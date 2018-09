Essilor International : Vision for Life™ & Essilor aux côtés des jeunes des quartiers sur le salon « Jeunes d’Avenirs »

Les 18 et 19 septembre, le Groupe Essilor et Vision for Life™, son fonds de dotation, s'associent à nouveau au groupe AEF en participant au salon « Jeunes d'Avenirs » (www.jeunesdavenirs.fr) pour aider des milliers de jeunes de 16 à 25 ans, tout niveau confondu, à construire leur avenir professionnel. La participation d'Essilor à ce salon s'inscrit dans la durée depuis 5 ans avec un double objectif : Apporter une expertise en Ressources Humaines et aider les jeunes participants à prendre soin de leur vue.

Mobilisation des experts RH du Groupe Essilor au service des jeunes en situation fragile.

Une équipe d'experts en Ressources Humaines sera présente pour conseiller ces jeunes dans leur orientation professionnelle et les aider à maitriser les outils nécessaires à la recherche d'emploi (rédaction de cv, préparation d'entretiens, etc.)En complément de ces conseils personnalisés, des offres de stages et de formations en alternance seront mises à disposition sur la plateforme dédiée du Salon.

Atelier « santé visuelle » : Bien voir… c'est le début d'un bel avenir !

En ligne avec la mission d'Essilor « Améliorer la vision pour améliorer la vie », Vision for Life™ proposera un atelier de Santé Visuelle.Un test de vue et une sensibilisation sur l'importance du bien voir, pour décrocher un stage ou un emploi, seront proposés aux jeunes par des bénévoles du groupe Essilor. Sur les 3 000 jeunes testés lors du dernier salon en 2017, 51% des jeunes ont été identifiés avec un problème de vision, dont près de 20% ne corrigeaient pas leur vision.

Enfin, grâce au partenariat entre Vision for Life™ et la Fondation A. de Rothschild, les jeunes rencontrant des difficultés d'accès à la santé visuelle pourront, dans le mois qui suivra le salon, bénéficier gratuitement d'un examen visuel complet réalisé par un ophtalmologiste et de lunettes à leur vue si nécessaire.

Contact Vision For Life

Aicha Mokdahi

Tel.: 06 78 75 32 88

Contact Essilor

Maïlis Thiercelin

Tel : 01 49 77 45 02

Contact AEF

Marie Gesquière

Tel. : 06 28 22 97 58