs Essilor 219.140.639 358.843.940 440.160.129 Impact des instruments dilutifs Essilor ³ 5.667.875 2,5% 5.667.875 1,6% 5.667.875 1,3% Total du nombre d'actions après dilution 224.808.514 100,0% 364.511.815 100,0% 445.828.004 100,0% Incluant les instruments dilutifs Luxottica (64.500 stock-options) au 30 juin 2018 (à l'exclusion des plans d'actions de performance Luxottica qui se dénouent, conformément aux conditions du plan, en actions auto-détenues ou en numéraire) Excluant 6.071.922 actions Luxottica auto-détenues au 30 juin 2018 (1,3% du nombre total d'actions Luxottica incluant les actions auto-détenues) Impact potentiel maximal de tous les instruments dilutifs Essilor au 30 juin 2018 qui comprennent tous les stock-options (389.160) et droits aux titres des actions de performance (5.278.715) émis par Essilor Le tableau suivant présente l'évolution des droits de vote d'Essilor après réalisation de l'Apport et de l'Offre d'Echange (en supposant un taux d'acceptation de 100%, sur la base du nombre d'actions Essilor que Delfin recevra immédiatement lors de la réalisation de l'Apport et excluant les actions Luxottica auto-détenues) sur la base de la situation des sociétés au 30 juin 2018¹ : Droits de vote Avant l'Apport Après l'Apport Après l'Offre d'Echange Nombre de droits de vote % Nombre de droits de vote % Nombre de droits de vote % Salariés et partenaires 33.074.897 13,8% 17.806.783 4,9% 17.806.783 4,0% Delfin 35.205 0,0% 139.738.506 38,5%² 139.738.506 31,4%² Public 201.203.032 83,8% 199.961.821 55,1% 281.278.010³ 63,3% Auto-détention - - - - - - Total avant impact des instruments dilutifs Essilor 234.313.134 357.507.110 438.823.299 Impact des instruments dilutifs Essilor 4 5.667.875 2,4% 5.667.875 1,6% 5.667.875 1,3% Total du nombre d'actions après dilution 239.981.009 100,0% 363.174.985 100,0% 444.491.174 100,0% Le 11 mai 2017, l'assemblée spéciale d'Essilor a approuvé la résolution supprimant les droits de vote double dans le cadre de l'Opération L'exercice des droits de vote de Delfin est plafonné à 31% conformément à une formule Incluant les instruments dilutifs Luxottica (64.500 stock-options) au 30 juin 2018 (à l'exclusion des plans d'actions de performance Luxottica qui se dénouent, conformément aux conditions du plan, en actions auto-détenues ou en numéraire) Impact potentiel maximal de tous les instruments dilutifs Essilor au 30 juin 2018 qui comprennent tous les stock-options (389.160) et droits aux titres des actions de performance (5.278.715) émis par Essilor B.7

Informations financières historiques clés sélectionnées Informations financières semestrielles 2018 (2) Chiffre d'affaires net diminué du coût des ventes et des charges d'exploitation (charges de recherche-développement,

charges commerciales et de distribution et autres charges d'exploitation) Chiffre d'affaires consolidé au 1er trimestre 2018* Informations financières 2017 Compte de résultat consolidé 2017 Etat du résultat global consolidé 2017



Bilan consolidé 2017 Tableau des flux de trésorerie consolidés 2017 B.8

Informations financières pro forma clés sélectionnées Entité Combinée BILAN consolidÉ rÉsumÉ pro forma non auditÉ Au 31 décembre 2017 Les informations doivent être lues conjointement avec les notes explicatives des Informations Financières Consolidées Résumées Pro Forma Non Auditées. Entité Combinée Compte de rÉsultat consolidÉ rÉsumÉ pro forma non auditÉ Pour l'exercice clos le 31 décembre 2017 Les informations doivent être lues conjointement avec les notes explicatives des Informations Financières Consolidées Résumées Pro Forma Non Auditées. B.9

Prévisions ou estimations du bénéfice

La Société a publié ses derniers objectifs dans le cadre de son rapport semestriel le 26 juillet 2018. A la date du Prospectus, il n'a été décidé d'aucun plan de restructuration.

Aucun changement majeur n'est envisagé quant aux types d'activités exercées par Essilor et Luxottica. B.10

Réserves sur les informations financières historiques contenues dans les rapports d'audit

Sans objet.

B.11

Fonds de roulement net

Essilor atteste que, de son point de vue, le fonds de roulement net du Groupe Essilor est suffisant au regard des obligations actuelles du Groupe Essilor sur une période de 12 mois à compter de la date du Prospectus et que, après prise en compte de la réalisation de l'Apport et de l'Offre d'Echange, le fonds de roulement dont disposera EssilorLuxottica est suffisant au regard de ses obligations actuelles au cours des 12 mois à compter de la date du Prospectus.







Section C - Valeurs mobilières



C.1 Nature, catégorie et numéro d'identification des actions offertes et/ou émises et admises aux négociations L'admission aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext Paris (« Euronext Paris ») (compartiment A) est demandée pour 139.703.301 actions nouvelles ordinaires de la Société en rémunération des actions Luxottica apportées à Essilor par Delfin (les « Actions Nouvelles Emises en Rémunération de l'Apport »).







