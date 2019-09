EssilorLuxottica : UBS relève son conseil et l'objectif

Données financières (EUR) CA 2019 17 197 M EBIT 2019 2 672 M Résultat net 2019 1 909 M Dette 2019 1 992 M Rendement 2019 1,65% PER 2019 30,6x PER 2020 26,9x VE / CA2019 3,41x VE / CA2020 3,17x Capitalisation 56 701 M Graphique ESSILORLUXOTTICA Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique ESSILORLUXOTTICA Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Haussière Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 19 Objectif de cours Moyen 125,41 € Dernier Cours de Cloture 130,35 € Ecart / Objectif Haut 27,6% Ecart / Objectif Moyen -3,79% Ecart / Objectif Bas -23,3% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Hubert Sagnières Chairman & Chief Executive Officer Laurent Vacherot President, Co-COO & Non-Independent Director Paul du Saillant Co-Chief Operating Officer Jean Carrier-Guillomet Co-Chief Operating Officer Hilary Halper Chief Financial Officer Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) ESSILORLUXOTTICA 18.02% 62 792 ABBOTT LABORATORIES 16.51% 148 939 MEDTRONIC PLC 20.57% 147 141 STRYKER CORPORATION 39.19% 81 404 BECTON, DICKINSON AND COMPANY 15.70% 70 377 BAXTER INTERNATIONAL INC. 32.07% 44 383