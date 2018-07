Essilor International : signe un premier semestre en ligne avec ses objectifs annuels

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Essilor a dévoilé un chiffre d'affaires de 1,9 milliard d'euros pour le deuxième trimestre, en baisse de 1,1%. En organique ("base homogène"), il a progressé de 4,8%. Sur l'ensemble du semestre, Essilor a vu son chiffre d'affaires croitre en organique de 4% (-3,5% en données publiées) à 3,726 milliards d'euros. Sa "contribution de l'activité" ressort à 684 millions d'euros, en baisse de 4,8%. A changes constants, elle a progressé de 2,4%. Elle a représenté 18,4% du chiffre d'affaires (-20 points de base).Enfin, le bénéfice net part du groupe d'Essilor a atteint 421 millions d'euros. Il a reculé de 2,4% en données publiées mais ressort en croissance de 4,8% à changes constants.Essilor confirme ses objectifs pour 2018. Le groupe vise, sur l'ensemble de l'année, une croissance du chiffre d'affaires en base homogène autour de 4% et une contribution de l'activité supérieure ou égale à 18,3% du chiffre d'affaires.