L'offre et l'admission aux négociations sur Euronext Paris (compartiment A) est demandée pour un maximum de 81.316.189 actions nouvelles ordinaires de la Société en rémunération d'un maximum de 176.276.154 actions ordinaires de Luxottica (comprenant 42.000 actions nouvelles de Luxottica à émettre en cas d'exercice dans le délai imparti de la totalité des 42.000 stock-options Luxottica en circulation) apportées à l'offre publique d'échange obligatoire soumise au droit italien devant être initiée par Essilor (renommée « EssilorLuxottica » à compter de la réalisation de l'Apport) sur l'ensemble des actions Luxottica Group S.p.A. ainsi qu'un placement privé concomitant aux États-Unis auprès d'« acheteurs institutionnels qualifiés » (qualified institutional buyers), au sens de la règle 144A de la loi sur les valeurs mobilières des États-Unis d'Amérique (U.S. Securities Act of 1933), telle que modifiée (le « Securities Act »), dans le cadre d'opérations exemptées des obligations d'enregistrement prévues par le Securities Act (lesdites actions désignées collectivement les « Actions Nouvelles Emises en Rémunération de l'Offre d'Echange », ensemble avec les Actions Nouvelles Emises en Rémunération de l'Apport, les « Actions Nouvelles »).







Toutes les Actions Nouvelles seront des actions ordinaires de la même catégorie et de la même valeur nominale (0,18 euro). Elles seront admises sur la même ligne de cotation que les actions existantes.







Elles porteront jouissance et confèreront le droit de percevoir (i) pour les Actions Nouvelles Emises en Rémunération de l'Apport, à compter de leur date d'émission, toute distribution mise en paiement par la Société depuis cette date ; et (ii) pour les Actions Nouvelles Emises en Rémunération de l'Offre d'Echange, à compter de leur date d'émission, toute distribution mise en paiement par la Société à compter de la Date de Réalisation de l'Apport.



Code ISIN : FR0000121667







Mnémonique : EI (et, à compter de la Date de Réalisation de l'Apport, EL)







Compartiment : Compartiment A







Classification ICB : 4000, Santé / 4500, Santé / 4530, Equipements et services de santé / 4537, Fournitures médicales







Code LEI : 549300M3VH1A3ER1TB49



C.2 Devise Euros.



C.3 Nombre d'actions émises et valeur nominale Au 30 juin 2018, le capital social statutaire de la Société s'élève à 39.444.759,36 euros, divisé en 219.137.552 actions ordinaires entièrement libérées de 0,18 euro de valeur nominale chacune.







Dans le cadre de la réalisation de l'Apport, 139.703.301 Actions Nouvelles seront émises avec une valeur nominale de 0,18 euro.







Dans le cadre de la réalisation de l'Offre d'Echange, un maximum de 81.316.189 Actions Nouvelles seront émises avec une valeur nominale de 0,18 euro. C.4 Droits attachés aux Actions Nouvelles En l'état actuel de la législation française et des statuts modifiés de la Société, tels qu'adoptés par l'assemblée générale mixte des actionnaires d'Essilor du 11 mai 2017 et en vigueur à compter de la Date de Réalisation de l'Apport (les « Statuts »), les principaux droits attachés aux Actions Nouvelles sont les suivants :







droit à dividende et droit de participation aux bénéfices de la Société ;



droit de vote, étant précisé que les Statuts, par dérogation expresse à l'article L. 225-123 alinéa 3 du Code de commerce, n'autoriseront pas les droits de vote double ;



droit préférentiel de souscription de titres de même catégorie ;



droit de participation à tout excédent en cas de liquidation ; et



limitation des droits de vote à 31% conformément à une formule contenue dans les Statuts.



Forme :



Concernant les Actions Nouvelles Emises en Rémunération de l'Apport, Delfin échangera ses actions Luxottica, dans leur présente forme dématérialisée conformément au droit italien, contre la remise des Actions Nouvelles Emises en Rémunération de l'Apport pour lesquelles Delfin demandera l'inscription en compte sous la forme nominative administrée dans un délai de cinq (5) jours de bourse à compter de la Date de Réalisation de l'Apport.

Concernant les Actions Nouvelles Emises en Rémunération de l'Offre d'Echange, elles pourront revêtir la forme nominative ou au porteur, au choix de l'actionnaire. Date d'effet et admission aux négociations : les Actions Nouvelles porteront jouissance et confèreront le droit de percevoir (i) pour les Actions Nouvelles Emises en Rémunération de l'Apport, à compter de leur date d'émission, toute distribution mise en paiement par la Société depuis cette date ; et (ii) pour les Actions Nouvelles Emises en Rémunération de l'Offre d'Echange, à compter de leur date d'émission, toute distribution mise en paiement par la Société à compter de la Date de Réalisation de l'Apport.



Il est prévu que les Actions Nouvelles Emises en Rémunération de l'Apport soient admises aux négociations sur Euronext Paris à compter du jour suivant la Date de Réalisation de l'Apport qui devrait avoir lieu le 1er octobre 2018.



