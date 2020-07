ESSILORLUXOTTICA : UBS revoit sa cible à la hausse

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

UBS rehausse son objectif de cours de 112 à 119 euros et confirme son opinion Neutre sur EssilorLuxottica. L'analyste estime que le lunetier est bien placé pour continuer à gagner des parts de marché. Il ajoute anticiper, par rapport à ses pairs, des risques plus faibles pour le groupe au second semestre en raison d'une moindre incidence du tourisme. La maison d'études souligne, qu'outre les résultats du premier semestre, elle voit notamment comme catalyseurs la décision de la Commission Européenne sur le deal Grandvision d'ici le 13 août.