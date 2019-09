EssilorLuxottica : comme attendu, selon Deutsche Bank

26/09/2019 | 09:17

Deutsche Bank a confirmé son conseil de 'conserver' l'action EssilorLuxottica au lendemain de la première journée investisseurs du géant de l'optique depuis sa fusion. L'objectif de cours demeure inchangé à 138 euros.



Les analystes soulignent qu'à cette occasion, le groupe a confirmé les synergies (de 420 à 600 millions d'euros sur le résultat d'exploitation à horizon 2023) visées dans le cadre du rapprochement d'Essilor et de Luxottica, et a fourni nombre de détails sur la stratégie actuellement mise en place.



'Cette journée investisseurs, dont la tenue était presque improbable voilà seulement quelques mois, constitue aussi une étape importante en vue de l'unification du groupe', indique 'Deutsche'.







Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.