Les Actions Nouvelles Emises en Rémunération de l'Offre d'Echange seront admises aux négociations sur Euronext Paris à la date du règlement-livraison de l'Offre d'Echange. Selon un calendrier indicatif, la date de règlement-livraison de l'Offre d'Echange devrait intervenir autour du 4 décembre 2018 (à moins que la période d'Offre d'Echange soit prolongée). C.5 Restrictions imposées à la libre négociabilité des Actions Nouvelles Aucune clause des Statuts ne limite la libre négociation des actions composant le capital social de la Société.







En application des stipulations de l'accord de rapprochement conclu entre Essilor et Delfin le 15 janvier 2017 (tel qu'amendé, modifié et / ou mis en oeuvre, notamment par le biais d'une lettre de mise en oeuvre en date du 25 mai 2018, entrant en vigueur à compter de la Date de Réalisation de l'Apport, qui détaille certains aspects de la mise en oeuvre de cet accord, (l'« Accord de Rapprochement »), Delfin a accepté de ne pas déposer d'offre publique visant les actions EssilorLuxottica durant une période de dix (10) ans à compter de l'Accord de Rapprochement, à condition qu'aucune partie (agissant seule ou de concert) ne vienne à détenir, directement ou indirectement, plus de vingt pour cent (20%) du capital social ou des droits de vote d'EssilorLuxottica, ou n'annonce son intention de déposer une offre publique visant les actions EssilorLuxottica (engagement de standstill).



C.6 Admission aux négociations Les Actions Nouvelles feront l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur Euronext Paris (Compartiment A), sur la même ligne de cotation que les actions existantes de la Société (code ISIN FR0000121667).







Les actionnaires de Luxottica qui apporteront leurs actions à l'Offre d'Echange pourront négocier leurs Actions Nouvelles sur Euronext Paris après le règlement-livraison de l'Offre d'Echange et l'admission aux négociations des Actions Nouvelles.



C.7 Politique en matière de dividendes Avant la réalisation de l'Apport, l'assemblée générale des actionnaires d'Essilor, tenue le 24 avril 2018, a voté afin de fixer les dividendes pour l'exercice 2017 à 1,53 euro par action. A l'avenir et sous réserve de la réalisation de l'Apport, la politique de distribution des dividendes sera décidée par le Conseil d'administration d'EssilorLuxottica en prenant en compte les bénéfices, les flux de trésorerie générés et les besoins en financement d'EssilorLuxottica.







Il est prévu qu'il revienne au Conseil d'administration d'EssilorLuxottica de déterminer la politique de dividendes de l'entité combinée conformément à ses prévisions financières et à ses stratégies d'affaires, étant précisé que la vision commune des parties à l'Accord de Rapprochement est que, sauf décision contraire du Conseil d'administration d'EssilorLuxottica conformément à ce qui précède, les dividendes ne devront pas excéder 50% du résultat net consolidé de l'entité combinée ajusté des éléments pertinents d'allocation du coût d'acquisition (purchase price allocation (PPA)) et, le cas échéant, des autres éléments qui seraient décidés par le Conseil d'administration d'EssilorLuxottica.







Section D - Risques



D.1 Principaux risques propres à la Société ou à son secteur d'activité Les principaux facteurs de risque liés à la Société et son activité figurent ci-après :







Risques opérationnels



Si le Groupe Essilor n'innove pas suffisamment en matière de produits, avancées dans les traitements correctifs ophtalmiques et besoins évolutifs des consommateurs, cela pourrait engendrer une baisse de la demande de ses produits ;

Si le Groupe Essilor anticipe mal les tendances en matière de mode et de produits de détail, les ventes de certains de ses produits et ses résultats pourraient en être affectés ;

Les efforts du Groupe Essilor en matière de recherche et de développement pourraient ne pas générer de nouveaux produits et de nouvelles technologies à succès ;

Dans le cas où le Groupe Essilor ne réussirait pas à réaliser et à intégrer ses acquisitions en vue de développer ou de compléter ses activités, cela pourrait peser sur ses résultats et sa croissance ;

Le Groupe Essilor pourrait avoir un contrôle limité sur les activités, les résultats et la situation financière de joint-ventures dont il ne détient pas le contrôle et de sociétés dont il est l'actionnaire minoritaire ;

Dans le cas où le Groupe Essilor ne parvient pas à maintenir ses relations avec les professionnels des soins de la vue, en ce compris les ophtalmologistes, les optométristes, les opticiens, les laboratoires de prescription et les chaînes de magasins optiques intégrées, les clients pourraient ne pas acheter ses produits entraînant un déclin de ses ventes et de ses résultats ;

Des interruptions dans l'approvisionnement des matières premières du Groupe Essilor ou la perte d'un quelconque de ses fournisseurs principaux pourraient perturber ses procédés de fabrication ou engendrer des coûts plus importants ;

Des perturbations dans la chaîne logistique complexe du Groupe Essilor pourrait affecter négativement ses activités, ses résultats et sa situation financière ;

Les évolutions du marché de l'industrie optique pourraient avoir un effet défavorable sur les ventes et sur la rentabilité du Groupe Essilor ;

