Essilor : UBS n'est plus à l'achat

UBS a renoncé à son conseil d'achat sur l'action Essilor International, qui a pris 18% en six mois. Les analystes sont désormais 'neutres' sur le titre du géant français de l'optique ophtalmique et futur EssilorLuxottica. Leur objectif de cours à 12 mois revient 139 à 130 euros.



UBS demeure par ailleurs neutre sur Luxottica, avec une cible ajustée à 60 euros.



Très attendue, la fusion d'Essilor avec Luxottica semble sur le point d'être finalisée d'ici la fin du 3e trimestre. 'L'intégration verticale des deux plus grands acteurs de l'optique permet aux investisseurs de s'exposer à un secteur dont la croissance est séculaire, et où la génération de cash est élevée', indique une note de recherche. Cette fusion devrait de plus créer de la valeur en ce qu'elle améliorera le service rendu aux clients de gros aux Etats-Unis.



Cependant, UBS estime que la combinaison des deux entités ne mérite pas de prime relativement aux ratios historiques 'alors que les risques structurels sont plus devenus élevés'. A preuve, la décélération de la croissance depuis 2015/2016, la perte de part de marché par LensCrafters aux Etats-Unis, les questions de gouvernance chez Luxottica et la concurrence croissante des ventes en lign, toujours aux Etats-Unis.



Refaisant leurs calculs afin de tenir compte du futur EssilorLuxottica, les analystes débouchent sur des prévisions de bénéfice par action 2019 inférieures de l'ordre de 2% à ce qu'attend le consensus. Ils jugent aussi que la valorisation du titre Essilor n'est pas attrayante, en se traitant 14 fois le ratio valeur d'entreprise / EBITDA pour 2019, en données proforma. Soit une prime d'environ 18% sur la moyenne agrégée des neuf dernières années.









