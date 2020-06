ESSILORLUXOTTICA : le paiement d'un dividende exceptionnel pourrait être proposé avant la fin 2020

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

EssilorLuxottica a annoncé que les actionnaires ont adopté l'ensemble des résolutions du conseil d’administration lors l'assemblée générale annuelle des actionnaires, qui s'est tenue, ce jeudi, à huis clos sous la présidence de Juliette Favre, Administratrice de la société et présidente de Valoptec, l'association des actionnaires salariés du groupe. Le conseil d'administration, qui a décidé de ne pas proposer de distribution de dividende précise qu'il réévaluera, au second semestre, la situation de l'entreprise et l'efficacité des mesures prises face à la pandémie de Covid-19.Ainsi, si la reprise se révèle suffisamment solide, le paiement d'un dividende exceptionnel pourrait être proposé avant la fin de l'année 2020.Le lunetier ajoute que la levée progressive des mesures de confinement dans de nombreux pays a permis à l'entreprise de rouvrir toutes ses usines et la plupart de ses magasins, et les premiers signes de reprise commencent à se faire sentir.