Des changements dans les politiques de remboursement des soins de santé pourraient réduire la demande des produits du Groupe Essilor ;

Des ralentissements économiques sur les marchés pourraient peser sur la demande pour les produits du Groupe Essilor ;

Le caractère international des opérations du Groupe Essilor l'expose à certains risques ;

Toute panne, insuffisance, interruption, défaillance de sécurité ou faille conséquente des systèmes d'information du Groupe Essilor peut entraîner des coûts de rétablissement, une baisse des ventes due à une incapacité à traiter convenablement les informations et une hausse des coûts de fonctionnement de ses activités ;







Risques de marché



Risque de liquidité ;

Risque de change ;

Risque de taux d'intérêt ;

Risque de contrepartie ;

Risque sur actions et autres instruments financiers ;



Risques juridiques



Si le Groupe Essilor ne parvient pas à protéger ses droits de propriété intellectuelle, ses ventes pourraient décliner et le Groupe Essilor pourrait devoir payer des frais supplémentaires afin de faire valoir ces droits ;

Des changements dans les lois et les règlements pourraient avoir un effet défavorable significatif sur les activités du Groupe Essilor ;

Les activités du Groupe Essilor sont soumises à divers lois et règlements en matière de droit de la concurrence, toute violation desquels pourrait engendrer un grave préjudice pour le Groupe Essilor et avoir des effets négatifs sur ses activités et ses résultats ;

Les activités du Groupe Essilor sont soumises à divers lois et règlements sur l'environnement et la santé et la sécurité, lesquels pourraient faire augmenter le coût de mise en conformité ou soumettre le Groupe Essilor à de coûteuses responsabilités ;

Réclamations et litiges significatifs, procédures et arbitrages.



Risque lié aux assurances



Les principaux facteurs de risque liés à l'Opération figurent ci-après :







Risque liés aux actions - à la suite de la réalisation de l'Apport et de l'Offre d'Echange, Delfin détiendra approximativement entre 31% et 38% du capital d'EssilorLuxottica (sur la base du nombre d'actions Essilor que Delfin recevra immédiatement lors de la réalisation de l'Apport et en fonction du taux d'acceptation de l'Offre d'Echange et sur une base totalement diluée) avec des droits de vote plafonnés à 31% (sous réserve d'une formule contenue dans les statuts d'EssilorLuxottica), cette participation pouvant lui permettre d'exercer une influence significative sur les décisions soumises aux votes des actionnaires de la Société ;

L'émission de nouvelles actions, y compris dans le cadre de l'Apport et de l'Offre d'Echange, diluera la participation des actionnaires actuels ;

L'intégration des activités du Groupe Essilor et du Groupe Luxottica pourrait échouer et perturber les activités ou engendrer des frais ;

Le Rapprochement pourrait ne pas conduire à la réalisation d'une partie ou de l'ensemble des synergies attendues à moyen terme ;

L'incertitude liée à l'Opération envisagée pourrait avoir une incidence négative sur les relations des sociétés avec leurs partenaires stratégiques, leurs fournisseurs, leurs clients et leurs salariés ;

Il se peut que le groupe issu du Rapprochement ne puisse pas conserver les dirigeants et le personnel clés ou mettre en place la structure de gouvernance envisagée ;

Certains accords financiers et commerciaux du Groupe Essilor contiennent des clauses relatives à un changement de contrôle qui pourraient être exercées par les cocontractants ;

Essilor n'a pas eu l'opportunité d'effectuer une due diligence approfondie et des passifs non connus de Luxottica pourraient avoir un effet négatif sur ses activités et ses résultats d'exploitation ;

Les résultats de l'Offre d'Echange sont incertains et la Société issue du Rapprochement pourrait avoir à engager des sommes significatives dans le but d'acquérir toutes les actions Luxottica ;

La structure du Groupe Essilor et du Groupe Luxottica sera affectée par le Rapprochement, ce qui entrainera certains risques fiscaux et pourrait avoir des conséquences fiscales défavorables ;

Le défaut de réalisation du Rapprochement du fait de la résiliation de l'Accord de Rapprochement pourrait avoir un effet défavorable sur le cours de bourse et sur les opérations et les résultats financiers d'Essilor ;

Le cours de bourse des actions Essilor (renommée « EssilorLuxottica » à compter de la Date de Réalisation de l'Apport) est sujet à la volatilité ;

La valeur des actions Luxottica et Essilor qui seront échangées dans le cadre de l'Apport et de l'Offre d'Echange pourrait fluctuer, par conséquent le cours de bourse de la contrepartie échangée pourrait varier ;

A l'avenir, la notation financière d'Essilor, qui sera renommée « EssilorLuxottica » à compter de la Date de Réalisation de l'Apport, pourrait être revue. Actuellement, Essilor a une note « A2 » perspective de long terme positive attribuée par Moody's et Luxottica a une note « A- » perspective positive attribuée par Standard & Poor's ;

Les lois luxembourgeoises relatives aux droits des créanciers pourraient retarder la réalisation de l'Apport et du Rapprochement ;

