ESSILORLUXOTTICA bien orienté après une croissance de 8,4% au troisième trimestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

EssilorLuxottica gagne 1,16% à 135,20 euros à la Bourse de Paris et évolue dans les hauteurs du CAC 40 dans le sillage de son chiffre d’affaires du troisième trimestre. Celui-ci a atteint 4,310 milliards d’euros sur la période, en croissance de 8,4% en variation publiée et de 5,2% à taux de change constants, soit un niveau supérieur à l’objectif de croissance de 3,5% à 5%. Cette accélération par rapport aux premier et deuxième trimestres (+ 3,7% et + 4,1% respectivement) a principalement été réalisée par les divisions Verres et matériel optique et Vente au détail.Dans le détail, la division Verres et matériel optique a réalisé un chiffre d'affaires de 1,713 milliard d'euros en hausse de 9,9 % (+ 7% à taux de change constants et +6,2% en base homogène).La division Vente au détail est elle en croissance de 7,8 % à 1,608 milliard d'euros (+ 4,2% à taux de change constants), avec des ventes à magasins comparables en hausse de 1% au troisième trimestre."Au cours des neuf premiers mois de l'année, le groupe a mis en place un processus structuré pour mener à bien son intégration et générer des synergies", précise EssilorLuxottica.L'impact net des synergies sur le résultat opérationnel ajusté devrait être compris entre 300 et 350 millions d'euros au cours de la période 2019/2021 et entre 420 et 600 millions d'euros d'ici 2022/2023."En vue de bâtir un groupe unifié, plus de 20 chantiers prioritaires et 160 initiatives ont été mis en œuvre dans le monde entier sous la direction de plus de 40 dirigeants clés d'Essilor et de Luxottica et avec l'engagement de plus de 800 salariés au sein des deux organisations", ajoute le groupe.Les premières étapes comprennent la création d'une chaîne d'approvisionnement et d'un réseau de laboratoires de prescription unifiés ; l'intégration de Costa dans le portefeuille de marques et le réseau logistique de Luxottica ; une revue systématique de l'immobilier de bureaux dans chaque pays afin de chercher les opportunités de co-localiser les équipes là où cela est possible ; un projet pilote en Italie visant à définir un modèle de plateforme informatique unique à déployer rapidement au niveau du groupe.In fine, EssilorLuxottica a confirmé ses objectifs financiers pour 2019.Incluant les synergies, et à taux de change constants, le groupe prévoit une croissance du chiffre d'affaires entre 3,5% et 5%, une croissance du résultat opérationnel ajusté de 0,8 à 1,2 fois celle du chiffre d'affaires ainsi qu'une croissance du résultat net ajusté de 1 à 1,5 fois celle du chiffre d'affaires.