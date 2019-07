ESSILORLUXOTTICA : acquisition de GrandVision en vue

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

EssilorLuxottica a annoncé la conclusion d'un accord avec HAL Optical Investments B.V. (HAL), filiale de HAL Holding N.V. en vue de la cession de la participation de HAL, représentant 76,72 % du capital de GrandVision, un leader mondial dans la vente au détail d'optique. Aux termes du Contrat de Cession de Bloc, EssilorLuxottica acquerra les actions détenues par HAL à un prix de 28 euros par action, qui pourra être majoré de 1,5 %, soit 28,42 euros par action, si l'opération n'est pas réalisée dans un délai de 12 mois à compter de son annonce.GrandVision soutient l'Opération aux termes d'un contrat de soutien conclu avec EssilorLuxottica.La réalisation de l'Opération entre EssilorLuxottica et HAL est soumise à un certain nombre de conditions suspensives, notamment l'obtention d'autorisations en matière de droit de la concurrence, et devrait être réalisée dans un délai de 12 à 24 mois.Après sa réalisation, EssilorLuxottica lancera une offre publique d'achat obligatoire sur le solde des actions de la Société, conformément aux règles de droit néerlandais applicables aux offres publiques.Selon le groupe, le rapprochement avec GrandVision servira de catalyseur pour déverrouiller le potentiel de croissance de l'industrie de l'optique ophtalmique et de la lunetterie. Les activités des deux sociétés sont très complémentaires.Concrètement, EssilorLuxottica gère aujourd'hui plus de 10 000 boutiques et plusieurs plateformes de vente propriétaires en ligne, avec une présence forte en Amérique. GrandVision gère pour sa part plus de 7 200 magasins, et des points de vente en ligne dans plus de 40 pays, avec une présence forte en Europe et en Amérique Latine. GGrandVision apportera plus de 37 000 salariés et 3,7 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel à EssilorLuxottica, contribuant au développement de son périmètre d'intervention et à l'amélioration des échanges avec ses clients finaux.