Dans le cadre de l'Opération, certaines modifications des droits de vote attachés aux actions Essilor ont été adoptées : en particulier, à compter de la Date de Réalisation de l'Apport, les droits de vote double existants seront supprimés et les droits de vote seront plafonnés à 31% (conformément à une formule prévue dans les statuts d'EssilorLuxottica) ;

Les résultats d'exploitation et la situation financière d'EssilorLuxottica pourraient être significativement différents de ceux présentés ou suggérés dans les informations financières pro forma non auditées figurant aux présentes ;

Le traitement comptable du Rapprochement pourrait avoir une incidence défavorable sur les futurs résultats d'exploitation d'EssilorLuxottica ;

L'écart d'acquisition envisagé dans le cadre du Rapprochement est susceptible de subir des dépréciations : un écart d'acquisition estimé à titre préliminaire à 19 milliards d'euros a été pris en compte dans le cadre de la préparation des informations financières pro forma non auditées au, et pour l'exercice clos au, 31 décembre 2017. D.3 Principaux risques relatifs aux Actions Nouvelles Les principaux facteurs de risque liés aux Actions Nouvelles figurent ci-après :



Dilution des actionnaires actuels de la Société résultant de l'émission des Actions Nouvelles ;

La volatilité et la liquidité des actions de la Société peuvent fluctuer significativement ;

Les titres qui pourront être échangés dans le cadre de l'Offre d'Echange ou après sa clôture pourraient avoir un impact négatif sur le cours de bourse des actions de la Société ;

Risque significatif relatif à l'Offre d'Echange ;

Différences entre le droit des sociétés français et le droit des sociétés italien et modifications des droits de vote attachés aux actions adoptées au titre de l'Opération ;

Les opérations impliquant les actions de la Société peuvent, sous réserve de certaines exceptions, être soumises à la taxe sur les transactions financières française à l'exclusion de la souscription d'Actions Nouvelles ;

Les opérations impliquant les actions de la Société pourraient être soumises à la taxe sur les transactions financières européenne si elle est adoptée, à l'exclusion des opérations réalisées sur le marché primaire.



Section E - Offre E.1

Montant total net du produit de l'émission et estimation des dépenses liées à l'émission

Montant total net des produits : Sans objet. Les frais de conseil pour l'Opération qui seront supportés par Essilor (renommée « EssilorLuxottica » à compter de la Date de Réalisation de l'Apport) ont été estimés à environ 150 millions d'euros. E.2a

