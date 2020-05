BONDS : EssilorLuxottica a émis 3 milliards d'euros d'obligations

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le fabricant de verres correcteurs et d'instruments d'optique EssilorLuxottica a annoncé vendredi avoir réalisé la veille une émission d'obligations d'un montant total de 3 milliards d'euros avec des maturités de 3,6 ans, 5,6 ans et 8 ans, assorties respectivement d'un coupon de 0,25%, 0,375% et 0,5% avec un rendement moyen de 0,46%. Le livre d'ordres final a atteint presque 11 milliards d'euros, a indiqué EssilorLuxottica. "Cette émission permettra à EssilorLuxottica de financer ses besoins généraux", a précisé le groupe. (adore@agefi.fr) ed: LBO

Agefi-Dow Jones The financial newswire