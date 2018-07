La Chine approuve sous conditions la fusion Essilor-Luxottica

(Actualisation: déclarations d'Essilor et Luxottica après la décision chinoise)

PEKIN (Agefi-Dow Jones)--Les autorités de la concurrence chinoises ont approuvé, sous conditions, l'accord de fusion entre le fabricant de verres correcteurs et d'instruments d'optique Essilor et le lunetier italien Luxottica.

Parmi les restrictions imposées par les autorités, le groupe issu de la fusion ne pourra pas interdire aux détaillants chinois de lunettes de vendre des produits de marques concurrentes, sauf pour les magasins à marque unique ou franchisés, selon un communiqué de l'Administration d'Etat chargée de la régulation des marchés publié mercredi soir sur son site Internet.

Dans un communiqué publié jeudi, les deux groupes ont précisé s'être engagés à informer l'autorité chinoise de la concurrence de leurs futures acquisitions et "à mettre les produits et services des deux sociétés à la disposition de l'ensemble des acteurs en Chine de façon équitable".

"L'autorisation des autorités chinoises lève la dernière condition suspensive à la réalisation du projet de rapprochement entre les deux sociétés et ouvre ainsi la voie à la conclusion de la transaction", ont-ils ajouté.

Vers une finalisation de l'opération au troisième trimestre

Après l'accord de la Chine, Essilor et Luxottica attendent encore le feu vert des autorités de la concurrence turques, après avoir obtenu l'aval de l'Union européenne et des Etats-Unis en mars.

"Les deux groupes progressent [...] dans leurs discussions avec l'autorité de la concurrence en Turquie et visent une finalisation du rapprochement à la fin du troisième trimestre", ont-ils indiqué jeudi.

Annoncée au début 2017 et autorisée par les autorités de la concurrence européennes et américaines en mars, la fusion d'Essilor et Luxottica devrait donner naissance au leader mondial intégré de l'optique, avec un chiffre d'affaires annuel de quelque 16 milliards d'euros et une capitalisation boursière de près de 50 milliards d'euros.

Vers 12h50, l'action Essilor gagnait 2,1%, à 126,60 euros.

-Liyan Qi, Dow Jones Newswires, et ValérieVenck, Agefi-Dow Jones; 01 41 27 48 11; vvenck@agefi.fr