Raisons de l'offre et utilisation prévue du produit de celle-ci

Le 15 janvier 2017, Essilor et Delfin ont conclu l'Accord de Rapprochement définissant les conditions de l'Opération. Delfin est le holding luxembourgeois de la famille Del Vecchio. Delfin a été immatriculée au Luxembourg en 2006, à la suite du transfert de siège social de l'ancien holding italien Delfin S.r.l.. Les principaux investissements de Delfin concernent Luxottica, Foncière des Régions S.A., Assicurazioni Generali S.p.A. et Unicredit S.p.A.. Le 22 mars 2017, à la suite de la finalisation des procédures d'information-consultation (i) du comité central d'entreprise et du comité d'entreprise européen d'Essilor et (ii) du comité central d'entreprise de BB GR , Essilor a adressé à Delfin une notification d'acceptation faisant part de son accord à poursuivre l'Opération envisagée par l'Accord de Rapprochement. Le traité d'apport relatif aux termes et conditions de l'Apport (le « Traité d'Apport ») a été conclu par Delfin et Essilor à la même date. Le 7 avril 2017, Essilor a enregistré auprès de l'AMF le document E sous le numéro E. 17-014 (le « Document E »). Le Document E a été publié, distribué et mis à la disposition du public un mois avant la tenue de l'assemblée générale mixte appelée à approuver l'Opération. En particulier, il a été publié sur le site Internet d'Essilor. Le 11 mai 2017, l'assemblée générale mixte des actionnaires d'Essilor a approuvé l'Opération, avec notamment (i) l'approbation de l'Apport par Delfin à Essilor soumis au régime des scissions et de la délégation de pouvoirs conférée au Conseil d'administration de la Société pour la mise en oeuvre dudit apport ; et (ii) la délégation de compétence donnée au Conseil d'administration pour décider l'augmentation de capital d'Essilor (renommée « EssilorLuxottica » à compter de la Date de Réalisation de l'Apport) par l'émission d'actions avec suppression du droit préférentiel de souscription, en rémunération des actions apportées dans le cadre de l'Offre d'Echange initiée par EssilorLuxottica. Le 1er novembre 2017, Date de Réalisation de l'Apport-Scission, a été réalisé l'apport des activités opérationnelles et des participations d'Essilor au bénéfice d'une filiale intégralement détenue, Essilor International, tel qu'approuvé par l'assemblée générale mixte des actionnaires d'Essilor le 11 mai 2017. Depuis cette date, Essilor International poursuit les activités opérationnelles antérieurement exercées par Essilor. Cette opération de filialisation était l'une des conditions suspensives à la réalisation de l'Apport. Entre novembre 2017 et juillet 2018, l'Opération a été autorisée dans cinq pays (Canada, Etats-Unis d'Amérique, Brésil, Europe et Chine) dans lesquels les autorisations des autorités de la concurrence étaient des conditions suspensives à la réalisation de l'Opération. Le 1er octobre 2018, devrait être réalisé l'Apport par lequel Delfin apportera à Essilor 302.846.957 actions ordinaires Luxottica d'une valeur nominale de 0,06 euro chacune représentant 62,42% du capital social de Luxottica en contrepartie de 139.703.301 Actions Nouvelles Emises en Rémunération de l'Apport d'une valeur nominale de 0,18 euro, correspondant à une parité d'échange de 0,4613 action Essilor pour 1 action Luxottica. Il est précisé que la Parité d'Echange, initialement fixée à 0,4610, sera ajustée de 0,4610 à 0,4613 sur la base d'un « pay-out ratio » de dividende de 42% pour Essilor et d'un « pay-out ratio » de dividende de 50% pour Luxottica au titre de l'exercice 2017, conformément à la formule d'ajustement de la Parité d'Echange prévue par l'Accord de Rapprochement et le Traité d'Apport. A la Date de Réalisation de l'Apport, Essilor (renommée « EssilorLuxottica » à cette date) deviendra la société holding de Luxottica et Essilor International, détenant 100% du capital social d'Essilor International et 62,42% du capital social de Luxottica. En conséquence de l'acquisition de 302.846.957 actions ordinaires de Luxottica à la Date de Réalisation de l'Apport, la Société viendra à détenir plus de 25% du capital social de Luxottica, et conformément à l'article 106, paragraphe 1-bis, du décret législatif italien n° 58 du 24 février 1998, tel que modifié (la « Loi de finances consolidée italienne »), la Société sera consécutivement tenue de lancer une offre publique obligatoire sur toutes les actions en circulation Luxottica qu'elle ne détient pas. Comme le permettent les dispositions de l'art. 106, paragraphes 2 et 2-bis, de la Loi de Finances Consolidée Italienne, cette offre publique obligatoire qui sera initiée par la Société prendra la forme d'une offre publique d'échange, par laquelle la Société offrira aux actionnaires restants de Luxottica le même type et le même montant de contrepartie par action Luxottica que ce qui sera attribué à Delfin dans le cadre l'Apport, c'est-à-dire un nombre d'actions Essilor nouvellement émises calculé conformément à la même Parité d'Echange (0,4613 action Essilor pour 1 action Luxottica). L'Offre d'Echange comprendra un placement privé qu'Essilor a l'intention de réaliser concomitamment aux États-Unis auprès d'« acheteurs institutionnels qualifiés » (qualified institutional buyers), au sens de la règle 144A de la loi sur les valeurs mobilières des États-Unis d'Amérique (U.S. Securities Act of 1933), telle que modifiée (le « Securities Act »), dans le cadre d'opérations exemptées des obligations d'enregistrement prévues par le Securities Act. E.3

