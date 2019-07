EssilorLuxottica : UBS toujours neutre après GrandVision

18/07/2019 | 10:17

Les analystes d'UBS ont confirmé leur conseil neutre sur l'action du géant des verres et des montures de lunettes EssilorLuxottica, qui a confirmé l'existence de discussions pouvant mener au rachat du distributeur GrandVision. L'objectif de cours à 12 mois reste de 110 euros.



Les analystes calculent que ce rapprochement, dans l'hypothèse où il serait financé en espèces selon une valeur d'entreprise de GrandVision de 7,6 milliards d'euros, serait relutif à hauteur d'environ 10% sur le bénéfice par action EssilorLuxottica de 2020.



Mais UBS met aussi en avant l'augmentation du risque d'exécution qui découlerait de ce nouveau rapprochement, alors que le rapprochement d'Essilor et de Luxottica est en cours, qu'un conflit latent existe toujours à la tête du groupe, et qu'un nouveau directeur général doit encore être nommé. Gare aussi à l'aspect concurrentiel, qui pourrait susciter des inquiétudes quant au 'pricing power' qu'EssilorLuxottica serait susceptible d'exercer sur le consommateur final.









Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.