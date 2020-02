ESSILORLUXOTTICA : Morgan Stanley relève son objectif de cours à 150 euros

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Morgan Stanley relève son objectif de cours de 2 euros pour le porter à 150 euros et reste à Surpondérer sur EssiloLuxottica. La maison d'analystes considère que le spécialiste de l'optique a un fort potentiel de synergies à long-terme. Il estime celui-ci à plus d'un milliard d'euros et précise qu'il ne le prend pas entièrement en compte dans son nouvel objectif de prix de 150 euros qu'il juge conservateur.