Essilor : la fusion avec Luxottica finalisée au T3

27/07/2018 | 11:18

Parallèlement à ses comptes semestriels, Essilor a annoncé hier que l'autorité chinoise chargée de la concurrence, la SAMR, avait à son tour validé le rapprochement avec Luxottica, sous conditions. La finalisation de l'opération est attendue au 3e trimestre (T3).



L'avis de la SAMR était le dernier de nature suspensive. Pour l'obtention de cet aval, les deux groupes ont pris 'certains engagements relatifs à la conduite de leurs affaires en Chine' : d'abord informer la SAMR en cas d'acquisition future, et 'd'autre part, (...) mettre les produits et services des deux sociétés à la disposition de l'ensemble des acteurs en Chine de façon équitable'.



'En parallèle, les deux groupes progressent également dans leurs discussions avec l'autorité de la concurrence en Turquie et visent une finalisation du rapprochement à la fin du troisième trimestre', termine Essilor.





