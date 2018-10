Essilor et Luxottica finalisent leur fusion, créant un nouveau géant de l'optique

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le spécialiste des verres ophtalmiques Essilor a annoncé lundi la réalisation de l'apport des actions Luxottica détenues par Delfin, la holding du fondateur et patron du groupe italien, Leonardo Del Vecchio, et le lancement prochain de l'offre publique d'échange obligatoire (OPE) soumise au droit italien sur l'ensemble des actions Luxottica en circulation.

L'apport au groupe français des actions détenues par Delfin dans Luxottica entraîne le changement de nom d'Essilor, qui devient EssilorLuxottica. A partir du 2 octobre 2018, les actions EssilorLuxottica seront cotées sur le marché Euronext Paris. Elles feront partie des indices CAC 40 et Euro Stoxx 50.

"Toutes les conditions suspensives à la finalisation de la transaction ont été satisfaites", a souligné le groupe dans un communiqué.

Après la finalisation de l'opération, les principaux actionnaires d'EssilorLuxottica sont Delfin (38,93% du capital, avec des droits de vote plafonnés à 31%) et les employés du groupe (4,9%). Le reste du capital social (56,8%) est détenu par le public.

EssilorLuxottica lancera une OPE sur les actions de Luxottica émises et restant en circulation, a précisé le groupe dans son communiqué. A la suite de l'OPE, le pourcentage détenu par Delfin dans le capital d'EssilorLuxottica pourrait diminuer jusqu'à un minimum de 31% en fonction du taux d'acceptation de l'offre.

Selon un calendrier indicatif figurant dans un prospectus réglementaire, l'OPE se tiendra du 29 octobre au 27 novembre.

Annoncée au début 2017, la fusion d'Essilor et Luxottica a vocation à créer un leader mondial de la conception, de la fabrication et de la distribution de verres correcteurs, de montures optiques et de lunettes de soleil. Le nouvel ensemble aura un chiffre d'affaires annuel de plus de 16 milliards d'euros et une capitalisation boursière de près de 50 milliards d'euros.

"Le nouvel ensemble constitue une plateforme de croissance idéalement positionnée pour saisir de futures opportunités", a souligné le groupe, qui compte près de 150.000 collaborateurs.

"EssilorLuxottica bénéficiera d'opportunités significatives de création de valeur au travers de synergies de chiffres d'affaires et de coûts représentant un montant net estimé compris entre 420 millions et 600 millions d'euros d'EBIT (bénéfice d'exploitation) par an à moyen terme, un niveau voué à accélérer à plus long terme", précise son communiqué.

-Alice Doré et Eric Chalmet, Agefi-Dow Jones; +33 1 41 27 47 90; adore@agefi.fr; echalmet@agefi.Fr ed: LBO

