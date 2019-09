ESSILORLUXOTTICA : objectifs financiers présentés

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

EssilorLuxottica a organisé hier sa journée investisseurs 2019 lors de laquelle il a présenté sa vision stratégique et ses objectifs financiers. Le groupe a notamment fait part des progrès d'intégration et estime que l'impact net des synergies sur le résultat opérationnel ajusté devrait s'élever de 300 à 350 millions d'euros au cours de la période 2019/2020 et de 420 à 600 millions d'ici 2022/2023. Il précise que plus de 20 chantiers prioritaires et 160 initiatives ont été mis en œuvre dans le monde entier, en vue de bâtir un groupe unifié.Les premières étapes comprennent la création d'une chaîne d'approvisionnement et d'un réseau de laboratoires de prescription unifiés, l'intégration de Costa dans le portefeuille de marques et le réseau logistique de Luxottica, la mise en place d'un modèle de co-localisation des sièges d'Essilor et de Luxottica et un projet pilote en Italie visant à définir un modèle de plateforme informatique unique à déployer rapidement au niveau du groupe.EssilorLuxottica a par ailleurs fait part de ses objectifs financiers de long terme (jusqu'en 2023, à taux de change constant et hors impacts des acquisitions stratégiques) et vise une croissance autour de 5% du chiffre d'affaires avec une contribution accrue des ventes directes aux consommateurs et des marchés.Le groupe entend également réaliser un résultat opérationnel ajusté en croissance comprise entre 1,0 et 1,4 fois la croissance du chiffre d'affaires et un résultat net ajusté2 en croissance comprise entre 1,0 et 1,5 fois la croissance du chiffre d'affaires.