Modalités et conditions des Actions Nouvelles

Modalités des Actions Nouvelles Emises en Rémunération de l'Apport En rémunération de l'Apport, Essilor émettra au profit de Delfin 139.703.301 actions ordinaires nouvelles, chacune d'une valeur nominale de 0,18 euro, correspondant à la Parité d'Echange (0,4613 action ordinaire nouvelle Essilor pour 1 action ordinaire Luxottica apportée). Il est précisé que la Parité d'Echange, initialement fixée à 0,4610, sera ajustée de 0,4610 à 0,4613 sur la base d'un « pay-out ratio » de dividende de 42% pour Essilor et d'un « pay-out ratio » de dividende de 50% pour Luxottica au titre de l'exercice 2017, conformément à la formule d'ajustement de la Parité d'Echange prévue par l'Accord de Rapprochement et le Traité d'Apport. En conséquence de l'Apport, le montant nominal total de l'augmentation du capital social d'Essilor sera de 25.146.594,18 euros. Le capital social statutaire d'Essilor augmentera ainsi de 39.444.759,36 euros à 64.591.353,54 euros, divisé en 358.840.853 actions ordinaires, chacune d'une valeur nominale de 0,18 euro. La différence entre la valeur de l'Apport (soit 13.173.842.629,50 euros) et le montant nominal de l'augmentation de capital (soit 25.146.594,18 euros) représentera une prime d'apport de 13.148.696.035,32 euros sur la base d'une valeur de 43,5 euros par action Luxottica (sous réserve d'un possible ajustement). Cette prime sera comptabilisée au crédit d'un compte « prime d'apport » d'Essilor (et, après la réalisation de l'Apport envisagé, d'EssilorLuxottica), sur lequel porteront les droits de tous les actionnaires actuels et nouveaux d'Essilor (et, après la réalisation de l'Apport envisagé, d'EssilorLuxottica). Dans le but d'enregistrer les actions Luxottica dans les comptes sociaux d'Essilor, en ligne avec une approche conservatrice et en tenant compte du fait que l'Apport ne sera réalisé qu'à la Date de Réalisation de l'Apport, il est rappelé que le Traité d'Apport prévoit que la valeur des actions Luxottica sera égale au minimum entre (i) la valeur contractuellement fixée par les parties égale à 43,5 € et (ii) la moyenne des cours de bourse de clôture pondérés par les volumes échangés des actions Luxottica sur les 3 mois précédents la Date de Réalisation de l'Apport. La prime d'apport de l'augmentation de capital d'Essilor sera ajustée en conséquence. Modalités de l'offre d'Actions Nouvelles Emises en Rémunération de l'Offre d'Echange Dans le cadre de l'Offre d'Echange, la Société offrira aux actionnaires de Luxottica, en rémunération de l'apport d'un maximum de 176.276.154 actions ordinaires de Luxottica (comprenant 42.000 actions nouvelles de Luxottica à émettre en cas d'exercice dans le délai imparti de la totalité des 42.000 stock-options Luxottica en circulation), un maximum de 81.316.189 actions nouvelles de la Société, ayant chacune une valeur nominale de 0,18 €, correspondant à la Parité d'Echange (0,4613 action nouvelle ordinaire de la Société contre 1 action ordinaire Luxottica apportée). Il est précisé que la Parité d'Echange, initialement fixée à 0,4610, sera ajustée de 0,4610 à 0,4613 sur la base d'un « pay-out ratio » de dividende de 42% pour Essilor et d'un « pay-out ratio » de dividende de 50% pour Luxottica au titre de l'exercice 2017, conformément à la formule d'ajustement de la Parité d'Echange prévue dans l'Accord de Rapprochement et le Traité d'Apport. Le nombre maximum d'Actions Nouvelles Émises en Rémunération de l'Offre d'Echange tient compte du nombre d'actions existantes Luxottica à la date de la présente Note d'Opération (soit 485.153.033 actions), plus 42.000 actions nouvelles de Luxottica à émettre en cas d'exercice dans le délai imparti de la totalité des 42.000 stock-options Luxottica en circulation, moins les 302.846.957 actions Luxottica qui seront acquises par la Société par le biais de l'Apport, moins les 6.071.922 actions auto-détenues de Luxottica qui ne seront pas soumises à l'Offre d'Echange. Les modalités de l'Offre d'Echange Italienne qui sera initiée par la Société après, et sous réserve de, la réalisation de l'Apport seront détaillées dans un document d'offre d'échange italien qui sera soumis à l'approbation de la CONSOB, puis publié et mis à la disposition du public sur le site Internet d'Essilor (qui sera renommée « EssilorLuxottica » à compter de la réalisation de l'Apport) (www.essilor.com) et sur le site Internet de Luxottica (www.luxottica.com/it) (la « Documentation Italienne de l'Offre d'Echange »). S'agissant d'une offre de rachat obligatoire en vertu de l'article 106 de la Loi de Finances Consolidée Italienne, l'Offre d'Echange Italienne lancée par la Société ne sera soumise à aucune condition. Calendrier Indicatif de l'Opération 23 juillet 2018............................................... Publication des résultats semestriels 2018 de Luxottica 26 juillet 2018............................................... Publication des résultats semestriels 2018 d'Essilor 28 septembre 2018............................................... Visa de l'AMF sur le Prospectus 28 septembre 2018............................................... Diffusion du communiqué de presse annonçant la mise à disposition du Prospectus 1er octobre 2018............................................... Passeport du Prospectus en Italie 1er octobre 2018............................................... Réalisation de l'Apport 1er octobre 2018............................................... Publication d'un communiqué de presse annonçant la Réalisation de l'Apport

Changement de dénomination sociale d' « Essilor International (Compagnie Générale d'Optique) » à « EssilorLuxottica »

Publication d'un communiqué de presse annonçant le lancement de l'Offre d'Echange Italienne et de ses principales conditions

Notification de franchissement de seuils à la hausse de Delfin et, le cas échéant, notifications de franchissement de seuils à la baisse des actionnaires d'EssilorLuxottica 2 octobre 2018............................................... Admission aux négociations des Actions Nouvelles Emises en Rémunération de l'Apport sur Euronext Paris 11 octobre 2018............................................... Dépôt de la Documentation Italienne de l'Offre d'Echange auprès de la CONSOB 22 octobre 2018............................................... Publication par chacune d'Essilor et de Luxottica de leurs chiffres d'affaires respectifs pour le troisième trimestre 2018 23 octobre 2018............................................... Visa de l'AMF sur la note complémentaire au Prospectus 24 octobre 2018............................................... Diffusion du communiqué de presse annonçant la mise à disposition de la note complémentaire au Prospectus 24 octobre 2018............................................... Passeport de la note complémentaire au Prospectus en Italie D'ici le 26 octobre 2018............................................... Approbation de la Documentation Italienne de l'Offre d'Echange par la CONSOB 29 octobre 2018............................................... Ouverture de la période d'Offre d'Echange 20 novembre 2018............................................... Date limite à laquelle EssilorLuxottica, si elle a atteint une participation de plus de deux tiers du capital de Luxottica pendant la période d'Offre d'Echange, pourrait choisir de le communiquer au marché afin d'éviter la réouverture de la période d'Offre d'Echange, conformément à l'article 40-bis du Règlement CONSOB n° 11971 du 14 mai 1999 (tel qu'amendé) 27 novembre 2018 Clôture de la période d'Offre d'Echange 29 novembre 2018............................................... Assemblée générale des actionnaires d'EssilorLuxottica qui devrait être convoquée par le premier Conseil d'administration d'EssilorLuxottica dont la tenue est prévue à la Date de Réalisation de l'Apport 4 décembre 2018............................................... Date de règlement-livraison de l'Offre d'Echange, et le cas échéant, notifications de franchissement de seuils des actionnaires d'EssilorLuxottica 4 décembre 2018............................................... Admission aux négociations des Actions Nouvelles Emises en Rémunération de l'Offre d'Echange sur Euronext Paris 5 décembre 2018............................................... Début de la réouverture de la période d'Offre d'Echange, le cas échéant 11 décembre 2018............................................... Fin de la réouverture de la période d'Offre d'Echange, le cas échéant 18 décembre 2018............................................... Date de règlement-livraison de la réouverture de la période d'Offre d'Echange, le cas échéant 19 décembre 2018............................................... Début de l'offre publique de retrait, le cas échéant 24 janvier 2019............................................... Clôture de l'offre publique de retrait, le cas échéant, incluant le règlement-livraison et, le cas échéant, les déclarations de franchissement de seuils subséquentes par les actionnaires EssilorLuxottica 28 janvier 2019 - 4 mars 2019............................................... Retrait obligatoire, le cas échéant, incluant le règlement-livraison E.4

