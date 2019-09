EssilorLuxottica : Deutsche Bank n'est plus à l'achat

24/09/2019 | 09:45

A la veille de la première journée investisseurs qu'organisera demain EssilorLuxottica, Deutsche Bank se montre moins positif sur le titre du géant de l'optique. Son conseil d'achat fait place à une position plus mesurée de 'conserver' le titre, même si l'objectif est ajusté de 130 à 138 euros. Rappelons que l'action a pris 36% en six mois.



Certes, l'organisation d'une journée investisseurs 'semblait impossible ces derniers mois', indique la note, en raison de tensions à la tête du groupe qui désormais semblent apaisées. Qualifié de 'machine à cash' ('cash cow'), le nouvel ensemble que forme EssilorLuxottica devrait, calcule 'Deutsche', dégager 14 milliards d'euros de cash flow libre cumulé d'ici 2025.



Mais si les analystes estiment que les synergies des rapprochements (d'Essilor et de Luxottica, puis avec GrandVision) devraient permettre de révéler davantage de valeur, ils sont aussi d'avis que le chemin qui y mènera risque d'être tortueux.









