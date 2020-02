EssilorLuxottica : Morgan Stanley ajuste sa cible

07/02/2020 | 11:31

Morgan Stanley réaffirme son conseil 'surpondérer' sur EssilorLuxottica, avec un objectif de cours ajusté de 148 à 150 euros, qualifiant le groupe franco-italien d'optique de 'l'un des meilleurs dossiers actions' de son univers de couverture.



'Des catalyseurs multiples à venir préparent la voie à la réalisation de synergies à long terme supérieures à un milliard d'euros, ce qui n'est pas intégralement capturé par notre cible (conservatrice) de 150 euros', affirme le broker dans le résumé de sa note.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.