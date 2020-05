EssilorLuxottica : Toujours dans un mouvement négatif

Données financières (EUR) CA 2020 15 662 M EBIT 2020 1 976 M Résultat net 2020 1 253 M Dette 2020 2 772 M Rendement 2020 1,59% PER 2020 37,6x PER 2021 26,9x VE / CA2020 3,31x VE / CA2021 2,78x Capitalisation 49 030 M Prochain événement sur ESSILORLUXOTTICA 05/05/20 Q1 2020 Publication évolution de l'activité Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 19 Objectif de cours Moyen 122,89 € Dernier Cours de Cloture 112,65 € Ecart / Objectif Haut 33,2% Ecart / Objectif Moyen 9,09% Ecart / Objectif Bas -20,1% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Paul du Saillant Chief Executive Officer & Director Leonardo del Vecchio Executive Chairman & Chief Executive Officer Jean Carrier-Guillomet Co-Chief Operating Officer Stefano Grassi Co-Chief Financial Officer David Wielemans Co-Chief Financial Officer