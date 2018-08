Essilor : en recul avec une dégradation de broker

09/08/2018 | 14:52

Essilor recule de 1% et sous-performe ainsi le CAC40 (-0,3%), pénalisé par des propos d'UBS qui a renoncé à son conseil 'achat' pour adopter une position 'neutre', avec un objectif de cours ramené de 139 à 130 euros.



'L'intégration verticale des deux plus grands acteurs de l'optique (Essilor et Luxottica) permet aux investisseurs de s'exposer à un secteur dont la croissance est séculaire, et où la génération de cash est élevée', reconnait-il.



Cependant, UBS estime que leur combinaison ne mérite pas de prime relativement aux ratios historiques 'alors que les risques structurels sont plus devenus élevés', et que la valorisation du titre Essilor n'est pas attrayante.



