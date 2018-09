Essilor : participera au salon 'Jeunes d'avenirs'

14/09/2018 | 10:09

Essilor annonce ce jour sa participation, en compagnie de son fonds de dotation Vision For Life, au salon 'Jeunes d'Avenirs', qui se tiendra à Paris les 18 et 19 septembre.



Celui-ci a pour objectif d'aider des milliers de jeunes de 16 à 25 ans, tout niveau confondu, à construire leur avenir professionnel.



'La participation d'Essilor à ce salon s'inscrit dans la durée depuis 5 ans avec un double objectif : apporter une expertise en Ressources Humaines et aider les jeunes participants à prendre soin de leur vue', explique le groupe. Ainsi, une équipe d'experts en RH sera présente pour conseiller les jeunes dans leur orientation professionnelle et les aider à maitriser les outils nécessaires à la recherche d'emploi. Par ailleurs, un atelier de Santé Visuelle, avec un test de vue et une sensibilisation à cette problématique dans un contexte de recherche d'emploi, sera proposée.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.