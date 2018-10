Essilor International : confirme ses objectifs 2018 après un 3ème trimestre solide

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le spécialiste des verres ophtalmiques et solaires Essilor a publié lundi un chiffre d'affaires en hausse de 4,4% au troisième trimestre, à 1,81 milliard d'euros, soutenu par un rebond de ses ventes en Europe et par une croissance soutenue en Asie.

La croissance organique du chiffre d'affaires est ressortie à 5% au cours du trimestre écoulé, en accélération par rapport à celle observée sur l'ensemble du premier semestre (4%). Les ventes du groupe en Amérique du Nord ont crû de 3,9% à taux de change et périmètre constants, tirées par l'activité e-commerce, tandis qu'en Europe elles ont progressé de 1,4% après 0,9% au premier semestre. Le groupe a par ailleurs enregistré une croissance organique de 9,8% dans la région Asie-Moyen-Orient-Afrique, tirée notamment par la Chine.

Selon le consensus FactSet, les analystes tablaient en moyenne sur un chiffre d'affaires de 1,81 milliard d'euros.

"Les résultats d'Essilor au troisième trimestre confortent notre confiance dans l'atteinte de nos objectifs annuels", a déclaré Laurent Vacherot, le directeur général délégué d'Essilor International. Essilor vise une croissance organique autour de 4% et une contribution de l'activité, équivalent de la marge opérationnelle, supérieure à 18,3% du chiffre d'affaires.

"Au-delà, ils placent Essilor dans une dynamique de création de valeur puissante au moment de concrétiser le rapprochement de nos activités avec celles de Luxottica", a-t-il ajouté.

Essilor et Luxottica ont finalisé leur rapprochement le 1er octobre, après près de deux ans de discussions avec les autorités de régulation compétentes. Le nouveau groupe, baptisé EssilorLuxottica, cumule un chiffre d'affaires annuel de quelque 16 milliards d'euros et une capitalisation boursière d'environ 46 milliards d'euros. Il couvre tous les secteurs de l'industrie de l'optique ophtalmique et de la lunetterie, avec des positions de leader en Europe, aux Etats-Unis ainsi que dans certains pays émergents.

Luxottica publie également son chiffre d'affaires lundi.

