ESSILORLUXOTTICA : a levé pour trois milliards d'euros d'obligations

EssilorLuxottica a réalisé le placement d'une émission d'obligations d'un montant total de 3 milliards d'euros avec des maturités de 3,6 ans, 5,6 ans et 8 ans, assorties respectivement d'un coupon de 0,25%, 0,375% et 0,5% avec un rendement moyen de 0,46%. Le livre d'ordres final a atteint presque 11 milliards d'euros, attirant des investisseurs institutionnels de premier rang et démontrant une confiance élevée dans le modèle économique et le profil de crédit d'EssilorLuxottica, a souligné l'opticien dans un communiqué.Cette émission permettra à EssilorLuxottica de financer ses besoins généraux.