Intérêts pouvant influer sensiblement sur l'émission

Sans objet.

E.5

Personnes ou entités offrant de vendre des Actions Nouvelles / Conventions de blocage

En application des stipulations de l'Accord de Rapprochement conclu entre Essilor et Delfin le 15 janvier 2017, Delfin a accepté de ne pas déposer d'offre publique visant les actions EssilorLuxottica durant une période de dix (10) ans à compter de l'Accord de Rapprochement, à condition qu'aucune partie (agissant seule ou de concert) ne vienne à détenir, directement ou indirectement, plus de vingt pour cent (20%) du capital social ou des droits de vote d'EssilorLuxottica, ou n'annonce son intention de déposer une offre publique visant les actions EssilorLuxottica (engagement de standstill). E.6

Montant et pourcentage de dilution résultant immédiatement de l'Offre des Actions Nouvelles

I ncidence de l'Apport et de l'Offre d'Echange sur la quote-part des capitaux propres consolidés part du groupe pour le titulaire d'une action Essilor préalablement à ceux-ci Le tableau suivant présente l'incidence de l'Apport et de l'Offre d'Echange (en supposant un taux d'acceptation de 100%, sur la base du nombre d'actions Essilor que Delfin recevra immédiatement lors de la réalisation de l'Apport et en excluant les actions Luxottica auto-détenues) sur les capitaux propres consolidés (part du groupe) sur la base du nombre d'actions et des capitaux propres (part du groupe) au 30 juin 2018 : En millions d'euros Avant l'Apport Après l'Apport Après l'Offre d'Echange 1 Capitaux propres (part du groupe) (en millions d'euros) 6.586 19.760 27.428 Nombre d'actions 2 217.803.809 357.507.110 438.823.299 Quote-part des capitaux propres (part du groupe) par action (en euros) 30,2 55,3 62,5 En supposant un taux d'acceptation de 100% et en excluant 6.071.922 actions Luxottica auto-détenues (1.3% du nombre total d'actions Luxottica incluant les actions auto-détenues) Sur une base non diluée pour Essilor et excluant les actions auto-détenues au 30 juin 2018 Incidence de l'Apport et de l'Offre d'Echange (sur la base d'un taux d'acceptation de 100%, sur la base du nombre d'actions Essilor que Delfin recevra immédiatement lors de la réalisation de l'Apport et excluant les actions Luxottica auto-détenues) sur la participation dans le capital d'un actionnaire détenant 1% du capital d'Essilor préalablement à ceux-ci Le tableau suivant présente l'incidence de l'Apport et de l'Offre d'Echange sur la participation dans le capital sur la base du nombre d'actions au 30 juin 2018 : Pourcentage de participation dans le capital Sur une base non diluée Sur une base diluée ¹ Avant l'Apport 1,00% 0,97% Après l'Apport 0,61% 0,60% Après l'Offre d'Echange ² 0,50% 0,49% Impact potentiel maximal de tous les instruments dilutifs Essilor au 30 juin 2018 qui comprennent tous les stock-options (389.160) et droits aux titres des actions de performance (5.278.715) émis par Essilor En supposant un taux d'acceptation de 100% et excluant 6.071.922 actions Luxottica auto-détenues E.7

Dépenses facturées aux investisseurs par la Société

Sans objet.

BB GR è una società francese interamente controllata da Essilor specializzata nella produzione e distribuzione di lenti oftalmiche. https://www.essilor.com/en/investors/annual-shareholders-meeting/combined-general-shareholders-meeting-may-11-2017/. BB GR est une filiale française intégralement détenue par Essilor et spécialisée dans la fabrication et la distribution de verres optiques https://www.essilor.com/fr/investisseurs/assemblee-generale/assemblee-generale-mixte-du-11-mai-2017/ Version PDF du communiqué





